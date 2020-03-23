Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mart 2020 Survivor)

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında dün akşam oldukça heyecanlı bir bölüm vardı. 22 Mart Pazar akşamı ekrana gelen, dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da dün akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu? Survivor performans birincileri de oynanan dokunulmazlık oyununun ardından açıklandı. İşte Survivor 2020’de dün akşam dokunulmazlığı kazanan takım, en iyi performans sergileyen oyuncular ve ilk eleme adayı...

23.03.2020 - 07:53

Survivor 2020'nin 22 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Survivor 25. bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Yapılan oylama sonucunda bir isim Survivor ilk eleme potasına giren yarışmacı oldu. Survivor performans birincileri de oynanan dokunulmazlık oyununun ardından açıklandı. Peki, 22 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte performans sıralaması ve Survivor eleme adayı...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor'da dokunulmazlık oyununda nefesler tutuldu. Zaman zaman gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda en iyi performanslar da belli oldu. Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10'a 8 kazandı. Böylece Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı artık çarşamba günleri de yayın olacağını açıklayarak o gün performans birincileri oyunu oynanacağını duyurdu. Konseyde yapılan oylama sonrasında ise 1. eleme adayı Ceyhun Uzun oldu.

SURVIVOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Survivor'da bir haftalık bekleyiş sonrası performans birincileri belli oldu. Survivor'da haftalık ve genel performans değerlendirmesi şöyle:

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