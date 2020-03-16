Survivor'da eleme adayı kim oldu? (Survivor 15 Mart 2020 son bölüm)

PERFORMANS BİRİNCİLERİ Survivor’da her hafta yarışma puanlarına göre belirlenen performans birincilerinde Perviz en fazla puanı toplayarak ilk sırada yer alan isim oldu. Ünlüler takımı erkeklerde: Perviz 20 puan Ünlüler takımı kadınlarda: Aycan 13 puan Gönüllüler takımı erkeklerde: Ardahan 9 puan Gönüllüler kadınlarda: Evrim 9 puan

14 Mart 2020 Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen oyun öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılar tanıtıldı. Ünlüler takımına Ezgi, Gönüllüler takımına İlayda katıldı. Survivor 19. bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki Survivor avantaj oyununu kim kazandı?

Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı ile Yasin arasındaki iddia sonuçlandı. Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmasının son ada konseyinde Acun Ilıcalı ile gönüllüler takımından Yasin Obuz, kum sahada maç üzerine bir iddiaya girdiler. Survivor 19. bölümde Acun Ilıcalı ile Yasin, iddia üzerine sahada karşılaştı. Acun Ilıcalı - Maxi ikilisine karşın Yasin - Ersin ikilisi mücadele etti. İddiayı kazanan ise yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı'nın takımı oldu.

Survivor 2020’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Ünlüler takımı 10-5 skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Survivor'ın 18. yeni bölümünde yarışmacılar erzak oyunu öncesinde avantaj oyunu için parkurda ter döktü. Her iki takımın da altı yarışmacısı kıyasıya mücadele etti. Sonunda avantaj oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

Avantaj oyununun ardından yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için bir kez daha parkurda karşı karşıya geldi. Bir haftalık erzak oyunu için her iki takım da nefes kesen performans sergiledi.