Survivor'da elemeye kimler kaldı? (Survivor Türkiye-Yunanistan son bölüm hakkında her şey)
Survivor Türkiye-Yunanistan'da elemeye kimler kaldı, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu 3 karşılaşma sonucunda Survivor Yunanistan takımı kazandı. Ada konseyinde yapılan oylamada ilk eleme adayı Atakan oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ecem, Kaan'ın Okay ise Bora'nın ismini verdi. Böylece Survivor Türkiye'den eleme adayı olan 3 kişiden birinin elenmesi kesinleşti. İşte Survivor 2019 son bölümde yaşananlarlar...
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Survivor 2019, 14. yeni bölümüyle ekrana geldi. 24 Şubat Pazar akşamı gerçekleşen mücadelede Survivor Türkiye- Yunanistan takımları arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
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Nefes kesen yarışmada dokunulmazlık oyununu 7-10 Survivor Yunanistan takımı kazandı. Cumartesi günkü karşılaşmayı Survivor Türkiye takımı kazandığı için final oyununa gidildi.
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Finalde karşı karşıya gelen Survivor Türkiye-Yunanistan takımları arasındaki mücadeleyi Yunan takımı 3-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.
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Survivor Türkiye takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı erkeklede Kaan, kadınlarda ise Ecem kazandı.
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Ada konseyinde yapılan oylamada adı en çok yazılan Atakan ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Ecem'in ismini verdiği Kaan ikinci eleme adayı, Okay'ın adını söylediği Bora ise son eleme adayı oldu.
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Atakan, Kaan ve Bora'dan en az SMS oyunu alan Survivor 2019'a veda edecek. İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'da cumartesi günü yaşananlar...
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Survivor 2019'un 5. haftası cumartesi günü kuru fasulye ve salça ödüllü erzak oyunuyla başladı. Oyunu 10-7 Türkiye takımı kazandı.
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13. bölümünde ikinci mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı. Bu oyunda da rakibine üstünlük sağlayan Türkiye takımı 10-4 galip geldi.
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Börek ödüllü ödül oyunu ise kadınlarda Dalaka ile Seda'nın oldu. İşte Survivor'da nefes kesen mücadelelerden kareler...