Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları)

31.05.2021 - 09:21
SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
İzleyenlerin merakla beklediği Survivor düello oyununda eşleşmeleri ekran başındakiler yaptı. Oyun öncesi ödül yarışmacıların elektronik mağazada kullanabilecekleri 15 bin liralık hediye çeki olarak açıklandı. Bireysel oynanan oyunda Merve Aydın’ın elenmesi nedeniyle onunla eşleşen Aleyna Çalışkan oyun dışında kaldı. Eşleşmeler Berkay - Dora, İsmail - Steven, Batuhan - Poyraz, Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu olarak yapıldı.
Nefes kesen oyunda 5-0 kazanan Berkay olurken, İsmail Steven eşleşmesinde de heyecan tavan yaptı. Bu oyunda ise 5-3 skorla kazanan Steven oldu.
İSMAİL KANLAR İÇİNDE KALDI
Düello oyununda Steven ile eşleşen İsmail oyun sırasında bir anda kanlar içinde kaldı. Havuz engelinin olduğu oyunda yarışına devam eden İsmail'in burnu kanamaya başlayınca sunucu Murat Ceylan oyunu anında durdurdu. Doktor Metin Kuş ilk müdahalede bulunurken tüm yarışmacılar da endişeli anlar yaşadı.
Doktor kontrolü sonrası İsmail kısa bir süre dinlendirildi. Murat Ceylan daha sonra yaptığı açıklamada İsmail'in burnunda açık olduğunu söyledi. Yarışmacı kendisine geldikten sonra yeniden parkura gelerek oyuna devam etti.
KAPTANLAR KİM OLDU?
Survivor 2021'in 26 Mayıs tarihli 103. bölümünde gerçekleşen oylamada haftanın kaptanları Aleyna Çalışkan ve Ayşe seçildi.
POYRAZ VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK
Market oyunu öncesinde Batuhan ve Poyraz arasında seremonide gerilim dolu anlar yaşandı. Taktik ve stratejiye yönelik konuşmaların yaşandığı anlarda Batuhan mavi takımın kötü strateji uyguladığını ve Poyraz'ın takımı korumak istemediğini söyledi. Poyraz ise farklı bir durum algılanmaması gerektiğini söyleyerek "Kişi kendinden bilir işi" dedi. Poyraz kişisel çıkar olmadığını söyleyerek, yaptıklarını stratejinin kötü olduğunu belirtti.
ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yarışmacıların eğlenceli anlar yaşadığı Anlat Bakalım'da takımlar en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Oyun öncesi en çok kelime bilenin jelibon yiyeceği açıklandı. Hem komik hem de stresli anların yaşandığı oyunda kazanan mavi takım oldu. Mavi takım gecenin iki ödülünü de alırken, kırmızı takım adasına eli boş döndü.
BİREYSEL CHALLENGE EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
Survivor'da yapılacak olan bireysel challenge eşleşmeleri belli oldu. Seyirci oyları baz alınarak yapılan eşleşmeler şöyle;
Berkay - Dora
İsmail - Steven
Batuhan - Poyraz
Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu
Merve - Aleyna Çalışkan