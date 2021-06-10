Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları)

Toplamda yedi kişi kalan mavi ve kırmızı takım, finale sayılı zaman kala kıran kırana yarışıyor. 9 Haziran dokunulmazlık oyununun kazananı ise Poyraz oldu.

Survivor 2021'de ilk araba ödülü için müacedele edildi. Son model otomobil kazanmak isteyen yarışmacılar, arkadaşlarına soruldu. Aynı cevabı veren ve dokuz doğru yanıt bilen aracın sahibi oldu. Buna göre, Dora en çok doğru yanıtı vererek aracın sahibi oldu.