Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı? (6 Nisan Pazartesi ayrıntıları)

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisi ile birlikte Ünlüler ve gönüllüler, takım halinde yarışırken şimdi bireysel olarak sınav verecek.
BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?
Acun Ilıcalı, ada konseyinde birleşme partisinde neler olacağını açıkladı. İlk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında "Kilo tahmini" oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını "Şarkı yarışması"nda gösterecekler.
İşte haftanın gelişmeleri...
Ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ilk eleme adayını belirledi. Oylamada 4 Ezgi ve 4 Perviz olarak 2 eleme adayı belirlendi. Ersin'in açıklamasında bu akşamki eleme adayının ortaklaşa belirlendiğini söylemişti. Ezgi bu akşamki eleme adayının kendisinin olacağını bildiğini söyledi. Ancak Perviz'in de isminin çıkması sürpriz oldu. Perviz ve Ezgi'nin yanın 2 aday daha belirlenecek. Ve bu hafta 4 eleme adayı potaya çıkacak.
SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR
Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak.
ARABA ÖDÜLLÜ OYUN
Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.
Ünlüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Berkan, kadın yarışmacısı ise Aşkım oldu. Gönüllüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Barış, kadın yarışmacısı Evrim oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2020’de Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar ellerindeki minderlerle birbirlerini suya düşürmeye çalıştı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Kıyasıya mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10’a 4 skorla Gönüllüler oldu.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor’da günün ilk oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede gülen takım Ünlüler oldu. 5’e 3 skorla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecan devam ediyor. Yarışmanın1 Nisan 2020 tarihli 34. bölümünde, Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım’ın iddiasıyla başlayan ayak tenisi mücadelesinin rövanş karşılaşması yapıldı. Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisi mücadele etti. Ayak tenisi maçının kazananı ise Acun Medya ekibi oldu.