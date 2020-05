Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım hangisi ve 2. eleme adayı kim oldu? (10 Mayıs ayrıntıları)

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Her hafta cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler bir kez daha karşı karşıya geldi. Survivor 2020'nin 70. bölümünde oynanan ödül oyunu sırasında yaşanan gerginlik son bölüme damga vurdu. Ersin ile Ardahan eşleşmesinde oyun sırasında Sercan, gönüllüler takımından Survivor Ardahan'a "Şaklabanlık yapma" diyerek sataştı. Sercan'ın sözlerine oldukça sinirlenen Ardahan ise karşılık vererek "Sen kendine baksana" dedi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında, takım arkadaşlarının araya girip Sercan ile Ardahan’ı sakinleştirmesi ile adada tansiyon normale döndü.



Gönüllüler 3-2 öndeyken Elif ile Nisa'nın parkurdaki mücadelesi oyunun kaderini belirledi. Ünlüler takımından Elif, geriden geldiği oyunda dört atıştan üçünü kazanınca, Ünlüler öne geçti. Sercan Cemal Can eşleşmesinde ise Sercan kural hatası yaptı. Survivor Sercan'ın yaptığı hatayla Cemal Can sayıyı kaptı. Heyecanlı geçen çekişme sonunda Survivor 70. bölüm ödül oyununu 10'a 8 Gönüllüler Takımı kazanmış oldu.

İşte haftanın gelişmeleri...