Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı (1 Mayıs ayrıntıları)

Survivor'da avantaj oyununu ve erzak ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Dokunulmazlık oyunu öncesi nefes kesen her iki mücadeleyi de Ünlüler Takımı kazandı. İşte 1 mayısta yaşananlar ve haftanın ayrıntıları..

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02.05.2020 - 07:21

1 Mayıs 2020 tarihli Survivor’ın 63. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 2020’de takımlar, ilk olarak bayrak yarışına çıktı. İkişer kadın ve erkek yarışmacının mücadele ettiği oyununu kazanan Ünlüler, erzak karşılaşmasında Gönüllüler'den istediği yarışmacıyı seçme şansını yakaladı.





Günün ikinci mücadelesinde sebze ve meyve erzak ödülünden oluşan oyunda yarışmacılar ter döktü. Heyecanlı anların yaşandığı oyunda Barış ve Mert arsındaki rekabet nefes kesti. Dokunulmazlık oyunu öncesi mücadeleyi bu hafta 10'a 7 skorla Ünlüler Takımı kazandı. Evrim ve Nisa'nın oyunun sonunda ağlaması ise gönüllüler takımında moral bozukluğuna neden oldu. Barış ise parkurda sakatlıktan döndü.



NİSA SAKATLANDI MI?



Survivor'da ödül oyunu için mücadele veren Nisa erzak ödülü oyunu esnasında sayıyı kaybedince kendini sakatladı. Ayak parmağı incinen Nisa, ağlamaya başlayınca, sağlık ekipleri müdahale etti. Acun Ilıcalı Nisa'yı uyararak, bu tür tepkiler vermemesi gerektiğini söyledi. İşte Survivor'da bu hafta yaşanan diğer gelişmeler....

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 30 Nisan'da yayınlanan bölümünde Evrim ile Nisa'dan oluşan Survivor 2020 ekibi ile Acun Ilıcalı ile İrem Kanan'dan oluşan Acun Medya voleybol maçında karşı karşıya geldi. Yarışmacıların isteği üzerine takımlar atıştırmalık yemek sepeti ödülünü kazanmak için sahaya çıktı. Evrim ve Nisa'yı sadece Cemal Can desteklerken, Acun Ilıcalı ile İrem Kanan'ı ise geri kalan yarışmacılar destekleme kararı aldı. Yarışmayı Acun Medya 3-2 kazandı. Evrim Acun Ilıcalı'nın ödülden yararlanma jesti kabul etmedi.

Survivor 2020'nin yayınlanan 62. bölümünde yarışmacılar birbirine üstünlük kurarak ödüle ulaşmak için Anlat Bakalım'da karşı karşıya geldi. Keyifli anların yaşandığı Anlat Bakalım'ı 4-3'lük skorla Ünlüler Takımı kazandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor'da birseysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda büyük mücadele verdi. Büyük heyecana ve rekabete sahne olan sembol oyununda Berkan ve Ersin karşılaşmasının sonunda, erkeklerde sembolü kazanan takım Berkan oldu.

Survivor kadınlarda bireysel dokunulmazlık oyununda Nisa ve Aşkım karşlaşması heyecanlı anlara neden oldu. Sonucunun merakla beklendiği kadınlar sembol oyunu bu hafta Aşkım kazandı.

SURVİVOR MASTERCHEF OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da Masterchef oyununda keyifli anlar ekranlara geldi. Survivor'un 61. bölümünde oynanan MasterChef oyununda, Survivor Yasin, bu oyun öncesi daha önceden deneyimli olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.





Şef Mehmet Yalçınkaya ve Şef Somer Sivrioğlu'nun büyük yardımları ve katkılarıyla iki takım, kendilerine verilen sürede istenilen yemekleri yapmak için kıyasıya bir mücadeleye tutuştu.

Survivor Masterchef oyununnda ünlüler takımının kaptanı Mert Öcal olurken, gönüllüler takımının kaptanı, MasterCHef Türkiye geçmişi de olan Yasin Obuz'du.

Acun Ilıcalı ve tadım ekibinin yaptığı puanlama ile oylamalar belli oldu. Oyalama sonucu her iki takım da 2 puan aldı ve sonuç 2-2 oldu.





Sonuç eşitlenince Acun Ilıcalı, yarışmanın berabere bittiğini ve her iki takımın da yaptıkları yemeği paylaşacağını ve birlikte yiyeceğini söyledi. Survivor'da nefes kesen mücadelelerden fotoğraflar...