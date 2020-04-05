Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (4 Nisan 2020 Survivor ayrıntıları)

Survivor'da 4 Nisan’da heyecan dolu bir bölüm geride kaldı. Survivor Ünlüler Gönüllüler’de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Suya düşürme mücadelesine sahne olan Survivor 2020 dokunulmazlık oyununda hangi takım kaybetti? İşte Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın ayrıntıları...

05.04.2020 - 09:29 | Son Güncelleme : 05.04.2020 - 09:30

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar ellerindeki minderlerle birbirlerini suya düşürmeye çalıştı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Kıyasıya mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10’a 4 skorla Gönüllüler oldu.

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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da günün ilk oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede gülen takım Ünlüler oldu. 5’e 3 skorla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

Surivor'un ekranlara gelen önceki bölümünde erzak ödülü mücadelesi yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlar parkura üçer erkek, ikişer kadın yarışmacı ile çıktı.

Bayrak yarışı şeklinde takım halinde oynanan avantaj oyununda kazanan takımı son atışlar belirledi. Tereyağı, peynir, ekmek, patates, ödülünü almak için yarışmacılar ter döktü.

Survivor erzak ödülünü bu hafta 10'a 6 Ünlüler takımı kazandı.
ERKEKLERDE EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da erkeklerde haftanın en iyiler ödülü oynandı. Oyun Sercan ve Barış arasında yaşandı. Kafa kafaya giden oyun sonunda en iyiler ödülünü Barış kazandı.

KADINLARDA EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 35. bölümde performans birincileri olan Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim, en iyiler oyununda karşı karşıya geldi. İki arkadaşlarını daha ödüle götürmek için mücadele eden yarışmacılardan bu hafta ödülü kazanan isim Aycan oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecan devam ediyor. Yarışmanın1 Nisan 2020 tarihli  34. bölümünde, Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım’ın iddiasıyla başlayan ayak tenisi mücadelesinin rövanş karşılaşması yapıldı. Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisi mücadele etti. Ayak tenisi maçının kazananı ise Acun Medya ekibi oldu. 

34. bölümün bir diğer mücadelesinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı Anlat Bakalım oyunu için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, Anlat Bakalım oyununda takım arkadaşına verilen kelimeyi, yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalıştı. Kahkahanın bol olduğu oyunu kazanan Ünlüler Takımı, havuçlu kek ödülünün tadını çıkardı.
İşte Survivor'a damga vuran mücadelelerden fotoğraflar...

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