Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in
şampiyonluk yarışı)

Şubat ayında başlayan Survivor 2020'de sona gelindi. Cemal Can büyük oylama sonucu İstanbul'da düzenlenen yarı finale gitmeye hak kazanan 3 yarışmacıdan biri oldu. Cemal Can'ın yanı sıra Yasin ve Barış Survivor 2020 finalistleri olmayı başardı. Ardından yapılan SMS oylamasında Barış ve Cemal Can büyük finale isimlerini yazdırdı. Survivor'da finale kalan Cemal Can Canseven kimdir? İşte Cemal Can hakkında bilgiler ve Survivor macerasından yansıyan kareler...

ntv.com.tr 14.07.2020 - 21:11

Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 1

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu.

SURVİVOR 2020'DE BÜYÜK FİNAL (TIKLA CANLI TAKİP ET)

Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 2
Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.


Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 3
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti.
Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 4
Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 5

İşte Cemal Can'ın Survivor macerasından yansıyan bazı kareler...

Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 6
Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 7
Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 8
Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 9
Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 10
Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 11
Survivor'da finale kalan Cemal Can kimdir? (Survivor Cemal Canseven'in şampiyonluk yarışı) - 12

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