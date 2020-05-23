Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mayıs ayrıntıları)

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, elemeye kim kaldı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu Gönüllüler Takımı'nın olurken ilk eleme adayı da Ünlüler Takımı'ndan Yunus Emre oldu. İşte ikinci dokunulmazlık oyunu öncesi yaşananlar ve Survivor'da bayram heyecanının ayrıntıları...

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Survivor 2020 84. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Survivor Sercan ve Yasin karşılaşmasında parkurda kıyasıya rekabet yaşandı. Sercan'ın kazandığı yarışma sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Nefes kesen mücadeleyi 5-10 kazanan Gönüllüler Takımı, dokunulmazlığın yanında Suat Usta tarafından hazırlanan kızarmış tavuk ödülünün tadını çıkardı.

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında düzenlenen ada konseyinde Yunus Emre haftanın ilk eleme adayı oldu. Yarın oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ikinci eleme adayı belli olacak.

Acun Ilıcalı, bayram haftası olması nedeniyle dokunulmazlık oyunlarını bir gün önce oynanacağını söyledi. Bu hafta, bayram nedeniyle eleme olmayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, oynanacak bu dokunulmazlık oyunları sonrasında ada konseyinde birer eleme adayı çıkacağını belirtti. Buna göre, iki haftada ikişer dokunulmazlık oyunu sonrasında dört eleme adayı çıkacak. Eğer Ünlüler takımından bir eleme olur da üç kişiye düşerlerse o zaman iki takımdan siyah - beyaz şeklinde iki yeni takım çıkarılacak.





BAYRAM ÖZEL YAYINI NASIL OLACAK?

Survivor 2020 84. bölüm 1. dokunulmazlık ve ödül oyununu öncesinde Acun Ilıcalı bayram özel yayını hakkında detaylar verdi. Acun Ilıcalı bayramın birinci gününde Survivor yarışmacılarının ünlülerle Anlat Bakalım oyunu oynayacağını açıkladı. Bayramın ikinci gününe dair açıklama yapan Ilıcalı, "Instagram'da 2 milyonluk rekoru kırmayı deneyeceğiz. İki milyonu geçersek kutlama partisi yapacağız" dedi. Yarışmacıları şaşırtayan ünlü sunucu bayramın son gününde ise Karayip'lerin iddialı şovunu Survivor'a getireceklerini söyledi. SURVIVOR YARIŞMACILARI İLE ÜNLÜLER EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU (HABER DETAY-TIKLA OKU)

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor'ın perşembe günü yayınlanan 83. bölümünde Anlat Bakalım ödül oyunu oynandı. Adaların birleşmesinden sonra ilk kez bir oyunda mücadele veren Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı, pizza ve orman evi ödülünü kazanmak için kendilerine sorulan sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı.

Survivor'da Barış ve Evrim'in Anlat Bakalım'da ortak olması sonrasında iki yarışmacı tam 10 soruyu bilerek rekor kırdı. Büyük sevinç yaşayan ikili, tahmin edemedikleri bir olayla karşılaştı. Barış ve Evrim'in ardından sahneye Yunus Emre ve Elif çıktı. Bu ikili de 10 soruyu doğru bilerek adeta şok etkisi yarattı. Böylece Survivor'da bu yıl Anlat Bakalım'da iki takım yarışmacıları da art ardına rekor kırmış oldular. Pizza ve orman evi ödülünü kazanan ise Gönüllüler Takımı oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020 'nin yeni bölümünde yarışmacılar erzak ve orman evi ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Gönüllüler'den Nisa'nın, Ünlüler'den Elif'in çıktığı mücadelede Nisa ile Elif aynı anda atışlarını tamamladı. Berabere biten oyun sonunda kamera kayıtları incelendi. Rekabet dolu oyunu bu hafta 8-4 Gönüllüler takımı kazandı..

SURVİVOR ERKEKLERDE BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor'da çarşamba akşamları oynanan bireysel sembol ödülünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta Yasin, Barış, Berkan, Cemal Can ve Ardahan ve Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden oyun için parkurda yerini aldı. Erkekler mücadelesinde bu hafta bireysel sembolü alan isim Ardahan oldu.





KADINLARDA BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Erkekler bireysel sembol mücadelesi sonrasında kadınlarda bireysel sembol oyunu oynanadı. Aycan, Elif, Evrim ve Nisa'nin mücadele ettiği oyunda bu hafta kadınlarda sembol ödülünü kazanan isim Nisa oldu.



SURVİVOR'DA ADALAR BİRLEŞTİ



Survivor 2020'da aylardır beklenen ada birleşmesi 82. bölümde gerçekleşti. Büyük finale haftalar kala Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti. Heyecanla beklenen gecede gönüllüler takımı kendi kamp alanlarını bırakıp Ünlüler'in adasına taşındı. Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan'a söyledi. İki takım yarışmacıları arasında ise sıcak bir karşılaşma yaşandı. Survivor'daki mücadelelerden fotoğrafar...