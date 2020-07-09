Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? (Survivor 2020-8 temmuz ayrıntıları)
Survivor 2020'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları belli oldu. Nefes kesen dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile Barış adlarını finale yazdırdı. Kıran kıran geçen mücadelede Barış sakatlanarak yarışmadan çekilmek zorunda kalınca, bireysel dokunulmazlık Cemal Can'ın oldu. Survivor Cemal Can, aday konseyinde ilk eleme adayı olarak Elif'in ismini verdi.
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09.07.2020 - 07:09| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 07:14
Sercan Yıldırım'ın elenmesinin ardından Survivor'ın 130. bölümü zorlu bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu. 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununda Elif ile karşılaşan Barış 3-1 lik skorla dokunulmazlık finalinin ilk ismi oldu. Cemal Can ve Berkan'ın mücadelesi ise nefesleri kesti. İlk 2 oyunu Cemal can kazanırken 3. oyunu Berkan kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Oynanan uzatma oyununu da Cemal Can kazandı ve dokunulmazlık oyunu finalinde Barış'ın rakibi Cemal Can oldu.
Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu. Dokunulmazlık zırhını kazanan Cemal Can ada konseyinde eleme adayı olarak Elif'in ismini söyledi. Böylece son eleme haftasının ilk adayı Elif oldu.
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