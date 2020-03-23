Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mart 2020 Survivor)

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında dün akşam oldukça heyecanlı bir bölüm vardı. 22 Mart Pazar akşamı ekrana gelen, dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da dün akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu? Survivor performans birincileri de oynanan dokunulmazlık oyununun ardından açıklandı. İşte Survivor 2020’de dün akşam dokunulmazlığı kazanan takım, en iyi performans sergileyen oyuncular, ilk eleme adayı ve önceki mücadelelerden fotoğraflar....

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23.03.2020 - 10:45

Survivor 2020'nin 22 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Survivor 25. bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Yapılan oylama sonucunda bir isim Survivor ilk eleme potasına giren yarışmacı oldu. Survivor performans birincileri de oynanan dokunulmazlık oyununun ardından açıklandı. Peki, 22 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte performans sıralaması ve Survivor eleme adayı...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor'da dokunulmazlık oyununda nefesler tutuldu. Zaman zaman gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda en iyi performanslar da belli oldu. Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10'a 8 kazandı. Böylece Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı artık çarşamba günleri de yayın olacağını açıklayarak o gün performans birincileri oyunu oynanacağını duyurdu. Konseyde yapılan oylama sonrasında ise 1. eleme adayı Ceyhun Uzun oldu.

SURVIVOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Survivor'da bir haftalık bekleyiş sonrası performans birincileri belli oldu. Survivor'da haftalık ve genel performans değerlendirmesi şöyle:

İşte bu hafta önceki bölümlerde yaşananlar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 24. bölümünde ödül oyunu yemekti. Gönüllüler takımı bir süredir yemek yiyemediği için bu oyunu daha fazla kazanmak istiyordu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ödülü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler ise ödülü kaybedince büyük bir hüsrana uğradı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2020’nin 21 Mart’taki bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor dokunulmazlık oyununda; iki yarışmacının yön vermeye çalıştığı, ortada yatay konumundaki yarışmacının belirli noktaları elindeki çubuğu takmaya çalıştı. Yarışmacıların bir tarafta yedi sembolü alıp diğer taraftaki yerlerine takması gerekiyordu. Yediyi tamamlayan sayıyı takımına kazandırmış oluyordu. Survivor 2020 dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı.

Survivor 2020 ’de birleşme partisine yaklaşılırken ödül oyunları nefes kesiyor. Tayfun Erdoğan’ın elenmesinin ardından güç kaybeden Gönüllüler Takımı Ünlüler’e göre yemek konusunda da problem yaşıyor. Survivor’da erzak ödülü için kıyasıya bir mücadele vardı. Peki Survivor’da erzak oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 20 Mart cuma günkü bölümünde erzak ödülü oyunu oynandı. Un ve yağ ödülünü kazanabilmek için mücadele eden iki takım yarışmacıları heyecanlı anlara sahne oldu.

Ünlüler takımı yarışa hızlı başlayarak durumu 7-0’a kadar getirdi. Gönüllüler ise üst üste 5 sayı toplasa da erzak ödülünü kazanan taraf 10’a 5’lik skor ile Ünlüler Takımı oldu.





Çekişmeli erzak oyunu sonrası Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımı, ünlüleri 6-3 skorla yenerek ödülün sahibi oldu.

Erzak oyunu öncesinde sunucu Murat Ceylan, Aycan’ın gözünün şiş olduğunu farketti ve nedenini sordu. Aycan ise durumu şu şekilde açıkladı:



Aycan: Gözümü açamıyordum. Arkadaşlarıma bakınca herkes böyle bir korkunç yüzüyle bana baktı. Ne olduğunu bilmiyordum. Heralde akşamdan yüzümü böcek gibi birşey ısırdı. Yani göz kapağımı.



Murat Ceylan: Hiç açılmıyor gözün galiba?



Aycan: Yok. Şimdi açılıyor. Sabah hiç açamıyordum. Bayağı şişikti, şimdi yarım görüyorum. Bugün yine de yarışa çıkacağım. Elimden geleni yapacağım. İnşallah başarılı bir oyun olur benim için.



Murat: Tekrar çok geçmiş olsun. En kısa zamanda geçmesini diliyorum.

Survivor'da nefes kesen mücadelelerden fotoğraflar...