Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2020’de dün akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım, adada bir hafta daha kalmak için önemli bir avantaj elde etti. Yarışmada dün akşam heyecanlı bir ödül oyunu da oynandı. İşte 21 Mart Survivor ödül ile dokunulmazlık oyununun kazananı ve önceki mücadelelerden fotoğraflar....

22.03.2020 - 11:20

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 24. bölümünde dün akşamki ödül oyunu yemekti. Gönüllüler takımı bir süredir yemek yiyemediği  için bu oyunu daha fazla kazanmak istiyordu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ödülü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler ise ödülü kaybedince büyük bir hüsrana uğradı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin 21 Mart’taki bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor dokunulmazlık oyununda; iki yarışmacının yön vermeye çalıştığı, ortada yatay konumundaki yarışmacının belirli noktaları elindeki çubuğu takmaya çalıştı. Yarışmacıların bir tarafta yedi sembolü alıp diğer taraftaki yerlerine takması gerekiyordu. Yediyi tamamlayan sayıyı takımına kazandırmış oluyordu. Survivor 2020 dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı.

İşte bu hafta önceki bölümlerde yaşananlar...

Survivor 2020’de birleşme partisine yaklaşılırken ödül oyunları nefes kesiyor. Tayfun Erdoğan’ın elenmesinin ardından güç kaybeden Gönüllüler Takımı Ünlüler’e göre yemek konusunda da problem yaşıyor. Survivor’da erzak ödülü için kıyasıya bir mücadele vardı. Peki Survivor’da erzak oyununu kim kazandı?
Survivor'ın 20 Mart cuma günkü bölümünde erzak ödülü oyunu oynandı. Un ve yağ ödülünü kazanabilmek için mücadele eden iki takım yarışmacıları heyecanlı anlara sahne oldu.
Ünlüler takımı yarışa hızlı başlayarak durumu 7-0’a kadar getirdi. Gönüllüler ise üst üste 5 sayı toplasa da erzak ödülünü kazanan taraf 10’a 5’lik skor ile Ünlüler Takımı oldu.

Çekişmeli erzak oyunu sonrası Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımı, ünlüleri 6-3 skorla yenerek ödülün sahibi oldu.
Erzak oyunu öncesinde sunucu Murat Ceylan, Aycan’ın gözünün şiş olduğunu farketti ve nedenini sordu. Aycan ise durumu şu şekilde açıkladı:

Aycan: Gözümü açamıyordum. Arkadaşlarıma bakınca herkes böyle bir korkunç yüzüyle bana baktı. Ne olduğunu bilmiyordum. Heralde akşamdan yüzümü böcek gibi birşey ısırdı. Yani göz kapağımı.

Murat Ceylan: Hiç açılmıyor gözün galiba?

Aycan: Yok. Şimdi açılıyor. Sabah hiç açamıyordum. Bayağı şişikti, şimdi yarım görüyorum. Bugün yine de yarışa çıkacağım. Elimden geleni yapacağım. İnşallah başarılı bir oyun olur benim için.

Murat: Tekrar çok geçmiş olsun. En kısa zamanda geçmesini diliyorum.
Survivor'da nefes kesen mücadelelerden fotoğraflar...

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