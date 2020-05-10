Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım hangisi ve eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs ayrıntıları)

Survivor'ın 10 Mayıs’ta ekrana gelen bölümünde hem dokunulmazlık hem de erzak ödülü için nefes kesen bir mücadele yaşandı. Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor’da dün akşam eleme adayı kim oldu? İşte 9 Mayıs'ta yaşananlar ve haftanın gelişmeleri.

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CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANANLAR SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunuda nefes kesen bir mücadele yaşandı. Bu kez tek oyunda hem dokunulmazlık hem de erzak oyunu için parkura çıkan yarışmacılar oyunun final kısmındaki puzzle’da stresli anlar yaşadı. Kkazanan takım 10’a 8’lik skorla Ünlüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor ada konseyinde Gönüllüler takımının kendi arasında yaptığı oylama sonucu ismi çıkan kişi Berkan oldu.

CUMA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020'nin 70. bölümünde ödül oyunu öncesi avantaj sağlamak için takımlar bayrak yarışında mücadele verdi. Oyun öncesinde oynanan avantaj oyunu için iki takımdan ikişer kadın ve erkek yarışmacı seçildi. Son atışı bir türlü yapamayan Ünlüler takımını, Gönüllüler Takımı art arda dört isabetli atışla yenmeyi başardı. Böylece Survivor’da avantaj oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler bir kez daha karşı karşıya geldi. Survivor 2020'nin 70. bölümünde oynanan ödül oyunu sırasında yaşanan gerginlik son bölüme damga vurdu. Ersin ile Ardahan eşleşmesinde oyun sırasında Sercan, gönüllüler takımından Survivor Ardahan'a "Şaklabanlık yapma" diyerek sataştı. Sercan'ın sözlerine oldukça sinirlenen Ardahan ise karşılık vererek "Sen kendine baksana" dedi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında, takım arkadaşlarının araya girip Sercan ile Ardahan’ı sakinleştirmesi ile adada tansiyon normale döndü.



Gönüllüler 3-2 öndeyken Elif ile Nisa'nın parkurdaki mücadelesi oyunun kaderini belirledi. Ünlüler takımından Elif, geriden geldiği oyunda dört atıştan üçünü kazanınca, Ünlüler öne geçti. Sercan Cemal Can eşleşmesinde ise Sercan kural hatası yaptı. Survivor Sercan'ın yaptığı hatayla Cemal Can sayıyı kaptı. Heyecanlı geçen çekişme sonunda Survivor 70. bölüm ödül oyununu 10'a 8 Gönüllüler Takımı kazanmış oldu. İşte haftanın gelişmeleri...

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?



Survivor'un 7 Mayıs tarihinde ekranlara gelen bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Çikolatalı puding ödülünü kazanmak için birbirlerine sorulan soran yarışmacıların keyifli anları ekranlara getirdi.

İki takım da birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken Sercan ve Aycan arasındaki anlaşamama sorunu ise komik anlara neden oldu. Oynana oyun sonunda Survivor Anlat Bakalım ödülünü haftalar sonra Gönüllüler Takımı kazandı.





SURVİVOR’DA VOLEYBOL RÖVANŞI Survivor 2020’de Acun Ilıcalı ile Evrim Keklik arasındaki iddia ile başlayan voleybol maçının rövanşı oynandı. İlk maçı kaybeden Evrim ve Nisa ikilisi maça iddialı çıktı. Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ikilisine karşı Evrim Keklik-Nisa Bölükbaşı ikilisi mücadele etti. Rövanşı kazanan takım ilk maçta olduğu gibi 3-2’lik skor ile Acun Medya oldu. Maç sonrası Evrim Keklik, ‘Nasıl yenildiğimizi anlamıyorum’ açıklaması yaparken, Acun Ilıcalı ise ‘Yendiğimiz için üzgünüz’ ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR ANNELER GÜNÜ İÇİN TEK TAŞ YÜZÜK ÖDÜL OYUNU



Survivor'ın 68. bölümünde ödül oyununda yarışmacılar Anneler Günü’nde annelerine tek taş pırlata armağan edebilmek için zorlu oyunda yer aldılar. Kıyasıya süren oyun 5’te sona erdi. 4-4 eşitliğe gelen oyunda kazananı bayrak yarışı belirledi. Ödül oyunun Gönüllüler kazandı.

Survivor'ın 6 mayısta yayınlanan bölümünde yarışmacılar yeni bireysel sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkekler arasında ayrı ayrı oynanan Survivor sembol oyunu yine heyecanlı anlara neden oldu. Gönüllüler takımında Evrim'i geçen Nisa ve ünlüler takımında Elif'i yenen Aycan, bireysel sembol finalinde karşı karşıya gelen iki yarışmacı oldu. Oyun sonunda bu hafta Survivor kadınlarda sembol oyununu kazanan isim Nisa oldu.

ERKEKLERDE SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?



Survivor çeyrek finali öncesi büyük avantaj sahibi olacağı bireysel sembol ödülünde erkekler parkurda oyunu kazanmak için mücadele verdi. Ünlüler takımında finale Ersin Korkut çıkarken, gönüllüler takımındaki rakibi Yasin Obuz oldu. İkili parkurda yarışırken takım arkadaşları da sözlü tartışmaya girişti. 2 sayı alan yarışmacının bireysel sembolü kazandığı oyunda, erkeklerde sembol oyunu Yasin kazandı. Böylece Gönüllüler takımı orman evi ödülünü de almış oldu. Ödülü kazanan Gönüllüler oldukça sevinç yaşadı.





SEMBOL OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI



Survivor 2020'nin sembol oyununda Yasin Obuz ile Ersin Korkut arasındaki erkekler sembol finalinde tartışma yaşandı. Takım arkadaşını desteklerken, Yasin'e de sözlü sataşan Mert , oyun anında ve sonrasında Yasin'in tepkisiyle karşılaştı. 'Eğer diskalifiye olmasa var ya bu işin içinde, ben yapacağımı biliyorum' diyen Yasin'e Yunus Emre de karşılık verince tansiyon daha da yükseldi. Yasin'i ve Yunus Emre'yi araya giren diğer yarışmacılar sakinleştirdi.

İLETİLİM OYUNUNDA SURVİVOR TARİHİNDE BİR İLK

Survivor'da iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı Instagram üzerinden canlı yayın yapma ödülü kazandı. Yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı olarak kendilerine sorulan soruları yanıtladı. Yarışmacılara 1 gün öncesinden yöneltilen 150 bin soru içerisinden seçilen soruları tek tek yanıtlayan Survivor ünlüler takımı, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Survivor'da bir ilk olarak gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde anlık 400 bini aşkın izleyici katılım sağladı.