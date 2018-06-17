Survivor’da iletişim ve sembol ödüllerini kazanan belli oldu (16 Haziran detayları)
ntv.com.tr
Survivor’da iletişim ve sembol oyunlarını kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. İletişim ödülünü Nagihan ve Hilmi Cem, iletişim ödülü ise Anıl ve Nagihan kazandı.
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1Survivor’ın 16 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümü tekrara vizyona giren Ayla filminin uzatılmış versiyonunu izleme ödüllü iletişim ödülü yarışması ile başladı. Nefes nefese geçen mücadeleyi kadınlarda Nagihan erkekler de ise Hilmi Cem kazandı. Böylece gönüllüler takımı aileleriyle görüşme hakkı kazandı.
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2Günün ikinci mücadelesinde iki takım kol saati ödüllü sembol mücadelesinde karşılaştı. Sembol oyununun sahibi kadınlarda Nagihan erkeler de ise Anıl oldu.
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3Survivor’ın 15 Haziran cuma günkü bölümü Arda Türkmen ile bayram sofrası ödülü ile başladı. Kadınlarda Nagihan erkeklerde ise Adem ödülü kazanan isimler oldu. Adem yanına Sema’yı Nagihan ise Hakan’ı aldı.
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4Sembol oyununda ise erkelerde Anıl kadınlarda Nagihan günün kazanan isimleri oldu. İşte Survivor’da dün yaşananlar...
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5Survivor 2018'in 18. haftası ödül ve New York oyunuyla başladı.
Final için geri sayım başlayan Survivor'ın 98. bölümündeki mücadelelerde sakatlıkları bulunan Damla ve Turabi yarışamadı.
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6Kuzu tandır ödüllü oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu.
Yarışmacılar yanlarına seçtikleri bir arkadaşıyla birlikte yemek ödülünü değerlendirdi.
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7Hilmi Cem takım arkadaşı Murat'ı seçerken Nagihan da karşı taraftan Sema'nın ismini verdi.
Ancak Nagihan'ın teklifini oyun sırasında tartışma yaşadıkları Sema geri çevirdi.
Nagihan daha sonra Anıl'ı yanına alarak kazandıkları ödülle yemek keyfi yaptı.
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8New York seyahati ödüllü oyun ise kadınlarda Nagihan erkeklerde Hakan'ın oldu.
Nagihan yanına Murat'ı alarak Hakan da Hilmi Cem'i seçerek ödüle gitti.
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9Öte yandan pasaportu kayıp olan Sema ile vizesi olmayan Anıl, New York ödüllü yarışmayı kazansalar bile gidemeyecek ve Dominik'te bir otelde konaklama ödülünü alacaklardı.
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10Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan ve Merve veda etmişti.
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11İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli kareler...
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