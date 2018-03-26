Survivor'da kim elendi? (Anıl, Yağmur, Ramazan kimdir?)

Lise eğitimini tamamlayan Yağmur Banda 12 yaşından beri spor yapıyor. 20 yaşındaki Survivor Yağmur, 12 yıldır ise tekvando sporuyla uğraşıyor. Yağmur'un bu alanda Türkiye ve Balkan şampiyonluğu var. 2014 yılında ise Avrupa şampiyonluğu kazanan Yağmur, bu sene ise Türkiye ikincisi oldu. Yağmur'un Survivor sloganı ise şöyle: "Ben yağmur adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar"

YAĞMUR'UN SURVİVOR MACERASI