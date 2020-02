Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? (Survivor ilk bölüm ayrıntıları)

PERFORMANS LİGİ NEDİR?

Survivor'ın yeni sezonunda Performans Ligi uygulamasına geçileceğini söyleyen Ilıcalı, yeni kuralın nasıl uygulanacağını şöyle anlattı.

Survivor'da bu yıl haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak. Mağlubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak. Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak. Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.