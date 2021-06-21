Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? (20 Haziran 2021 ayrıntıları)

21.06.2021 - 07:38 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 07:39
İSMAİL BALABAN VE GÜREŞ CHALLENGE MÜCADELESİ
Acun Ilıcalı, geçen hafta ada konseyinde İsmail Balaban’ın karşısına çıkacak üç ismi açıklamıştı. Bu üç isimden İsmail Balaban’ı yenen olursa bir ödül kazanacaktı. Ve bu ödül, beş arkadaşını Dominik’e tatile getirme şeklindeydi. Acun Medya ekibinden olan üç isim karşısında İsmail Balaban'ın en çok zorlayan Çavuş lakaplı Mustafa oldu. Üç iddialı kişiyle tek tek ringe çıkan İsmail Balaban, rakipleri karşısında deneyimi ile galip gelmeyi başardı.
survivor’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için çıkılan parkurda engelleri aşarken parkurda boyunca kolyeleri de toplamaları gerekiyordu. Finalde atış öncesi kum torbası ile yolu açmaları ve sonra mekanizma ile taşınan sepete masa üzerinden iki basket atışı yapmaları gerekiyordu. Dokunulmazlık oyunu, yarışmacıların zamana karşı sıralama turu ile başladı. İlk turda en iyi üç süreyi yapan isimler sırasıyla Poyraz, Aleyna, Ayşe oldu ve bu isimler yarı finale direkt kaldı. Ön eleme turunda ise İsmail Balaban ile Berkay eşleşti.
Finalde ise 5-2 skorla kazanan İsmail Balaban, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
SURVİVOR 2021’DE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kazanan İsmail Balaban, ada konseyinde eleme adayı olarak tercihini Poyraz'dan yana kullandı. Böylece haftanın ikinci eleme adayı Poyraz oldu.
SURVİVOR'DA PERFORMANS OYUNU FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Survivor'da son beş isim olan İsmail, Berkay, Aleyna, Poyraz ve Ayşe performans oyunu finalini oynadı. Performans oyununda kazanılan her sembol, yarışmacılara can olarak eklendi. Her yarışmacıya ikişer can verildi. Üçer sembol kazanan İsmail ile Aleyna, beşer can ile oyuna başladı. Oyunda yarışmacılara, atışlarda kullanacakları materyali seçme şansı verildi. Ayşe ile Berkay çubuğu seçerken İsmail, Aleyna ve Poyraz'ın tercihi halkadan yana oldu.
Performans oyunu finalinde sona kalan iki yarışmacı Aleyna ile İsmail oldu. İsmail, oyundaki ilk yenilgisini Aleyna'dan aldı. Sonraki karşılaşmalarda Aleyna, İsmail'i üst üste yenerek can sayılarını 1-1 olarak eşitledi. Günün son karşılaşmasında kazanan İsmail Balaban, İstanbul biletini kazandı ve finale kalmayı garantileyen isim oldu oldu.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor’da dokunulmazlık oyunu, sıralama turu ile başladı. Zamana karşı oynanan bu turda en iyi süreyi yapan üç yarışmacı yarı finale kaldı. İsmail, Poyraz, Aleyna yarı final turuna kalırken Berkay ile Ayşe ön eleme turunda karşı karşıya geldi.
Dokunulmazlık finaline çıkan ilk isim Poyraz'ı 5-4 yenen Aleyna oldu. Günün diğer finalisti ise İsmail Balaban oldu. Bu ikili, performans oyunu sonrasında dokunulmazlık oyun finalinde de karşı karşıya geldi. Mükemmel mücadelede kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve dokunulmazlığı kazandı.
SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da performans oyunu ve dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, ilk eleme adayı olarak Ayşe'yi söyledi.
BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların hem stres attığı hem de ödül aldığı bil bakalım yarışması yine heyecan dolu anları ekranlara getirdi. Sunucu Murat Ceylan’ın sorduğu birbirinden değişik ve farklı sorulara en yakın cevapları vermeye çalışan yarışmacılar komik anlar yaşadı. Takımlar, Milli takımımızın renkleri olan Kırmızı ve Beyaz takım olarak mücadele verdi. Bil bakalım oyununda yarışmacılara futbol, coğrafya, genel kültür alanlarından sorular soruldu. Oyunda mavi takım rakibi kırmızı takıma göre daha fazla doğru yanıt vererek gecenin ödülünü kazandı.
ÇİFT KİŞİLİK BİLET KAZANDILAR
10-8 skorla bil bakalımı kazanan mavi takım THY’den istenilen bir yere çift kişilik bilet kazanma hakkını elde etti. Böylece mavi takım hem ödül hem de bil bakalım oyununun bu geceki galibi oldu.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Dominik Cumhuriyeti'nde 6 aydır mücadele veren yarışmacılar artık son düzlüğe girdi. Büyük finale sayılı günler kala gecenin eleme konseyi toplandı. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar eksik olmadı. Dora, Aleyna ve İsmail'in eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan isim Dora oldu. Survivor olma hayallerine veda eden Dora duygularını tutmakta güçlük çekti.
SURVİVOR DORA'DAN İLK AÇIKLAMA
Aylardır verdiği mücadeleyi perşembe gecesi tamamlayan Dora, yaşadıklarını ve duygularını anlattı:
"Şu konseye kaç kere geldim, kaç kere elenme durumuyla karşılaştım. Benim için Survivor'a gelmeden önceki süreç de çok güzeldi. Hiç zorlanmadan mutlu oldum. Çok kazanma hırslarım yüzünden gerilimler oldu. Muhteşem arkadaşlıklar kurdum. Son zamanlarda bundan inanılmaz keyif aldım. Beni sevenlere buraya kadar taşıyanlara inanılmaz gönül borcum var. Herkese çok teşekkür ederim, aileme, dualarını benden eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler. İnşallah gönlümde yatan bu iki aslandan biri şampiyon olacak" dedi.
SURVIVOR UĞURTAN DORA KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor yarışmasının 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan isimlerden biri Uğurtan Dora oldu. Survivor Uğurtan Dora’nın ne iş yaptığı çokça aranıyor. Birçok spor dalıyla iç içe olan Survivor Uğurtan Dora, bir süre tercümanlık da yaptı. Peki Uğurtan Dora hakkında neler başka neler biliniyor?
SURVIVOR UĞURTAN DORA NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul’un Şişli semtinde doğdu. 37 yaşındaki Survivor Dora ile ilgili diğer bilgilere geçelim. İşte Uğurtan Dora’nın eğitim ve öğretim hayatına dair ayrıntılar…
SURVIVOR UĞURTAN DORA NEREDE OKUDU?
2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.
SURVIVOR UĞURTAN DORA NE İŞ YAPIYOR?
Survivor 2021 izleyicilerinin merak ettiklerinden biri de, Uğurtan Dora’nın ne iş yaptığı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.
SURVIVOR UĞURTAN DORA’NIN SPOR GEÇMİŞİ
Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness’la uğraştı. Öte yandan Dora’nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye 2021'de yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. 10 bin TL ile alışveriş ve restoranda akşam yemeği ödüllü mücadelede kendilerini garanti altına almak isteyen yarışmacılar ödülün de verdiği motivasyonla kazanmak için parkurda elinden gelen mücadeleyi verdi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Büyük final öncesi dokunulmazlık oyunu Survivor'da her geçen gün daha çok önem kazanırken yarışmacılar gecenin oyununu almak için adeta canını dişine taktı. Aşamalı olarak oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacıların kum torbası ile topları fileye düşürmesi gerekiyordu. Poyraz ile Berkay, yarı finale direkt kalan isimler olurken diğer yarışmacılar elendi.
İsmail – Dora, Ayşe – Aleyna karşılaşmasının ardından eşleşme Berkay – İsmail, Poyraz – Ayşe şeklinde oldu. Final turunda ise Berkay'a karşı 5-3 galip gelen Poyraz dokunulmazlık ödülünü kazandı. Poyraz, dokunulmazlık kolyesi ile birlikte son iletişim ödülünü kazanan isim oldu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile beraber kazanan yarışmacının yanında iki arkadaşı ile beraber ödül alacağı açıklandı. Oyun öncesinde kazananın bir telekomünikasyon şirketi üzerinden ücretsiz GB, hediye çeki, telefon, tablet ve kulaklık gibi teknoloji ürünlerini kazanacağı duyuruldu. İkinci dokunulmazlığı kazanan Poyraz böylece ödüle de kavuşmuş oldu. Poyraz ödüle Ayşe ve Berkay'ı götürdü.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ada konseyinde yarışmacılar eleme adayını seçmek için toplandı. Dokunulmazlık kolyesinin sahibi olan Poyraz Aleyna'nın ismini söyledi. Poyraz, sevgi sıralamasını yaptığını söyleyerek Aleyna'ya daha uzak olduğunu dile getirdi. Aleyna ise sevdiklerinin desteği ile potadan çıkabileceğini belirtti.