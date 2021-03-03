Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Birleşme partisine günler kalan Survivor 2021'de ilitişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı. Salı gecesi iki eleme adayı Çağman ve Hanzade olarak belirlendi. Aleyna, Öykü, Çağman ve Hanzade arasında yaşanan SMS mücadelesi sonunda en az oyu alarak Survivor'dan elenen yarışmacı Çağman oldu.

03.03.2021 - 09:59

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 1

2 MART

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?


Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacıların, sevdikleriyle teknolojik yollardan iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyununda bu hafta ödül gönüllüler için ailelerinden gelen fotoğraflı mesaj olarak belirlendi. Ünlülerde ise ödül ailelerden gelen mektup olarak açıklandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk etapta ünlülerden İsmail - Merve, gönüllülerden Aleyna - Poyraz ikilisi avantaj oyunu için parkura çıktı.

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 2

2 MART

Poyraz, Merve'den önce dört başarılı atış yaparak avantaj oyununu gönüllüler takımına kazandırdı. Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez oyun için daha çok motive oldu. Oyuna hızlı başlayan gönüllüler takımı, 3-0 öne geçti. Ünlüler takımı, üst üste aldıkları oyunlar ile skoru 3-3'e getirdi. İlerleyen anlarda ise iletişim oyununda skor 9-9 oldu ve oyun bayrak yarışına kaldı.

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 3

2 MART

Bayrak yarışında rakibinden önce altı başarılı atış yapan Poyraz oldu. Böylece Poyraz iletişim oyununu kendi takımına kazandırdı. Ünlüler takımı ise iletişim oyununu bu hafta da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 4

2 MART

survivor 8. HAFTA SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Survivor’da 8. haftanın SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta ünlüler takımında Batuhan SMS galibi olurken, gönüllülerde bu isim Ayşe oldu. Ünlülerde SMS ikincisi ise İsmail seçildi. Gönüllüler'de Poyraz'ın haftalardır sürdürdüğü birincilik serisi ise ikinci olması ile bozuldu.

Bu hafta her iki takımın da dokunulmazlık oyunlarını hafta sonu kaybetmesi ile iki takımdan da birer aday eleme adayı oldu. Cumartesi akşamı ünlülerde yapılan oylama ile ilk eleme adayı Öykü olarak belirlendi. Pazar akşamı ise gönüllülerde Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak seçildi. Eleme heyecanının yaşandığı Salı gecesi ise ünlülerden Çağman, gönüllülerden ise Hanzade eleme potasına giren isimler oldu.

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 5

2 MART

Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımından dört yarışmacının da potaya girmesi ile SMS sonuçları açıklandı. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının Çağman olduğunu duyurdu. Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden Çağman vedasının erken olduğunu söyleyerek 'Buraya kadarmış' dedi. Acun Ilıcalı da yarışmanın elenmesine üzüldüğünü belirtti.
Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 6

2 MART

SURVİVOR ÇAĞMAN KİMDİR?


22 Şubat 2021 tarihli Survivor yeni bölümünde yarışmaya ünlüler takımından katılan Çağman'ın tam adı Tuğrul Çağman Çatay'dır. Enerjisi yüksek bir karakter olarak göze çarpan Çağman, 16 Mayıs 1993 İstanbul doğumludur. 28 yaşında olan Survivor Çağman, İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşadığını ifade ediyor. Çağman Çatay, üniversite eğitimini ise Haliç Üniversitesi BESYO bölümünde tamamnladığını belirtti. 2017 yılında buradan mezun olan Survivor Çağman, birçok spor dalıyla ilgilendiğini dile getirdi.

ÇAĞMAN ÇATAY BOYU KİLOSU KAÇ?


Survivor 2021 Ünlüler Takımı yarışmacısı Çağman Çatay'ın boyu ve kilosu da araştırılan ve merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor Çağman boyu 1.71'dir. Çağman kilosu ise 67.5'tur.

SURVIVOR ÇAĞMAN MESLEĞİ, İŞİ NE?

Survivor Çağman son derece esnek bir fiziğe sahip. Spor eğitmenliği yapan Çatay, ilgilendiği spor dallarıyla da bir hayli şaşırttı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi pek çok spor dalıyla iç içe olduğunu söyleyen Çağman Çatay, ilgilendiği başlıca spor dallarını şu şekilde sıraladı:

Survivor Çağman, hamam böceklerinden, kırkayaklar, çıyan ve deniz anasın hariç başka bir şeyden korkmadığını ifade ediyor.

  • Yer Akrobasisi
  • Handbalance
  • Breakdance yoga
  • Movement Culture
  • Basketbol
  • Scuba Diving
  • Serbest Dalış
  • Street Workout/Calisthenics
  • HİİT Workout
  • Windsurf
  • Masa Tenisi
  • Atletizm
  • Parkur & serbest koşu
  • Breathe Hold
  • Kule atlama ve trambolin


Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 7

2 MART

ÇAĞMAN ÇATAY BAŞARILARI NELER?


Survivor Çağman Çatay küçük yaşlarda basketbol ile ilgilendiğini ve okullar arası turnuvalarda takımıyla birlikte İstanbul şampiyonluğu yaşadığını ifade ediyor. BreakDans'ta özel olarak düzenlenen organizasyonlarda 3 birinciliği olduğunu söyleyen Survivor Çağman, basketbolda ayrıca Türkiye 2.liği ve en iyi 6. adam ödüllerinin de sahibi olduklarını ifade ediyor. Survivor Çağman'ın televizyonlardaki ilk macerası bu da değil. Genç yarışmacı, Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılıp bir hayli de yol katederek yarı finale kadar gelme başarısını gösterdi. 


SURVİVOR ÇAĞMAN INSTAGRAM HESABI NE?


Survivor yarışmacılarının sosyal medya hesapları da izleyiciler tarafından sıkça internet üzerinden aratılmış ve merak edilmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi Survivor 2021 yarışmacıları için de Instagram, Twitter hesapları olup olmadığına dair Google aramaları yapılmaktadır. Survivor Çağman için de Survivor izleyicileri tarafından benzer sorular var. Çağman Çatay Instagram hesabına sahip olduğu belirtiyor. Instagram'da @cagmancatay kullanıcı adıyla yer aldığını belirten Çağman'ın şu an itibariyle takipçi sayısı 22 binden fazla. Spor faaliyetleri yürüten Survivor Çağman, paylaşımlarını da bu yelpazede yapıyor.


SURVIVOR'A KATILMADAN ÖNCE BUNLARI SÖYLEDİ

Survivor Çağman Çatay, yarışmaya katılmadan önce şunları ifade etti: Bu yarışma dünyanın en zor yarışmalarından biri ama zoru seven biriyim. Çok çılgınım çok hırslıyım, gizemli bir çocuğum. Senelerdir hazırım. Asla bitmeyen bir enerjim var. Sizleri şaşırtmaya geliyorum, sürprizlerle doluyum. Survivor'da beni izleyin.
Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 8

1 MART

Survivor 2021'in 1 Mart tarihli 38. bölümünde, ünlüler ile gönüllüler takımları yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda iki takımdan iki erkek bir kadın yarışmacı ilk etapta avantaj oyunu için karşı karşıya geldi. Ünlülerde İsmail, Gönüllüler Steven avantaj oyununda atıcı olarak seçildi. Bayrak yarışında ünlüler ödül oyununda seçim şansı elde etti. Ödül oyunu sonrasında takımlar bu kez gerçek oyun için parkurda yeniden mücadele verdi. Avantaj oyununu kazanan ünlülerin seçimi sonrasında, ilk turda dışarıda kalan isim Çağrı oldu.

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 9

1 MART

Parkurda havuz, tırmanma ve denge gibi engellerin yer aldığı ödül oyununda yarışmacılar, üç kuleyi devirmeye çalıştı. Nefes kesen mücadelede ilk turu ünlüler 5-4 kazandı. İkinci turda ise İsmail - Merve ile gönüllülerden Steven - Aleyna bayrak yarışına çıktı. Nefeslerin tutulduğu son atışlarda Aleyna, üç kule ile iki küpü İsmail'den önce devirdi. Bu atışla beraber gönüllüler takımı 10-9 skorla ödül oyununu kazandı.
Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 10

1 MART

Acun Medya ve yarışmacılar arasında nefes kesen voleybol maçı heyecanı yaşandı. Oyun öncesinde ödülün ikişer dilim su böreği ve lokum olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı – İrem Kanan ile karşılaştı. Oyun öncesi Acun Ilıcalı yarışmacılara hangi takımı tuttuğunu sordu. Ayşe ve Aleyna'yı tutan sadece Aleyna Çalışkan ve Steven oldu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel ikilisi mükemmel bir oyun ortaya koyarken, Acun Ilıcalı - İrem Kanan ikilisi sonraki üç seti aldı.
Nefes kesen karşılaşmada Voleybol maçı, Acun Medya'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Böylece Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar yiyecek ödülünü almış oldu. 

Önceki bölümlerde yaşananlar... 

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 11

28 ŞUBAT

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

28 Şubat Pazar günü ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 12
Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler takımı, aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı.
Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 13

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. 

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 14

27 ŞUBAT

Survivor'da takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi. Oyunu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler ada konseyi yaptı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı kendi arasında bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi. Takım arkadaşları tarafından en çok ismi yazılan isim olan Öykü Çelik bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

Öykü, "Bu karara saygı duyuyorum. Ben de sevdiğim halde güçsüz gördüğüm isimleri yazdım. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 15

25 ŞUBAT

Survivor Türkiye 2021'de 8. hafta heyecanı takım kaptanlarının seçilmesiyle başladı. Sezon başından beri kaptanlık yapan Barış artık bu sorumluluğu istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi.  Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 16

Bir kez daha oyun için parkurda karşılaşan takımlar bu defa canını dişine taktı. Oyunun başında farkı ünlüler açtı ancak daha sonra gönüllüler takımı rakibine yetişti. Geriden gelen gönüllüler ünlüleri yakaladı ve öne geçti. Son turda parkura çıkan Çağrı ve Poyraz oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın atışı ile 10-8 skorla ödül oyunu gönüllülerin oldu.

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 17

ÇAĞRI ÇİLEDEN ÇIKTI


Ödül oyunu sırasında Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında iki takım arasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevindikten sonra Dora "Sen neye seviniyorsun?" şeklinde çıkış yaptı. Dora'nın sözlerine Doğan "Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek yanıt verdikten sonra tansiyon yükseldi. İki takımın da yarışmacıları araya girerek Doğan ile Dora'yı ayırırken, Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Çağrı Dora'ya elle müdahale ederken kavganın fitili yeniden ateşlendi. Sunucu Murat Ceylan yarışmacıları uyararak kamera görüntülerine bakılacağını söyledi.

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 18
Renkli anların yaşandığı anlat bakalım da bu hafta da keyifli dakikalar ekranlara geldi. Kazanan takımın yemek elde edeceği oyunda en fazla kelime bilen takım ünlüler oldu. Böylece ünlüler anlat bakalımın galibi oldu.
Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 19

Survivor'daki mücadelelerden fotoğraflar... 

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 20
Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 21
Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 22
Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları) - 23

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