Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler)

Şubat ayında başlayan Survivor 2020'de sona gelindi. Cemal Can büyük oylama sonucu İstanbul'da düzenlenen yarı finale gitmeye hak kazanan 3 yarışmacıdan biri oldu. Cemal Can'ın yanı sıra Yasin ve Barış Survivor 2020 finalistleri olmayı başardı. Survivor finalistlerinden Cemal Can Canseven kimdir? İşte Cemal Can hakkında bilgiler ve Survivor macerasından yansıyan kareler...

ntv.com.tr 13.07.2020 - 21:12

Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 1

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu.

SURVİVOR 2020'DE BÜYÜK FİNAL (TIKLA CANLI TAKİP ET)

Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 2
Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.


Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 3
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti.
Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 4
Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 5

İşte Cemal Can'ın Survivor macerasından yansıyan bazı kareler...

Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 6
Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 7
Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 8
Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 9
Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 10
Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 11
Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler) - 12

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