Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

22.03.2020 - 11:20
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 24. bölümünde dün akşamki ödül oyunu yemekti. Gönüllüler takımı bir süredir yemek yiyemediği için bu oyunu daha fazla kazanmak istiyordu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ödülü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler ise ödülü kaybedince büyük bir hüsrana uğradı.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020’nin 21 Mart’taki bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor dokunulmazlık oyununda; iki yarışmacının yön vermeye çalıştığı, ortada yatay konumundaki yarışmacının belirli noktaları elindeki çubuğu takmaya çalıştı. Yarışmacıların bir tarafta yedi sembolü alıp diğer taraftaki yerlerine takması gerekiyordu. Yediyi tamamlayan sayıyı takımına kazandırmış oluyordu. Survivor 2020 dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı.
İşte bu hafta önceki bölümlerde yaşananlar...