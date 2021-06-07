Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? (6 Haziran 2021 ayrıntıları)

AİLELER ARASI GERGİNLİK

Ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacıların aileleri ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi:

"İki yarışmacının ailesinin sosyal medyada bizi üzecek derecede aktifler. Survivor Panorama ve Survivor Ekstra programlarında bazı sert eleştiriler yapılabilir. Bu iki yarışmacıya aileleri ile görüşme hakkı vereceğim. Yarışmacılardan ricam, bizi rahat bırakmaları."

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ilk isim Aleyna oldu. Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan çekilmesini istediğini belirtti.

İkinci yarışmacı ise Ayşe'nin ailesi olduğu açıklandı. İki yarışmacının aileleri arasında gerilim olduğunu söyledi. Bu gerilimin de ailelerin geldiği günde söylenen bir sözün yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını belirtti.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de başlayan yeni dönemle birlikte üç bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında üç eleme adayı çıkacak. Bu eleme adayları, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim tarafından söylenecek. Fakat eleme adayı olan bir isim eğer iki dokunulmazlık kazanırsa potadan çıkacak. Yapılan SMS oylaması ile bu isimler arasında en az oyu alan yarışmacı, Survivor’dan elenecek.

Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Poyraz, "Kararımı duygusal olarak vereceğim" dedi. Poyraz'ın eleme adayı olarak söylediği isim Aleyna oldu. Aleyna, Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı oldu.