Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? (5 temmuz ayrıntıları)

CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANANLAR

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu Elif - Cemal Can - Berkan mücadelesiyle başladı. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Elif, dokunulmazlığa veda eden de ilk isim oldu.

Sercan - Yasin - Barış mücadelesi de ikinci oyun oldu. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Barış oldu. Barış dokunulmazlığa veda eden ikinci isim oldu.

Bir sonraki mücadele 2'li olarak yapıldı. Berkan ve Cemal Can karşı karşıya geldi. 3 olanın kazandığı oyunun galibi Cemal Can oldu.

Diğer 2'li mücadele ise Sercan - Yasin arasındaydı. Yine 3 olanın kazandığı oyunun galibi Sercan oldu.

Dokunulmazlığı kazananın belirlendiği karşılaşma Cemal Can ve Sercan arasında yapıldı. Dokunulmazlık finalinde ise 5 olan kazandı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını 5 - 1 skorla Sercan kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden Cemal Can büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve gözyaşlarını zor tuttu.