Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da eleme adayları kim oldu? sorusunun yanıtı belli oldu. Final için geri sayım başlayan Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan Dora'nın ardından Aleyna ikinci aday oldu. İşte ayrıntılar ve bu hafta yaşananlar...

31.05.2021 - 09:21

Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 1

30 MAYIS

survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu yine kıran kırana geçti ve iki takım da sık sık berabere mücadele yürüttü.

Dokunulmazlık oyunları ve eleme konseyinin gerginliği iki takımda da sürüyor. Final öncesi eksilmek istemeyen yarışmacılar büyük performans sergiledi.

Dora'nın ardından ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise Aleyna Çalışkan'ı aday gösterdi.
Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 2

29 MAYIS

Survivor'da eleme adayı kıran kırana mücadele sonrası belli oldu. Adım adım büyük finale giden Survivor 2021'in 29 Mayıs akşamı son bölümünde yarışmacılar ilk etapta dokunulmazlık oyununu almak için parkurda karşılaştı.
Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 3
Heyecanlı anların ardından bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takımda yapılan oylamada ise en çok ismi yazılan Dora, Survivor'da ilk eleme adayı seçildi.

Yarışmacılara sürpriz açıklama yapan Acun Ilıcalı, ada birleşmesinin 8 yarışmacı sayısına düştükten sonra olacağını söyledi.
Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 4

27 MAYIS

SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in 27 Mayıs tarihli 104. bölümü her hafta perşembe günleri oynanan ödül oyunu heyecanına sahne oldu. Oyun öncesi ödül yiyecek ve Exxen'den Enis Arıkan'ın programını izleme fırsatı olarak açıklandı. Bu sezon ilk defa çıktıkları parkurda yarışmacılar kazanmak için elinden geleni yaptı. Mavi takım, farkı koruyarak skoru 7-3 yaparken oyunun ilerleyen anlarında skor 8-8 oldu. Eşitlikler sağlanınca bayrak yarışına giden oyunda heyecan da arttı.

Mavi takım komple çıkarken Kırmızı takımda Aleyna Çalışkan bayrak yarışının dışında kaldı. Her yarışmacının ikişer top alması gereken oyunda mavi takım parkurda rakibini mağlup etti. Zorlu anların ardından 10-9 skorla ödül oyununu kazanan mavi takım oldu. Öte yandan ödül oyununda skor 8-8 iken Batuhan'ın attığı topun bambunun altından geçtiği iddia edildi. Kamera kayıtlarına bakılmasının ardından Batuhan'ın attığı sayı yeniden verildi.
Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 5

27 MAYIS

SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

İzleyenlerin merakla beklediği Survivor düello oyununda eşleşmeleri ekran başındakiler yaptı. Oyun öncesi ödül yarışmacıların elektronik mağazada kullanabilecekleri 15 bin liralık hediye çeki olarak açıklandı. Bireysel oynanan oyunda Merve Aydın’ın elenmesi nedeniyle onunla eşleşen Aleyna Çalışkan oyun dışında kaldı. Eşleşmeler Berkay - Dora, İsmail - Steven, Batuhan - Poyraz, Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu olarak yapıldı.

Nefes kesen oyunda 5-0 kazanan Berkay olurken, İsmail Steven eşleşmesinde de heyecan tavan yaptı. Bu oyunda ise 5-3 skorla kazanan Steven oldu.

Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 6

27 MAYIS

İSMAİL KANLAR İÇİNDE KALDI

Düello oyununda Steven ile eşleşen İsmail oyun sırasında bir anda kanlar içinde kaldı. Havuz engelinin olduğu oyunda yarışına devam eden İsmail'in burnu kanamaya başlayınca sunucu Murat Ceylan oyunu anında durdurdu. Doktor Metin Kuş ilk müdahalede bulunurken tüm yarışmacılar da endişeli anlar yaşadı.

Doktor kontrolü sonrası İsmail kısa bir süre dinlendirildi. Murat Ceylan daha sonra yaptığı açıklamada İsmail'in burnunda açık olduğunu söyledi. Yarışmacı kendisine geldikten sonra yeniden parkura gelerek oyuna devam etti.

Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 7

26 MAYIS

KAPTANLAR KİM OLDU?

Survivor 2021'in 26 Mayıs tarihli 103. bölümünde gerçekleşen oylamada haftanın kaptanları Aleyna Çalışkan ve Ayşe seçildi.

POYRAZ VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK

Market oyunu öncesinde Batuhan ve Poyraz arasında seremonide gerilim dolu anlar yaşandı. Taktik ve stratejiye yönelik konuşmaların yaşandığı anlarda Batuhan mavi takımın kötü strateji uyguladığını ve Poyraz'ın takımı korumak istemediğini söyledi. Poyraz ise farklı bir durum algılanmaması gerektiğini söyleyerek "Kişi kendinden bilir işi" dedi. Poyraz kişisel çıkar olmadığını söyleyerek, yaptıklarını stratejinin kötü olduğunu belirtti.


Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 8

26 MAYIS

SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftalık erzak paketini kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda Murat Ceylan ödülün kebap ve yiyecek paketi olduğunu duyurdu. Hız ve atışların önem arz ettiği oyunda mavi takım rakibine göz açtırmadı.

Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 9

26 MAYIS

Mavi takım yarışmacılarının performansı göz doldururken Ayşe'nin son atışı oyunun kaderini belirledi. Rakibine üstün gelen Ayşe market oyununu takımına kazandırdı. Böylece bu haftanın market oyununu mavi takım kazandı.

Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 10

26 MAYIS

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların eğlenceli anlar yaşadığı Anlat Bakalım'da takımlar en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Oyun öncesi en çok kelime bilenin jelibon yiyeceği açıklandı. Hem komik hem de stresli anların yaşandığı oyunda kazanan mavi takım oldu. Mavi takım gecenin iki ödülünü de alırken, kırmızı takım adasına eli boş döndü.

Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 11

26 MAYIS

BİREYSEL CHALLENGE EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Survivor'da yapılacak olan bireysel challenge eşleşmeleri belli oldu. Seyirci oyları baz alınarak yapılan eşleşmeler şöyle;

Berkay - Dora

İsmail - Steven

Batuhan - Poyraz

Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu

Merve - Aleyna Çalışkan

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER