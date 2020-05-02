Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı (1 Mayıs ayrıntıları)

02.05.2020 - 07:21
Günün ikinci mücadelesinde sebze ve meyve erzak ödülünden oluşan oyunda yarışmacılar ter döktü. Heyecanlı anların yaşandığı oyunda Barış ve Mert arsındaki rekabet nefes kesti. Dokunulmazlık oyunu öncesi mücadeleyi bu hafta 10'a 7 skorla Ünlüler Takımı kazandı. Evrim ve Nisa'nın oyunun sonunda ağlaması ise gönüllüler takımında moral bozukluğuna neden oldu. Barış ise parkurda sakatlıktan döndü.
NİSA SAKATLANDI MI?
Survivor'da ödül oyunu için mücadele veren Nisa erzak ödülü oyunu esnasında sayıyı kaybedince kendini sakatladı. Ayak parmağı incinen Nisa, ağlamaya başlayınca, sağlık ekipleri müdahale etti. Acun Ilıcalı Nisa'yı uyararak, bu tür tepkiler vermemesi gerektiğini söyledi.
İşte Survivor'da bu hafta yaşanan diğer gelişmeler....
Sonuç eşitlenince Acun Ilıcalı, yarışmanın berabere bittiğini ve her iki takımın da yaptıkları yemeği paylaşacağını ve birlikte yiyeceğini söyledi.
Survivor'da nefes kesen mücadelelerden fotoğraflar...