Survivor’da elemeye kalan isimler belli oldu (2 Haziran Dokunulmazlık oyunu detayları)

1 Survivor’da 3 Haziran Cumartesi gününün ilk yarışması kadınların kendi aralarında oynadığı sembol oyunu ile başladı. Finalde oyun konsolu ödülünü Damla’yı yenen Nagihan kazandı.

2 Haftanın en kritik karşılaşmasında iki takım dokunulmazlık için mücadele etti. Kıran kırana geçen ve bayrağa kalan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık sembolünü ise Mustafa Kemal kazandı.

3 Ada konseyine Adem ile Turabi arasındaki gerginlik damga vurdu. Konseyde adı en çok yazılan Tutabi ilk eleme adayı oldu. Mustafa Kemal’in ismini verdiği Ümit Karan ise ikinci aday oldu.

4 HAKAN HATİPOĞLU BABA OLUYOR Survivor 86. yeni bölüm Gönüllüler'in kazandığı



İstanbul'a gelen Gönüllüler'den Hakan'ın eşiyle buluşması duygusal anlara sahne oldu. 86. yeni bölüm Gönüllüler'in kazandığı Türkiye ödülünün g örüntüleriye başladı.İstanbul'a gelen Gönüllüler'den Hakan'ın eşiyle buluşması duygusal anlara sahne oldu.

5 Eşi Gizem Hatipoğlu'nun bebek müjdesi karşısında Hakan gözyaşlarını tutmadı.



Hatipoğlu çiftinin bebeğinin cinsiyeti ise kız olacak.

6 Son bölümün mücadelesi ise ödül oyununda yaşandı.



Adana kebap ve pilav ödüllü oyun 10-6 Gönüllüler takımının oldu. İşte 85. geçmiş bölümde yaşananlar...

7 Survivor'ın 16. haftası ada (Baraka ve yatak) ve ödül oyunlarıyla başladı.



İçinde çeşitli yiyeceklerin olduğu buzdolabı ödüllü ada oyununu 10-7 Gönüllüler kazandı.

8 85. bölümün diğer mücadelesi ise ödül oyununda yaşandı.



Yemek ve Dominik'in Zipline bölgesine seyahat ödüllü oyun da 10-8 Gönüllüler'in oldu.

9 ZİPLİNE NEDİR, NASIL YAPILIR? Zipline belirli bir yükseklikten kendisinden daha alçak olan bir noktaya dağcılık harneslerini(zırhlı kuşam) ve makaralarını çelik halat üzerine bağlayarak ilerleme şeklidir.Zipline hattı ise belirli bir yükseklikten daha alçak bir noktaya çelik halat üzerine bağlanmış olan makara ve bağlantı aparatları yardımıyla aşağı doğru kayma ve gezinme biçimine denir.

10 Survivor 2018'in 31 Mayıs Perşembe yayınlanan 85. bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı son sms oylamasını başlattı. Kıbrıs finalleri öncesindeki son büyük sms oylaması 2 gün boyunca sürecek. Bundan sonra elenen isimler bu son oylamaya göre belli olacak.



'SURVIVOR'DA SON DÖNEME GİRDİK'

Survivor'da artık hızlandırılmış çekimlerin başlayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Artık son döneme girdik. Bundan sonra sayılı gün ve sayılı eleme olacak. Bir çoğunuz finali göremeyecek büyük bir mücadele olacak. Dominik'teki son oylama bugün başlayacak ve Cumartesi dokunulmazlık oyunu başlamadan bitecek. Dominik'te bu son oylama olacak. Bundan sonra elemeler bu oylamaya göre olacak. Bundan sonra hızlandırılmış çekimler ve Kıbrıs finalleri olacak. Kimin kimden daha çok oy alacağını tahmin edemediğim bir sezon yaşıyoruz. Bundan sonra bütün dokunulmazlıklar farklı bir şekilde geçecek' şeklinde konuştu.





11 DOMİNİK'TEKİ SON OYLAMA BAŞLADI Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde finalleri yapılacak olan Survivor 2018'de son büyük sms oylaması da Perşembe akşamı başladı. Kıbrıs finallerine kadar elenecek olan isimlerin kaderi bu son oylamada belli olacak. Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyununa kadar devam edecek olan sms oylamasında Dominik'te yapılan son oylama olacak. Kıbrıs finallerinde ise çeyrek final, yarı final ve final için günlük sms oylamaları olacak.







12 ÜNLÜLER TAKIMI SURVIVOR REKORUNU KIRDI

Survivor 2018 ada konseyinde Acun Ilıcalı, Ünlüler takımının kırdığı rekoru anlattı. Ünlüler takımının tam 4 ay boyunca sahillerinden çıkamadığını söyleyen Acun Ilıcalı bunun Survivor tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

13 İşte Survivor 2018'den yansıyan bazı kareler...

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15 Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen ve Yağmur veda etmişti.

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