Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları)

Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? soruları yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Batuhan olurken otomobil ödülünü ise Dora kazandı. İşte 9 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

10.06.2021 - 07:17

Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 1
survivor yarışmasında finale haftalar kala, üç dokunulmazlık mücadelesi gerçekleştirilmeye başladı. Bireysel yarışan yarışmacılar, yeni bir dokunulmazlık parkuruna çıktı.


Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 2
Toplamda yedi kişi kalan mavi ve kırmızı takım, finale sayılı zaman kala kıran kırana yarışıyor. 9 Haziran dokunulmazlık oyununun kazananı ise Poyraz oldu.


Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 3
Dokunulmazlığı alan Poyraz, ilk eleme adayını söyleme şansını elde etti. Adayı karşı takımdan çıkaracağını belirten Poyraz, Batuhan'ın ismini verdi.


Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 4
Survivor 2021'de ilk araba ödülü için müacedele edildi. Son model otomobil kazanmak isteyen yarışmacılar, arkadaşlarına soruldu. Aynı cevabı veren ve dokuz doğru yanıt bilen aracın sahibi oldu. Buna göre, Dora en çok doğru yanıtı vererek aracın sahibi oldu.
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 5
İşte Survivor 2021'den öne çıkan bazı kareler...
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 6
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 7
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 8
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 9
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 10
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları) - 11

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