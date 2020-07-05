Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları)

Survivor eleme adayı, dün akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı tarafından belirlendi. Survivor'da ilk kez dün akşam 3 yarışmacı birden parkura çıkarak aynı anda yarıştı. Peki 4 Temmuz 2020 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

05.07.2020 - 09:01

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 1

SON BÖLÜM

survivor DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu Elif - Cemal Can - Berkan mücadelesiyle başladı. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Elif, dokunulmazlığa veda eden de ilk isim oldu.

Sercan - Yasin - Barış mücadelesi de ikinci oyun oldu. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Barış oldu. Barış dokunulmazlığa veda eden ikinci isim oldu.

Bir sonraki mücadele 2'li olarak yapıldı. Berkan ve Cemal Can karşı karşıya geldi. 3 olanın kazandığı oyunun galibi Cemal Can oldu.

Diğer 2'li mücadele ise Sercan - Yasin arasındaydı. Yine 3 olanın kazandığı oyunun galibi Sercan oldu.

Dokunulmazlığı kazananın belirlendiği karşılaşma Cemal Can ve Sercan arasında yapıldı. Dokunulmazlık finalinde ise 5 olan kazandı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını 5 - 1 skorla Sercan kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden Cemal Can büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve gözyaşlarını zor tuttu.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 2

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan "Geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum" diyerek ilk eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi. Berkan da "İsmimin çıkmasına şaşırmadım, bir kırgınlığım da yok. Mücadeleme elimden gelenin en iyisiyle devam edeceğim" dedi.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 3

CUMA GÜNÜ YAŞANANLAR

Survivor 2020’nin bu akşamki 125. yeni bölümünde son iletişim ödülü oyunu gerçekleştirildi. İletişim ödülü olarak yarışmacılara ailelerle görüntülü görüşme verildi.

İletişim ödülünde Elif Gören, sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Başa baş geçen mücadelede Sercan Yıldırım 7’de 6 yaparak dikkatleri üzerine çekti. 9-9’a kadar gelen mücadele bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışında Sercan Yıldırım son sayıyı da alarak mavi takıma iletişim ödülünü kazandırdı.

İletişim ödülünde ailesiyle görüntülü görüşen Sercan Yıldırım’a annesinden ilginç bir benzetme geldi. Sercan’ın annesi sakallarından dolayı “Sultan Süleyman’a benzemişsin Halit Ergenç gibi olmuşsun dedi. Bu benzetme sonrası tüm yarışmacılar kahkahaya boğuldu.
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 4

DİĞER BÖLÜMLER

Survivor'ın 124. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 6 yarışmacı parkurda takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Heyecanlı dakikaların yaşandığı kaptanlık oyununda Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 5
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL KURULDU?

Survivor'da takım kaptanlarının seçilmesinin ardından, yeni takımlar kuruldu. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan 3'ü kırmızı, diğer 3'ü ise mavi takıma seçildi. Kırmızı takımın kaptanı olan Berkan, Barış ve Elif'i takımına seçti. Mavi takım kaptanlığını kazanan Cemal Can ise, Sercan ve Yasin'i takımına aldı.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 6
Parkurda gerçekleşen zorlu mücadele sonrası Survivor ödül oyununu 10-4'lük skorla mavi takım yarışmacıları kazandı.
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 7

YASİN SAKATLANDI

Survivor'da oynanan ödül oyununda Yasin parkurda sakatlık geçirdi. Bacağından sakatlanan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasin'in sağlık durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 8
Geçmiş mücadelelerden fotoğraflar...
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 9
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? (4 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 10

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