Survivor'da eleme adayları kim? (16 Mayıs ada konseyi)

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR

SURVIVOR'DA BASKETBOL MAÇI

Survivor 14 Mayıs’ta basketbol maçı heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, Esat Yontunç, İrem Kanan ile Doğu'dan oluşan Acun Medya, Barış, Ardahan, Berkan ve Yasin'den oluşan Survivor 2020 takımına karşı mücadele etti. Büyük rekabete sahne olan ve çetin mücadele sonrası Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Basketbol Oyunu'nu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Gönüllüler takımı ile Acun Medya basketbol oyununda karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda oyuncular, kıyasıya rekabet etti ancak zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve 19-19 berabere bitti.