Survivor'da kim elendi? (24 Mart son bölüm ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor Ceyhun'un eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 24 Mart Survivor son bölümde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan Yasin ve Yunus Emre oldu. Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı. Yapılan oylama sonrasında Survivor'dan bu hafta elenen isim Ceyhun Uzun oldu. Elendiğini öğrenen Ceyhun duygusal anlar yaşadı.

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25.03.2020 - 06:59





'ın son bölümde iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda kıyasıya yarıştı. Survivor yarıimacıları arkadaşlarından gelen Whatsapp mesajlarına kavuşmak için elinden geleni yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonunda, Survivor iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı oldu. 3'te 3 yapan Sercan ise performansıyla Survivor son bölüme damga vurdu. SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Survivor 'ın son bölümde iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda kıyasıya yarıştı. Survivor yarıimacıları arkadaşlarından gelen Whatsapp mesajlarına kavuşmak için elinden geleni yaptı. Heyecanlı anların yaşandığı oyunun sonunda, Survivor iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı oldu. 3'te 3 yapan Sercan ise performansıyla Survivor son bölüme damga vurdu.

TRANSFER OLABİLİR Ailesiyle telefonda görüşen Parviz'in duygusal anları ise geceye damga vurdu. Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Gönüllüler Takımı'ndan Meryem’in sakatlığı hakkında yarın yapılacak kontrollerin ardından karar verileceğini açıkladı. Ilıcalı “Yarın Meryem’in son kez kontrolü yapılacak. Eğer devam edecekse sorun yok ama devam edemeyecekse Türkiye’den yedek yarışmacı da getiremeyeceğimiz için takımsal bir transfer olabilir. Ama inşallah Meryem’in ayağı düzelir, raporlara bakacağız” dedi.

Survivor Ceyhun'un eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 24 Mart Survivor son bölümde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan Yasin ve Yunus Emre oldu. Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı. Yapılan oylama sonrasında Survivor'dan bu hafta elenen isim Ceyhun Uzun oldu. Elendiğini öğrenen Ceyhun duygusal anlar yaşadı.

SURVIVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?



İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.



1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak. İngiltere'de 2, olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var. Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu. 2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington Sarayı'na davet edildi. 2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi. 2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı. İŞTE SURVIVOR'DA BU HAFTA YAŞANANLAR...

PAZARTESİ NELER YAŞANDI? ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'ın 23 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde iki takım; duş, et- patates püresi ve salata ödülü için mücadele etti. Yarışmacıların ödülü kazanmak için sarf ettikleri çaba heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılan ödül oyununu rekor fark ile 10-2 Ünlüler Takımı kazandı.

PAZARTESİ NELER YAŞANDI? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde acil durum konseyi için toplandı. 23 Mart 2020 tarihli Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, Ünlüler ve Gönüllüler takımını ada konseyinde toplayarak corona virüs salgını hakkında bilgi verdi. Yarışmacılara Dominik'e gelmeden önce sadece Çin'de görülen corona virüs salgınının şu an dünyada ve ülkemizde ne durumda olduğunu söylendi. Bunlardan önce Acun Ilıcalı, yarışmacıların aileleri veya tanıdıklarına dair herhangi bir sorun olmadığını özellikle belirtti. Ve bu ada konseyinin sadece yarışmacıları bu konuda habersiz bırakmamak adına yapıldığının altını çizdi.

PAZARTESİ NELER YAŞANDI? Corona virüsünün ulaştığı boyutları öğrenen yarışmacılar büyük şok yaşadı. Acun Ilıcalı, yarışmacılara "Ailenizden her hangi birinden en ufak bir problem olursa sizi anında ailenizle görüştürürüz zaten merak etmeyin. Şu an hiç kimsenin ailesinde bir problem yok" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Ailelerinize 'Eğer siz talep ederseniz istediğiniz zaman yarışmacı ile görüşebilirsiniz' dedik. Parviz senin 2 tane küçük çocuğun var sana bir ayrıcalık tanıyacağız ve yarın onlarla görüşebileceksin”

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK Konseyde son olarak, ülkemizde her gece sağlık çalışanlarına destek olmak için yapılan alkışlı desteğe yarışmacılar da Dominik'ten katıldı. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları, bu zor günlerde ülkemizde durmaksızın çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi alkışladılar.

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? Survivor 2020'nin 22 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Survivor 25. bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Yapılan oylama sonucunda bir isim Survivor ilk eleme potasına giren yarışmacı oldu. Survivor performans birincileri de oynanan dokunulmazlık oyununun ardından açıklandı. Peki, 22 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte performans sıralaması ve Survivor eleme adayı...

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor'da dokunulmazlık oyununda nefesler tutuldu. Zaman zaman gergin anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda en iyi performanslar da belli oldu. Survivor'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10'a 8 kazandı. Böylece Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı artık çarşamba günleri de yayın olacağını açıklayarak o gün performans birincileri oyunu oynanacağını duyurdu. Konseyde yapılan oylama sonrasında ise 1. eleme adayı Ceyhun Uzun oldu.

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? SURVIVOR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Survivor'da bir haftalık bekleyiş sonrası performans birincileri belli oldu. Survivor'da haftalık ve genel performans değerlendirmesi şöyle:

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? İşte bu hafta önceki bölümlerde yaşananlar...

CUMARTESİ GÜNÜ NELER YAŞANDI? SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 24. bölümünde ödül oyunu yemekti. Gönüllüler takımı bir süredir yemek yiyemediği için bu oyunu daha fazla kazanmak istiyordu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ödülü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler ise ödülü kaybedince büyük bir hüsrana uğradı.

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2020’nin 21 Mart’taki bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor dokunulmazlık oyununda; iki yarışmacının yön vermeye çalıştığı, ortada yatay konumundaki yarışmacının belirli noktaları elindeki çubuğu takmaya çalıştı. Yarışmacıların bir tarafta yedi sembolü alıp diğer taraftaki yerlerine takması gerekiyordu. Yediyi tamamlayan sayıyı takımına kazandırmış oluyordu. Survivor 2020 dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı.

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? Survivor 2020 ’de birleşme partisine yaklaşılırken ödül oyunları nefes kesiyor. Tayfun Erdoğan’ın elenmesinin ardından güç kaybeden Gönüllüler Takımı Ünlüler’e göre yemek konusunda da problem yaşıyor. Survivor’da erzak ödülü için kıyasıya bir mücadele vardı. Peki Survivor’da erzak oyununu kim kazandı?

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? Survivor'ın 20 Mart cuma günkü bölümünde erzak ödülü oyunu oynandı. Un ve yağ ödülünü kazanabilmek için mücadele eden iki takım yarışmacıları heyecanlı anlara sahne oldu.

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? Ünlüler takımı yarışa hızlı başlayarak durumu 7-0’a kadar getirdi. Gönüllüler ise üst üste 5 sayı toplasa da erzak ödülünü kazanan taraf 10’a 5’lik skor ile Ünlüler Takımı oldu.





PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? Çekişmeli erzak oyunu sonrası Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımı, ünlüleri 6-3 skorla yenerek ödülün sahibi oldu.

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI? Erzak oyunu öncesinde sunucu Murat Ceylan, Aycan’ın gözünün şiş olduğunu farketti ve nedenini sordu. Aycan ise durumu şu şekilde açıkladı:



Aycan: Gözümü açamıyordum. Arkadaşlarıma bakınca herkes böyle bir korkunç yüzüyle bana baktı. Ne olduğunu bilmiyordum. Heralde akşamdan yüzümü böcek gibi birşey ısırdı. Yani göz kapağımı.



Murat Ceylan: Hiç açılmıyor gözün galiba?



Aycan: Yok. Şimdi açılıyor. Sabah hiç açamıyordum. Bayağı şişikti, şimdi yarım görüyorum. Bugün yine de yarışa çıkacağım. Elimden geleni yapacağım. İnşallah başarılı bir oyun olur benim için.



Murat: Tekrar çok geçmiş olsun. En kısa zamanda geçmesini diliyorum.

Survivor'da nefes kesen mücadelelerden fotoğraflar...