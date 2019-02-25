NTV

Survivor'da elemeye kimler kaldı? (Survivor Türkiye-Yunanistan son bölüm hakkında her şey)

Survivor Türkiye-Yunanistan'da elemeye kimler kaldı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu 3 karşılaşma sonucunda Survivor Yunanistan takımı kazandı. Ada konseyinde yapılan oylamada ilk eleme adayı Atakan oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ecem, Kaan'ın Okay ise Bora'nın ismini verdi. Böylece Survivor Türkiye'den eleme adayı olan 3 kişiden birinin elenmesi kesinleşti. İşte Survivor 2019 son bölümde yaşananlarlar...

  • 1

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
    Survivor 2019, 14. yeni bölümüyle ekrana geldi. 24 Şubat Pazar akşamı gerçekleşen mücadelede Survivor Türkiye- Yunanistan takımları arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

  • 2

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
    Nefes kesen yarışmada dokunulmazlık oyununu 7-10 Survivor Yunanistan takımı kazandı. Cumartesi günkü karşılaşmayı Survivor Türkiye takımı kazandığı için final oyununa gidildi.

  • 3

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
    Finalde karşı karşıya gelen Survivor Türkiye-Yunanistan takımları arasındaki mücadeleyi Yunan takımı 3-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

  • 4

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
    Survivor Türkiye takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı erkeklede Kaan, kadınlarda ise Ecem kazandı.
  • 5

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
    Ada konseyinde yapılan oylamada adı en çok yazılan Atakan ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Ecem'in ismini verdiği Kaan ikinci eleme adayı, Okay'ın adını söylediği Bora ise son eleme adayı oldu.
  • 6

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
    Atakan, Kaan ve Bora'dan en az SMS oyunu alan Survivor 2019'a veda edecek. İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'da cumartesi günü yaşananlar...
  • 7

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
    Survivor 2019'un 5. haftası cumartesi günü kuru fasulye ve salça ödüllü erzak oyunuyla başladı. Oyunu 10-7 Türkiye takımı kazandı.
  • 8

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
    13. bölümünde ikinci mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı. Bu oyunda da rakibine üstünlük sağlayan Türkiye takımı 10-4 galip geldi.
  • 9

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
    Börek ödüllü ödül oyunu ise kadınlarda Dalaka ile Seda'nın oldu. İşte Survivor'da nefes kesen mücadelelerden kareler...
  • 10

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
  • 11

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
  • 12

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
  • 13

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
  • 14

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
  • 15

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
  • 16

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
  • 17

    Survivor'da elemeye kimler kaldı, Survivor'da elemeye kim kaldı, Survivor 2019 eleme, Survivor Türkiye Yunanistan eleme adayları, dokunulmazlık oyunu
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin