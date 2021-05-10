Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, parkura ellerinde bir tahta ile başlıyordu. Bu tahta ile engellerdeki boşluğa koyarak ilerliyordu. Finalde ise bu tahta atışı yapılacak yere yerleştirildikten sonra beş halka atışına geçildi. Kırmızı takım, 10-6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

Dokunulmazlığı mavi takım kaybettiği için önce SMS halk oylaması yapıldı. Seyirci oylaması sırasında mavi takım ve kırmızı takımdan söz alanlar karşılıklı görüşlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı, özellikle mavi takımdan Poyraz ve Dora'nın karşı takımı kızdırmak için konuştuklarını ve hareket ettiklerini dile getirdi ve bundan dolayı iki ismi uyardı. Eskiden aynı takımda olan Merve ile Batuhan arasındaki "samimiyetsiz" tartışması konseye damga vurdu.

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım için toplanan ada konseyinde SMS halk oylaması yapıldı. Bu oylama sırasında Acun Ilıcalı, İsmail Balaban ve Dora arasındaki gerginliği gündeme getirdi. İki tarafa söz verildikten sonra Acun Ilıcalı, tarafları ayrı ayrı uyardı. Bu konu ile fikirlerini açıklayan Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe arasındaki da karşılıklı atışmalar yaşandı.

Survivor 2021 'in 6 Mayıs tarihli 86. bölümünde Her hafta olduğu gibi yine oyun öncesi haftanın takım kaptanları oylamalar ile seçildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takımların karışmasının ardından ilk oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamada haftanın kaptanı Batuhan olurken, mavi takımda ise kaptan Merve seçildi.