Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mart 2020 Survivor)

23.03.2020 - 10:45 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 10:46
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor'da dokunulmazlık oyununda nefesler tutuldu. Zaman zaman gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda en iyi performanslar da belli oldu. Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10'a 8 kazandı. Böylece Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.
SURVIVOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Survivor'da bir haftalık bekleyiş sonrası performans birincileri belli oldu. Survivor'da haftalık ve genel performans değerlendirmesi şöyle:
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 24. bölümünde ödül oyunu yemekti. Gönüllüler takımı bir süredir yemek yiyemediği için bu oyunu daha fazla kazanmak istiyordu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ödülü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler ise ödülü kaybedince büyük bir hüsrana uğradı.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020’nin 21 Mart’taki bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor dokunulmazlık oyununda; iki yarışmacının yön vermeye çalıştığı, ortada yatay konumundaki yarışmacının belirli noktaları elindeki çubuğu takmaya çalıştı. Yarışmacıların bir tarafta yedi sembolü alıp diğer taraftaki yerlerine takması gerekiyordu. Yediyi tamamlayan sayıyı takımına kazandırmış oluyordu. Survivor 2020 dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı.