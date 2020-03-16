Survivor'da eleme adayı kim oldu? (Survivor 15 Mart 2020 son bölüm)

Survivor 2020'nin 15 Mart akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Ada konseyinde ilk eleme adayı Gönüllüler takımından çıktı. Dokunulmazlığı kaybederek salı akşamı aralarından bir kişiye veda edecek olan Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Cemal Can olarak belirlendi. İşte 15 Mart 2020 son bölüm ayrıntıları...

16.03.2020 - 07:40

SON BÖLÜM AYRINTILARI

Survivor’ın 20. yeni bölümünde dokunulmazlık yarışı nefesleri keserken, ada konseyinde oylama heyecanı yaşandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının ada konseyinin haftanın ilk eleme adayında Cemal Can oldu.
PERFORMANS BİRİNCİLERİ

Survivor’da her hafta yarışma puanlarına göre belirlenen performans birincilerinde Perviz en fazla puanı toplayarak ilk sırada yer alan isim oldu.

Ünlüler takımı erkeklerde: Perviz 20 puan

Ünlüler takımı kadınlarda: Aycan 13 puan

Gönüllüler takımı erkeklerde: Ardahan 9 puan

Gönüllüler kadınlarda: Evrim 9 puan

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMLERDE NELER YAŞANDI?

14 Mart 2020 Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen oyun öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılar tanıtıldı. Ünlüler takımına Ezgi, Gönüllüler takımına İlayda katıldı. Survivor 19. bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki Survivor avantaj oyununu kim kazandı?

İDDİAYI ACUN ILICALI'NIN TAKIMI KAZANDI

Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı ile Yasin arasındaki iddia sonuçlandı. Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmasının son ada konseyinde Acun Ilıcalı ile gönüllüler takımından Yasin Obuz, kum sahada maç üzerine bir iddiaya girdiler. Survivor 19. bölümde Acun Ilıcalı ile Yasin, iddia üzerine sahada karşılaştı. Acun Ilıcalı - Maxi ikilisine karşın Yasin - Ersin ikilisi mücadele etti. İddiayı kazanan ise yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı'nın takımı oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Ünlüler takımı 10-5 skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

SURVIVOR'DA AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de oyunlarda seçme avantajı için takım oyunu oynanıyor. Dün akşamki dokunulmazlık oyunu öncesi oynanan avantaj oyununu ünlüler takımı kazandı. 

Peki önceki akşam Survivor'da neler yaşanmıştı?

İşte 13 Mart 2020 Survivor heyecanına dair ayrıntılar...

Yeni sezonuna çok hızlı başlayan Survivor'ın son bölümde erzak oyunu nefes kesti. 13 Mart 2020 tarihli Survivor 18. bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, erzak oyunu için karşı karşıya geldi.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 18. yeni bölümünde yarışmacılar erzak oyunu öncesinde avantaj oyunu için parkurda ter döktü. Her iki takımın da altı yarışmacısı kıyasıya mücadele etti. Sonunda avantaj oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

Avantaj oyununun ardından yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için bir kez daha parkurda karşı karşıya geldi. Bir haftalık erzak oyunu için her iki takım da nefes kesen performans sergiledi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıyasıya geçen Survivor erzak oyununda kazanan takımı atışlar belirledi. Gecenin sonunda yiyecek erzak ödülünü kazanan takım 10'a 6 ünlüler takımı oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımı, kişi başına beş patates ve yeşil mercimekten oluşan erzağı aldı.

MERYEM VE YUNUS EMRE SAKATLIKTAN KURTULDU

Sakatlıkları nedeniyle bir süre yarışmadan ayrı kalan Meryem ve Yunus Emre Survivor'ın 18. bölümünde adaya geri döndü. Dominik'e gelen Meryem açıklamada bulunarak; "Sakatlığım tam anlamıyla geçtiği zaman eski Meryem'den daha iyi bir Meryem geliyor." diyerek iddiasını ortaya koydu.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER