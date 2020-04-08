Survivor'da kim elendi? (7 Nisan Salı son bölüm ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 38. bölümünde iletişim ödülü Gönüllüler Takımı kazandı. Eleme konseyinde Aycan ve Ezgi'nin en çok oyu almasıyla Survivor tarihinde ilk kez 2 kadın yarışmacı, SMS sıralamasının zirvesinde yer aldı. Aycan'ı ismini verdiği Mert, Ezgi'nin tercih ettiği Ersin ve ilk eleme adayı Parviz arasında en az oyu alan Parviz Survivor'a veda etti. İşte 7 Nisan Salı günü yaşananlar ve haftanın ayrıntıları...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'ın 38. bölümünde iletişim ödülü için iki takım da var gücüyle mücadele etti. Ancak gülen taraf Gönüllüler Takımı oldu. Mücadele sonunda Gönüllüler Takımın'daki yarışmacılar bir arkadaşlarıyla Whatsapp'da mesajlaşarak özlem giderdi

EN ÇOK OYU KİM ALDI? 

Konseyde "Son 10 senedir ilk kez SMS'te ilk ikide kadın var" diyen Acun Ilıcalı bu isimleri açıkladı. Ünlüler takımından en çok oy alan ilk isim Aycan oldu. Aycan'ın ardından en çok oy alan ikinci isim ise Ezgi oldu. Ezgi'nin en çok oy alan ikinci isim olmasının ardından Ezgi'nin eleme adaylığı otomatik olarak düşmüş oldu. Tek eleme adayı olacak şu an Parviz kaldı. Aycan, elenmesi yönünde Mert'in adını söyledi. İkinci en çok oyu alan Ezgi ise elenmesi için Ersin'in adını söyledi. Böylelikle Parviz, Mert ve Ersin söylenen 3 eleme adayı oldu. Bu akşam Survivor'da rakiplerinden daha az oy alan ünlüler takımından Parviz yarışmaya veda etti.

SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR


Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak. Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.

SURVİVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'nde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.

İşte haftanın gelişmeleri... 

PAZARTESİ NELER YAŞANDI?

SURVIVOR’DA SON ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

6 Nisan 2020 tarihli Survivor 38. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Takımlar, ödül oyununda Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Sahaya Berkan, Ezgi, Elif’ten eksik çıkan Ünlüler, Gönüllüler karşısında çok güç sarf ettiler fakat oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.
BU HAFTA DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekrana gelen Survivor 2020'de bu hafta dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler, 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Dokunulmazlığı kazanan takımı belirlemek için final oyunu oynandı. 3. dokunulmazlık oyunundan galip çıkan Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden Ünlüler takımı ise bu hafta bir arkadaşlarına veda etmek zorunda kalacak. Eleme adayları Ezgi ve Perviz'in yanına iki eleme adayı daha eklenecek. Dört eleme adayı arasından en az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisi ile birlikte Ünlüler ve gönüllüler, takım halinde yarışırken şimdi bireysel olarak sınav verecek.

BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?

Acun Ilıcalı, ada konseyinde birleşme partisinde neler olacağını açıkladı. İlk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında "Kilo tahmini" oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını "Şarkı yarışması"nda gösterecekler.

İşte haftanın gelişmeleri...

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI

5 Nisan 2020 tarihli Survivor 37. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, dokunulmazlığı kazanmak için varlarını yoklarını ortaya koydu. Dokunulmazlık oyununda skorun 1-1’e gelmesi sonrasında final dokunulmazlık oyunu oynandı. 3 olanın oyunu kazanacağı final oyununda skor 2-2’ye geldi ve sonucun belirlenmesi bayrak yarışına kaldı. Nefes kesen mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takımı, bayrak yarışıyla Gönüllüler Takımı oldu.

Ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ilk eleme adayını belirledi. Oylamada 4 Ezgi ve 4 Perviz olarak 2 eleme adayı belirlendi. Ersin'in açıklamasında bu akşamki eleme adayının ortaklaşa belirlendiğini söylemişti. Ezgi bu akşamki eleme adayının kendisinin olacağını bildiğini söyledi. Ancak Perviz'in de isminin çıkması sürpriz oldu. Perviz ve Ezgi'nin yanın 2 aday daha belirlenecek. Ve bu hafta 4 eleme adayı potaya çıkacak. 


SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak.

ARABA ÖDÜLLÜ OYUN

Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.

Ünlüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Berkan, kadın yarışmacısı ise Aşkım oldu. Gönüllüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Barış, kadın yarışmacısı Evrim oldu.

  1. Berkan Karabulut 15
  2. Mert Öcal 14
  3. Barış Murat Yağcı 11
  4. Aşkım Burçe Tunay 10
  5. Parviz Abdullayev 9
  6. Elif Yıldırım Gören 8
  7. Evrim Keklik 8
  8. Nisa Bölükbaşı 7
  9. Yasin Obuz 6
  10. Sercan Yıldırım 4
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CUMARTESİ NELER YAŞANDI?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar ellerindeki minderlerle birbirlerini suya düşürmeye çalıştı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Kıyasıya mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10’a 4 skorla Gönüllüler oldu.

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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da günün ilk oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede gülen takım Ünlüler oldu. 5’e 3 skorla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

Surivor'un ekranlara gelen önceki bölümünde erzak ödülü mücadelesi yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlar parkura üçer erkek, ikişer kadın yarışmacı ile çıktı.

Bayrak yarışı şeklinde takım halinde oynanan avantaj oyununda kazanan takımı son atışlar belirledi. Tereyağı, peynir, ekmek, patates, ödülünü almak için yarışmacılar ter döktü.

Survivor erzak ödülünü bu hafta 10'a 6 Ünlüler takımı kazandı.
ERKEKLERDE EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da erkeklerde haftanın en iyiler ödülü oynandı. Oyun Sercan ve Barış arasında yaşandı. Kafa kafaya giden oyun sonunda en iyiler ödülünü Barış kazandı.

KADINLARDA EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 35. bölümde performans birincileri olan Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim, en iyiler oyununda karşı karşıya geldi. İki arkadaşlarını daha ödüle götürmek için mücadele eden yarışmacılardan bu hafta ödülü kazanan isim Aycan oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecan devam ediyor. Yarışmanın1 Nisan 2020 tarihli  34. bölümünde, Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım’ın iddiasıyla başlayan ayak tenisi mücadelesinin rövanş karşılaşması yapıldı. Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisi mücadele etti. Ayak tenisi maçının kazananı ise Acun Medya ekibi oldu. 

34. bölümün bir diğer mücadelesinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı Anlat Bakalım oyunu için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, Anlat Bakalım oyununda takım arkadaşına verilen kelimeyi, yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalıştı. Kahkahanın bol olduğu oyunu kazanan Ünlüler Takımı, havuçlu kek ödülünün tadını çıkardı.
İşte Survivor'a damga vuran mücadelelerden fotoğraflar...

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