Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, finale kimler gidiyor? (Survivor Türkiye Yunanistan son bölüm detayları)
Survivor Türkiye Yunanistan'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, finale kimler gidiyor sorularının cevapları belli oldu. Son eleme öncesi dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazandı. Bugün gerçekleşecek ikinci dokunulmazlık sonrası Yusuf, Okay, Emre ve Bora arasından bir kişi elenecek. Kalan isimler Dalaka, Dimitra, Afroditi, Nikos ve Seda ile birlikte finale gidecek. İşte Survivor son bölüm detayları.
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Dominik'te siyah ve beyaz takımın yarışmacıları 105. bölümde hafıza oyunu için karşı karşıya geldi. Hafıza oyununda Dalaka ve Okay eşleşti. Oyun sırasında, Dalaka sayıyı Okay'a vermedi. Afroditi ile karşı karşıya gelen Yusuf, oyun sırasında izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Survivor'un 105. bölümünde hafıza oyununu beyaz takım kazandı. Yarışmacılar oyun sonrası finale daha fazla motive oldu.
Final öncesi son elemenin yapılacağı ve bir Türk yarışmacının veda edeceği Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti.
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Her iki takımın yarışmacıları da dokunulmazlık oyununda performanlarıyla göz doldurdu. Dokunulmazlık oyununun siyah takım kazandı.
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Survivor Türkiye Yunanistan yüz beşinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında seremonide konuşan Yusuf, ikinci dokunulmazlık oyununda da galip gelerek takım olarak finale kalmak istediklerini söyledi,
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Survivor'da Dalaka, Dimitra, Afroditi, Nikos ve Seda'dan sonra finale kalacak isimler ve son elenen bugün gerçekleşecek ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası belirlenecek.
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Yusuf, Okay, Emre ve Bora arasından bir kişi elenecek.