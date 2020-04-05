Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (4 Nisan 2020 Survivor ayrıntıları)

Survivor’da günün ilk oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede gülen takım Ünlüler oldu. 5’e 3 skorla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

ERKEKLERDE EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor'da erkeklerde haftanın en iyiler ödülü oynandı. Oyun Sercan ve Barış arasında yaşandı. Kafa kafaya giden oyun sonunda en iyiler ödülünü Barış kazandı.



KADINLARDA EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor 35. bölümde performans birincileri olan Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim, en iyiler oyununda karşı karşıya geldi. İki arkadaşlarını daha ödüle götürmek için mücadele eden yarışmacılardan bu hafta ödülü kazanan isim Aycan oldu.