Survivor'da ilk elenen isim belli oluyor (Survivor 2020 ikinci ve üçüncü bölüm ayrıntıları)

Gönüllüler takımından Fatma ile birlikte eleme adayları kimler olacak? sorusunun cevabı Survivor'ın 18 Şubat 2020 Salı günü ekrana gelecek bölümünde belli olacak. Survivor'da ilk elenen kişinin belli olacağı 3. bölüm tanıtımında ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı'nın Ünlüler Takımı'na kötü bir haberi olduğunu söylemesi dikkat çekti. Haberin Uğur Pektaş'ın sakatlığıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.
SURVIVOR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Survivor'ın ilk bölümü dün büyük bir heyecanla başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor 2020'de takımlar dokunulmazlık ve ödül oyunu için yarıştılar. Ünlüler kadrosunda bulunan oyuncu Uğur Pektaş, dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlandı. Yarışmacı daha sonra sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Günün sakatlanan bir diğer ismi ise Sercan Yıldırım oldu. Bacağına dikiş atılan eski futbolcu yarışmalarda yer aldı.
Ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimler var? (Yarışmacı detayları)
Baraka ödülü için karşı karşıya gelen takımlardan kazanan ünlüler oldu. Ünlüler takımı ip, çivi ve çekiç ödüllerini adaya götürmeye hak kazandı.
Ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimler var? (Yarışmacı detayları)
Survivor yarışmasının bu sezonki ilk dokunulmazlık oyunu daha ilk bölümde gerçekleşti. Ünlüler Gönüllüler arasındaki mücadelede 9-9 tamamlanan parkur oyunlarının ardından bayrak yarışına kaldı. Yapılan son oyunda ise Sercan Yıldırım ve Elif Yıldırım Gören ikilisi Meryem ve Ardahan'ı yenerek dokunulmazlık sembolünü Ünlüler Takımı'na kazandırmayı başardı.
Ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimler var? (Yarışmacı detayları)
Dokunulmazlık oyununu kaybederek ada konseyine giden Gönülüller Takımı'ndan ilk eleme adayı, ismi en çok yazılan Fatma oldu.
Ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimler var? (Yarışmacı detayları)
PERFORMANS LİGİ NEDİR?
Survivor'ın yeni sezonunda Performans Ligi uygulamasına geçileceğini söyleyen Ilıcalı, yeni kuralın nasıl uygulanacağını şöyle anlattı.
Survivor'da bu yıl haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak. Mağlubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak. Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak. Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.