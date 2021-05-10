Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da dün akşam bir kez daha dokunulmazlık oyunu oynadı. Çeyrek final öncesinde son elemenin yapılacağı haftada dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyordu. Survivor’da 2. dokunulmazlığı kim aldı? Dokunulmazlığı kaybeden takımdan potaya giden kim oldu? Haftanın ikinci eleme adayı kim? İşte 9 Mayıs Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

10.05.2021 - 07:39 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 07:40

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 1

9 MAYIS

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

survivor Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununa çıktı. Oyuna kırmızı takım İsmail ve Aleyna Kalaycıoğlu ikilisiyle çıktı. Mavi takım ise Poyraz ve Ayşe ile parkura çıktı. Bayrak yarışında kazanan kırmızı takım, seçim avantajını elde etti.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, parkura ellerinde bir tahta ile başlıyordu. Bu tahta ile engellerdeki boşluğa koyarak ilerliyordu. Finalde ise bu tahta atışı yapılacak yere yerleştirildikten sonra beş halka atışına geçildi. Kırmızı takım, 10-6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 2

POYRAZ VE DORA'YA UYARI

Dokunulmazlığı mavi takım kaybettiği için önce SMS halk oylaması yapıldı. Seyirci oylaması sırasında mavi takım ve kırmızı takımdan söz alanlar karşılıklı görüşlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı, özellikle mavi takımdan Poyraz ve Dora'nın karşı takımı kızdırmak için konuştuklarını ve hareket ettiklerini dile getirdi ve bundan dolayı iki ismi uyardı. Eskiden aynı takımda olan Merve ile Batuhan arasındaki "samimiyetsiz" tartışması konseye damga vurdu.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 3

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada oylamasında mavi takımdan çıkacak eleme adayı için isimler yazıldı. Yazılan isimler; Poyraz ve Sergen idi. Strateji yapan mavi takımda eleme adayı Poyraz oldu.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 4
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 5

8 MAYIS

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 8 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen 87. bölümünde market oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Market oyununu 7-6 kırmızı takım kazanırken dokunulmazlık oyununu 10-8 mavi takım kazandı.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 6

ACUN ILICALI UYARDI

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım için toplanan ada konseyinde SMS halk oylaması yapıldı. Bu oylama sırasında Acun Ilıcalı, İsmail Balaban ve Dora arasındaki gerginliği gündeme getirdi. İki tarafa söz verildikten sonra Acun Ilıcalı, tarafları ayrı ayrı uyardı. Bu konu ile fikirlerini açıklayan Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe arasındaki da karşılıklı atışmalar yaşandı.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 7

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Seyirci oylaması sona erdikten sonra kırmızı takım, ada oylamasına geçti. Oylamada adı yazılan isimler Batuhan ve İsmail idi. Kırmızı takım yaptıkları strateji ile Batuhan'ı ilk eleme adayı olarak çıkardı.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 8

6 MAYIS

SURVİVOR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?

Survivor 2021'in 6 Mayıs tarihli 86. bölümünde Her hafta olduğu gibi yine oyun öncesi haftanın takım kaptanları oylamalar ile seçildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takımların karışmasının ardından ilk oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamada haftanın kaptanı Batuhan olurken, mavi takımda ise kaptan Merve seçildi.

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Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 9

6 MAYIS

BATUHAN'A ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI

Zorlu parkurda ödül oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül pizza, suffle, kızarmış tavuk gibi çeşitli yiyecek ve Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sitcom'unu izleyebilme olarak açıklandı. Eski takım arkadaşları ile bu kez parkurda eşleşen yarışmacılar, kazanmak için elinden geleni yaptı.İlk ödül oyunu nefes kesen mücadelelere sahne olurken parkurda kendine sinirlenen Batuhan hırsını oyun alanından almak isteyince Acun Ilıcalı'dan tepki geldi. Steven'ın sayı almasına karşılık parkuru deviren Batuhan'a Acun Ilıcalı, "Saçma sapan bir şey bu. Ne bu şimdi! Olmadı, yakışmayan bir hareket. Ufak tefek bir şey evet de gidip hedef tahtasını indiriyorsunuz" diyerek sesini yükseltti.
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 10

6 MAYIS

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk olarak avantaj oyununda karşılaşan takımlar bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında kazanan kırmızı takım seçim avantajını elde etti. Sonraki turda ise Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe'yi ilk karşılaşmalarında yenmeyi başarırken Berkay, Poyraz'ı ve İsmail Balaban da eski takım arkadaşı Sergen'i yendi. 9-9 eşitliğin olduğu oyunda bayrak yarışında kazanan kırmızı takım oldu.




Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 11

6 MAYIS

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?


Yarışmacıların hem eğlenip hem de stres attığı anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Dora ve Merve ikilisi 9 kelime bilerek günün rekorunu kırdı.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 12

6 MAYIS

Anlat bakalımda skor 5-5 olunca en iyiler mücadelesi yapıldı. Bu etapta ise mavi takım, rakibin beş kelimesine karşılık beş kelime bildi. Böylece 6-5 skorla mavi takım anlat bakalımın sahibi oldu. Ödülü alan mavi takım kişi başına iki tane beyaz peynirli, domatesli tost yiyebilme şansını elde etti.
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 13

6 MAYIS

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 14

6 MAYIS

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 15

6 MAYIS

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