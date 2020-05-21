Survivor'da erzak ve sembol ödülleri kim kazandı? (20 Mayıs ayrıntıları)

SURVİVOR ERKEKLERDE BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor'da çarşamba akşamları oynanan bireysel sembol ödülünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta Yasin, Barış, Berkan, Cemal Can ve Ardahan ve Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden oyun için parkurda yerini aldı. Erkekler mücadelesinde bu hafta bireysel sembolü alan isim Ardahan oldu.



