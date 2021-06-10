Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? (9 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da eleme adayı kim oldu, otomobil ödülünü kim kazandı? soruları yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Batuhan olurken otomobil ödülünü ise Dora kazandı. İşte 9 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
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10.06.2021 - 07:17
survivor yarışmasında finale haftalar kala, üç dokunulmazlık mücadelesi gerçekleştirilmeye başladı. Bireysel yarışan yarışmacılar, yeni bir dokunulmazlık parkuruna çıktı.
Toplamda yedi kişi kalan mavi ve kırmızı takım, finale sayılı zaman kala kıran kırana yarışıyor. 9 Haziran dokunulmazlık oyununun kazananı ise Poyraz oldu.
Dokunulmazlığı alan Poyraz, ilk eleme adayını söyleme şansını elde etti. Adayı karşı takımdan çıkaracağını belirten Poyraz, Batuhan'ın ismini verdi.
Survivor 2021'de ilk araba ödülü için müacedele edildi. Son model otomobil kazanmak isteyen yarışmacılar, arkadaşlarına soruldu. Aynı cevabı veren ve dokuz doğru yanıt bilen aracın sahibi oldu. Buna göre, Dora en çok doğru yanıtı vererek aracın sahibi oldu.
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