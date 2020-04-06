Survivor'da eleme adayı kim oldu? (5 Nisan Pazar ayrıntıları)

Ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ilk eleme adayını belirledi. Oylamada 4 Ezgi ve 4 Perviz olarak 2 eleme adayı belirlendi. Ersin'in açıklamasında bu akşamki eleme adayının ortaklaşa belirlendiğini söylemişti. Ezgi bu akşamki eleme adayının kendisinin olacağını bildiğini söyledi. Ancak Perviz'in de isminin çıkması sürpriz oldu. Perviz ve Ezgi'nin yanın 2 aday daha belirlenecek. Ve bu hafta 4 eleme adayı potaya çıkacak.



SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak.

ARABA ÖDÜLLÜ OYUN

Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.