Survivor'da finalist Cemal Can Canseven kimdir? (Survivor Cemal hakkında merak edilenler)
Şubat ayında başlayan Survivor 2020'de sona gelindi. Cemal Can büyük oylama sonucu İstanbul'da düzenlenen yarı finale gitmeye hak kazanan 3 yarışmacıdan biri oldu. Cemal Can'ın yanı sıra Yasin ve Barış Survivor 2020 finalistleri olmayı başardı. Survivor finalistlerinden Cemal Can Canseven kimdir? İşte Cemal Can hakkında bilgiler ve Survivor macerasından yansıyan kareler...
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 13.07.2020 - 21:12
CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.