Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (4 Nisan 2020 Survivor ayrıntıları)

05.04.2020 - 09:29 | Son Güncelleme : 05.04.2020 - 09:30
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2020’de Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar ellerindeki minderlerle birbirlerini suya düşürmeye çalıştı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Kıyasıya mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10’a 4 skorla Gönüllüler oldu.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor’da günün ilk oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede gülen takım Ünlüler oldu. 5’e 3 skorla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecan devam ediyor. Yarışmanın1 Nisan 2020 tarihli 34. bölümünde, Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım’ın iddiasıyla başlayan ayak tenisi mücadelesinin rövanş karşılaşması yapıldı. Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisi mücadele etti. Ayak tenisi maçının kazananı ise Acun Medya ekibi oldu.