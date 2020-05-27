Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? (26 Mayıs ayrıntıları)

SURVİVOR'DA PARTİ GECESİ
Survivor bayram haftası üçüncü yayınında yarışmacılar parti gecesinde doyasıya eğlendi. Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları Queen şarkılarına eşlik etti ve stres attı.
Parti gecesinde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı yarışmacılarının oynadıkları sandalya oyunu ise eğlenceli anlara neden oldu. Survivor Ardahan, Survivor Barış, Survivor Cemal Can ve ünlüler takımından Survivor Yunus Emre'nin sandalye oyunu Survivor 2020'nin tüm yarışmacıları güldürdü.
Survivor'ın pazartesi günü yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı’nın, resmi Instagram hesabı üzerinden Survivor yarışmacılarıyla yaptığı canlı yayını 3 milyon kişi izledi ve bu sayıyla dünya rekoru kırıldı. Diğer yandan Survivor son bölümü ilk kez canlı yayınla ekranlara geldi.
Survivor yarışmacıları ve Acun Ilıcalı'dan dünya rekoru (Haber Detay- Tıkla oku)
SURVIVOR'DA FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
24 Mayıs 2020 Survivor yarışmasında futbol maçı ve Anlat Bakalım heyecanı yaşandı. Survivor yarışmacıları ve Acun Medya arasında futbol maçı oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunu Acun Medya 13-10 kazandı.
ANLAT BAKALIM OYUNU SKORLARI
Sercan - Burak Yılmaz: 7
Aycan - Emre Belözoğlu: 7
Berkan - Gupse Özay: 9
Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10
Yasin - Hadise: 12
Elif - Murat Dalkılıç: 10
Evrim - Yılmaz Morgül: 12
Cemal Can - Ezgi Mola: 13
Nisa - Enis Arıkan: 9
Ardahan - Sarp Apak: 10
Barış - Cedi Osman: 10
SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2020’nin 85. bölümünde yarışmacıların ilk kez çıktığı bir parkurda haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Su ağırlıklı olan parkurda Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadele nefes kesti. Sercan ile Yasin arasındaki atışma devam ederken Yunus Emre, sırasıyla Barış, Berkan ve Ardahan'la ciddi bir şekilde tartıştı. Zorlu mücadeleyi kazanan takım 10'a 6 skorla Gönüllüler oldu.
SURVIVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylamada ilk eleme adayı olan Yunus Emre'nin adı yazılmayacaktı. Diğer üç isim arasında kullanılan oylar sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Haftanın ikinci eleme adayı olan Elif'in adı üç kere yazılmış, Aycan'ın adı ise bir kere yazılmıştı.
BAYRAM ÖZEL YAYINI NASIL OLACAK?
Survivor 2020 84. bölüm 1. dokunulmazlık ve ödül oyununu öncesinde Acun Ilıcalı bayram özel yayını hakkında detaylar verdi. Acun Ilıcalı bayramın birinci gününde Survivor yarışmacılarının ünlülerle Anlat Bakalım oyunu oynayacağını açıkladı. Bayramın ikinci gününe dair açıklama yapan Ilıcalı, "Instagram'da 2 milyonluk rekoru kırmayı deneyeceğiz. İki milyonu geçersek kutlama partisi yapacağız" dedi. Yarışmacıları şaşırtayan ünlü sunucu bayramın son gününde ise Karayip'lerin iddialı şovunu Survivor'a getireceklerini söyledi.
SURVIVOR YARIŞMACILARI İLE ÜNLÜLER EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU (HABER DETAY-TIKLA OKU)
SURVİVOR'DA ADALAR BİRLEŞTİ
Survivor 2020'da aylardır beklenen ada birleşmesi 82. bölümde gerçekleşti. Büyük finale haftalar kala Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti. Heyecanla beklenen gecede gönüllüler takımı kendi kamp alanlarını bırakıp Ünlüler'in adasına taşındı. Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan'a söyledi. İki takım yarışmacıları arasında ise sıcak bir karşılaşma yaşandı.
Survivor'daki mücadelelerden fotoğrafar...