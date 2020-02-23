Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (22 Şubat 2020)

23.02.2020 - 09:32
Dün akşam TV 8’de ekrana gelen Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. 22 Şubat 2020 Survivor yarışmasında ödül oyunu sonrasında haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen oyunda yarışmacılar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Survivor’da eleme öncesinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
Dokunulmazlık oyununda büyük bir heyecan yaşandı. 9'a 9 kalan Ünlüler ve Gönüllüler aralarından en iyi bir kadın ve erkek oyuncu çıkardı. Yapılan son yarışmanın ardından kazanan takım 9'a 10 Ünlüler oldu.
Dokunulmazlığı kaybeden takım ise ada konseyine çıkarak eleme potasına bir kişinin ismini yazdırdı.
Pazar akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı olacak.
Peki Survivor son bölümünde neler yaşandı?
Survivor'da ilk olarak ödül oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve Gönüllüler patates cipsi için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazanan takım ise 5'e 3 Gönüllüler oldu. Gönüllülerin bir kez daha ödül oyununu kazanması Ünlüler arasında kriz yaşattı.
Ünlüler takımından Elif ile Gönüllüler takımından Fatma karşılaştı. Tam bir takım olayı olan ödül oyununda Elif oyunu kazandı. Fatma ise oyun sonrasında acıyla kendini yere bıraktı. Anında müdahale eden doktorun kontrolü sonrasında ise Fatma’nın ciddi bir şeyi olmadığını açıkladı.