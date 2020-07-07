Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları)

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunlarında geçtiğimiz hafta 3'de 3 yapan Sercan, bu hafta da 3'de 2 yaptı ve son olarak finalde karşılaştığı Elif'i geçip, eleme adayı olarak Yasin'i belirledi. Acun Ilıcalı ise Survivor finalinde ilk defa gerçekleşecek uygulamalar hakkında bilgi verdi. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 1

PAZARTESİ YAŞANANLAR

survivor 2020'nin 128. bölümünde oynanan 3. bireysel dokunulmazlık oyununda Sercan ve Elif finalde karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Sercan rakibi Elif'i eleyerek bireysel dokunulmazlığı kazandı. Bu hafta 2. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan, toplamda 6 kez Survivor dokunulmazlık oyununun galibi oldu. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, konseyde eleme adayı olarak yakın arkadaşı Yasin'in ismini verdi. Böylece Survivor'da eleme adayları Sercan, Berkan ve Yasin oldu.
Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 2
Yasin ise aday gösterilmesinin ardından ''Survivor'a geldiğimden beri 9-10 defa potaya girdim diyebilirim. 9-10 potadan da ayrılmadan çıktım. Tekrar girdim. Benim için potaya girmek çok bir şey anlam ifade etmiyor. Zaten 6 kişi kaldık, illa girecektik bu potaya'' ifadelerini kullandı. Yasin, ''İnsanlar bu geçen 5 ay içinde benim neler yaptığımı gayet iyi gördüler. Burada hepimizin gerçekten büyük emekleri var'' diyerek sözlerini sürdürdü. Aday gösterdiği için Sercan'a kızgın olmadığını belirten Yasin, ''Sercan'a kızgın değilim. Kapışmaktan korkan bir insan olmadım, olmam da. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Güzel bir pota olacak.' dedi. Yeni fragmanda ise Barış, Sercan'ın Yasin kararı hakkında, "Bence korktu. Korkmasaydı benim ismimi çıkartırdı." ifadelerini kullandı.

Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 3

Acun Ilıcalı Survivor konseyinde final gününe dair açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi;

“Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak.

FİNAL İKİ GÜN SÜRECEK

İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13’ü akşamı Türkiye’de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız. Bundan sonra sizi neler bekliyor? Çarşamba, Perşembe yeni dokunulmazlıklar oynanacak. Perşembe akşamı eleme olacak. Ve 4 yarışmacı kalacak. Cuma ve Cumartesi canlı yayınlanacak iki oyun, iki konsey sizi bekliyor. Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul’daki yarışmacılarla Survivor’da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul’da Büyük Finalde yerlerini alacak.

Büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek. Ve Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor’ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor’ı ortaya çıkacak.

Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 4

PAZAR GÜNÜ YAŞANANLAR

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU 


Survivor 2020’nin 127. yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Survivor'da üçlü olarak gerçekleştirilen dokunulmazlık mücadelesinin ilk ayağında yarışmaya veda eden isimler Yasin ve Berkan oldu. Üçlü mücadelelerin ardından Elif ve Cemal Can arasında ikili mücadelenin kazananı Cemal Can Canseven oldu ve dokunulmazlık oyununda ilk finalist olan isim oldu. Sercan ve Barış arasındaki mücadelede, Barış Murat Yağcı kazanan taraf oldu ve dokunulmazlık mücadelesinde ikinci finalist oldu. Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kazanan Cemal Can Canseven, ada konyesinde ikinci eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın ismini verdi. Ve eleme adayı Sercan Yıldırım oldu.

Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 5

CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANANLAR

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu Elif - Cemal Can - Berkan mücadelesiyle başladı. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Elif, dokunulmazlığa veda eden de ilk isim oldu.

Sercan - Yasin - Barış mücadelesi de ikinci oyun oldu. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Barış oldu. Barış dokunulmazlığa veda eden ikinci isim oldu.

Bir sonraki mücadele 2'li olarak yapıldı. Berkan ve Cemal Can karşı karşıya geldi. 3 olanın kazandığı oyunun galibi Cemal Can oldu.

Diğer 2'li mücadele ise Sercan - Yasin arasındaydı. Yine 3 olanın kazandığı oyunun galibi Sercan oldu.

Dokunulmazlığı kazananın belirlendiği karşılaşma Cemal Can ve Sercan arasında yapıldı. Dokunulmazlık finalinde ise 5 olan kazandı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını 5 - 1 skorla Sercan kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden Cemal Can büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve gözyaşlarını zor tuttu.

Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 6

CUMA GÜNÜ YAŞANANLAR

Survivor 2020’nin bu akşamki 125. yeni bölümünde son iletişim ödülü oyunu gerçekleştirildi. İletişim ödülü olarak yarışmacılara ailelerle görüntülü görüşme verildi.

İletişim ödülünde Elif Gören, sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Başa baş geçen mücadelede Sercan Yıldırım 7’de 6 yaparak dikkatleri üzerine çekti. 9-9’a kadar gelen mücadele bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışında Sercan Yıldırım son sayıyı da alarak mavi takıma iletişim ödülünü kazandırdı.

İletişim ödülünde ailesiyle görüntülü görüşen Sercan Yıldırım’a annesinden ilginç bir benzetme geldi. Sercan’ın annesi sakallarından dolayı “Sultan Süleyman’a benzemişsin Halit Ergenç gibi olmuşsun dedi. Bu benzetme sonrası tüm yarışmacılar kahkahaya boğuldu.
Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 7

DİĞER BÖLÜMLER

Survivor'ın 124. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 6 yarışmacı parkurda takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Heyecanlı dakikaların yaşandığı kaptanlık oyununda Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu.

Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 8
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL KURULDU?

Survivor'da takım kaptanlarının seçilmesinin ardından, yeni takımlar kuruldu. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan 3'ü kırmızı, diğer 3'ü ise mavi takıma seçildi. Kırmızı takımın kaptanı olan Berkan, Barış ve Elif'i takımına seçti. Mavi takım kaptanlığını kazanan Cemal Can ise, Sercan ve Yasin'i takımına aldı.

Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 9
Parkurda gerçekleşen zorlu mücadele sonrası Survivor ödül oyununu 10-4'lük skorla mavi takım yarışmacıları kazandı.
Survivor'da eleme adayı kim oldu, final nasıl gerçekleşecek (7 temmuz Survivor ayrıntıları) - 10

YASİN SAKATLANDI

Survivor'da oynanan ödül oyununda Yasin parkurda sakatlık geçirdi. Bacağından sakatlanan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasin'in sağlık durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

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