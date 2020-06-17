Survivor'da elenen isim belli oldu (16 Haziran 2020 ayrıntıları)

SURVIVOR'DA ELEME HEYECANI
Survivor'da çeyrek finalistler 16 Haziran'da belirlendi. Geriye sadece 9 kişinin kaldığı Survivor'da hayallerine veda eden isim Ardahan Özkanbaş oldu ve böylelikle çeyrek finalistler; Berkan, Cemal Can, Nisa, Barış, Sercan, Evrim, Elif ve Yasin oldu.
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?Survivor'da iletişim oyunu oldukça heyecanlı geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Mavi takım 10-5 skoruyla kazanmayı başardı ve aileleriyle görüntülü konuşma hakkı kazandı.
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 108. bölümünde ödül oyunu heyecanı vardı. Ödül oyununda kazanan takımın yararlanacağı ödülü sunucu Murat Ceylan açıkladı. Ödül olarak kazanan takıma özel jet, şehir turu, şelale gezisi, malikanedeki etkinlikler ve konaklama olarak açıklandı.
Survivor 15 Haziran'da çeyrek final öncesindeki son haftada Mavi takım ile Kırmızı takım büyük ödülü kazanabilmek adına mücadele verdi. Sakatlığı geçen Elif’in de dahil olduğu ödül oyununda yarışmacılar zaman zaman zor anlar da yaşadı. Mücadele sonunda ise ödül oyununu kazanan, Kırmızı takım oldu.
EVRİM PARKURU YARIM BIRAKTI
Ödül oyununda dikkat çeken olaylardan biri de Evrim’in parkurdaki atışları yarım bırakması oldu. Oyunda skor 6-6 iken Mavi takımdan Evrim ile Kırmızı takımdan Cemal Can parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu. Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi.
Evrim’in atışı yarım bırakmasının ardından takımın moralini ve motivasyonunu düşürdüğünü dile getiren Yasin, tartışma sonrasında ağlayarak sinir krizi geçirdi. Yasin kısa süre sonra kendisini toparladı ve seremonideki yerini aldı.
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
14 Haziran Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan 10-8 skoruyla Kırmızı takım oldu.
2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor cumartesi günü ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Ardahan olmuştu.107. bölümde, Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkması nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu.
SAKATLANAN ELİF'İN DURUMU NASIL?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sakatlanan Elif ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Elif'in raporlarının sonucu geldi, Elif'in durumu iyi. Survivor'a devam edebilecek" dedi.
ELİF VE NİSA SAKATLANDI
Survivor'ın 13 Haziran'da ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu. Berkay ve Yasin'in arasında geçen gerilim sonrası Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlıklar oyuna damgasını vurdu. Elif parkurdaki havuza atladığı sırada boynu ile alakalı bir rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırıldı. Nisa ise 3 metrelik bir yükseklikten kum zemine düştü. Yaşanan talihsizlikler tüm yarışmacıları üzdü. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? Survior eleme adayı belli oldu mu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da iki takım son kez Kırmızı ve Mavi takım olarak karşı karşıya geldi. Rekabetin ve gerilimin üst düzeyde olduğu oyunda Kırmızı takım sonradan yaptığı muhteşem atakları ile Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım 9-4 lük skordan oyunu 9-10’a getirdi.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kıyasıya mücadele sonrası dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyine çıktı ve bir isim belirlendi. Mavi takım, Ardahan'ı eleme adayı olarak seçti.
Takım kaptanları seçilen Cemal Can ve Ardahan Survivor yeni takımları seçti. Ardahan Nisa'yı mavi takıma seçmek isteyince, Nisa "Ben Sercan'la aynı takımda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.
Konseyde mavi takımın yarışmacılarını belirleyen Ardahan, Sercan, Yasin, Elif ve Evrim'i seçti.
Kırmızı takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Berkan, Nisa ve Barış'ı takıma aldı.