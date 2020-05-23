Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mayıs ayrıntıları)

BAYRAM ÖZEL YAYINI NASIL OLACAK?
Survivor 2020 84. bölüm 1. dokunulmazlık ve ödül oyununu öncesinde Acun Ilıcalı bayram özel yayını hakkında detaylar verdi. Acun Ilıcalı bayramın birinci gününde Survivor yarışmacılarının ünlülerle Anlat Bakalım oyunu oynayacağını açıkladı. Bayramın ikinci gününe dair açıklama yapan Ilıcalı, "Instagram'da 2 milyonluk rekoru kırmayı deneyeceğiz. İki milyonu geçersek kutlama partisi yapacağız" dedi. Yarışmacıları şaşırtayan ünlü sunucu bayramın son gününde ise Karayip'lerin iddialı şovunu Survivor'a getireceklerini söyledi.
SURVIVOR YARIŞMACILARI İLE ÜNLÜLER EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU (HABER DETAY-TIKLA OKU)
SURVİVOR'DA ADALAR BİRLEŞTİ
Survivor 2020'da aylardır beklenen ada birleşmesi 82. bölümde gerçekleşti. Büyük finale haftalar kala Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti. Heyecanla beklenen gecede gönüllüler takımı kendi kamp alanlarını bırakıp Ünlüler'in adasına taşındı. Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan'a söyledi. İki takım yarışmacıları arasında ise sıcak bir karşılaşma yaşandı.
Survivor'daki mücadelelerden fotoğrafar...