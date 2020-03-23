Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mart 2020 Survivor)

Survivor 2020'nin 22 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Survivor 25. bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Yapılan oylama sonucunda bir isim Survivor ilk eleme potasına giren yarışmacı oldu. Survivor performans birincileri de oynanan dokunulmazlık oyununun ardından açıklandı. Peki, 22 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte performans sıralaması ve Survivor eleme adayı...