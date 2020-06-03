Survivor'da kim elendi? (2 Haziran 2020 ayrıntıları)

PAZAR GÜNÜ YAŞANANLAR

SURVIVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununun oynandığı ve ardından ilk eleme adayının belli olduğu Survivor 31 Mayıs'ta oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Kazanan takımı 10-5 skoruyla Gönüllüler takımı oldu.

Böylelikle Gönüllüler takımı son iki haftada oynanan 4 dokunulmazlığı da kazandı ve Ünlüler takımından 1 yarışmacının eleneceği kesinleşti.