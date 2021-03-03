Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor’da 8. haftanın SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta ünlüler takımında Batuhan SMS galibi olurken, gönüllülerde bu isim Ayşe oldu. Ünlülerde SMS ikincisi ise İsmail seçildi. Gönüllüler'de Poyraz'ın haftalardır sürdürdüğü birincilik serisi ise ikinci olması ile bozuldu. Bu hafta her iki takımın da dokunulmazlık oyunlarını hafta sonu kaybetmesi ile iki takımdan da birer aday eleme adayı oldu. Cumartesi akşamı ünlülerde yapılan oylama ile ilk eleme adayı Öykü olarak belirlendi. Pazar akşamı ise gönüllülerde Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak seçildi. Eleme heyecanının yaşandığı Salı gecesi ise ünlülerden Çağman, gönüllülerden ise Hanzade eleme potasına giren isimler oldu.

22 Şubat 2021 tarihli Survivor yeni bölümünde yarışmaya ünlüler takımından katılan Çağman'ın tam adı Tuğrul Çağman Çatay'dır. Enerjisi yüksek bir karakter olarak göze çarpan Çağman, 16 Mayıs 1993 İstanbul doğumludur. 28 yaşında olan Survivor Çağman, İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşadığını ifade ediyor. Çağman Çatay, üniversite eğitimini ise Haliç Üniversitesi BESYO bölümünde tamamnladığını belirtti. 2017 yılında buradan mezun olan Survivor Çağman, birçok spor dalıyla ilgilendiğini dile getirdi.Survivor 2021 Ünlüler Takımı yarışmacısı Çağman Çatay'ın boyu ve kilosu da araştırılan ve merak edilen konular arasında yer aldı. Survivor Çağman boyu 1.71'dir. Çağman kilosu ise 67.5'tur.Survivor Çağman son derece esnek bir fiziğe sahip. Spor eğitmenliği yapan Çatay, ilgilendiği spor dallarıyla da bir hayli şaşırttı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi pek çok spor dalıyla iç içe olduğunu söyleyen Çağman Çatay, ilgilendiği başlıca spor dallarını şu şekilde sıraladı:Survivor Çağman, hamam böceklerinden, kırkayaklar, çıyan ve deniz anasın hariç başka bir şeyden korkmadığını ifade ediyor.