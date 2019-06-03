Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? (Survivor son bölüm detayları)
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı eleme adayları kimler oldu? sorularının cevapları belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan’ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu üst üste siyah takım ikinci kez kazanınca eleme adayları beyaz takımdan belirlendi. Türklerin seçtiği Büşra ile Yunanların seçtiği Okay eleme adayları oldu. İşte Survivor son bölüm detayları.
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Survivor 2019’un 85. bölümünü iletişim oyunu ile başladı. Arkadaşlarıyla teknoloji evinde konuşma imkanı ödüllü iletişimi oyununu bu hafta erkeklerde Emre, kadınlarda Seda kazandı.
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Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı ise günün ikinci mücadelesinde belli oldu.
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Haftanın ilk dokunulmazlığında olduğu gibi ikinci dokunulmazlık oyununu da 10-7 siyah takım kazandı.
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Bunun üzerine eleme adaylarının belirleneceği ada konseyinde önce haftanın performans birincileri açıklandı.
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Çikolatalı muzlu waffle ödüllü birinciliği kadınlarda; Seda, Dalaka erkeklerde ise Yusuf ve Panagioti kazandı.
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Beyaz takımdan Türklerin seçtiği Büşra, Yunanların seçtiği Okay ise haftanın eleme adayları oldu.
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Karar sonrası söz alan Büşra "Survivor inişli çıkışlı bir maraton. Ben de bekliyordum. Buraya kadar geldiğim için mutluyum" dedi. Okay ise "Adımı bekliyordum. Benim uzun zamandır Survivor hayalimdi. İnşallah kalırım" diye konuştu.