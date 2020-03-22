Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Erzak oyunu öncesinde sunucu Murat Ceylan, Aycan’ın gözünün şiş olduğunu farketti ve nedenini sordu. Aycan ise durumu şu şekilde açıkladı:



Aycan: Gözümü açamıyordum. Arkadaşlarıma bakınca herkes böyle bir korkunç yüzüyle bana baktı. Ne olduğunu bilmiyordum. Heralde akşamdan yüzümü böcek gibi birşey ısırdı. Yani göz kapağımı.



Murat Ceylan: Hiç açılmıyor gözün galiba?



Aycan: Yok. Şimdi açılıyor. Sabah hiç açamıyordum. Bayağı şişikti, şimdi yarım görüyorum. Bugün yine de yarışa çıkacağım. Elimden geleni yapacağım. İnşallah başarılı bir oyun olur benim için.



Murat: Tekrar çok geçmiş olsun. En kısa zamanda geçmesini diliyorum.