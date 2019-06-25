Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı? (Survivor son bölüm detayları)
Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı ve finale kimler kaldı sorularının cevapları belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan yüz üçüncü bölümde dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazandı. Seda ve Dalaka finale gitmeyi garantilerken, siyah takımdan Dimitra ile birlikte elemeye kalan Panagiotis Survivor'a veda eden son isim oldu. İşte Survivor son bölümden detayları...
Survivor'da dün akşam haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Siyah takım, ikinci dokunulmazlığı 10-4 kazanmayı başararak dokunulmazlığı final oyununa taşıdı.
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Yapılan final oyununu ise Beyaz takım 3-2 kazandı ve böylelikle Survivor'da haftanın eleme adaylarının Siyah takımdan olacağı belli oldu.
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Seda ve Dalaka finale gitmeyi garantileyen ilk iki isim oldu. Seda "Çok mutluyum, sabahtan beri gülüyorum. Şaşkınım. Dalaka adına sevindim. Finalistlerin kadın olmasına sevindim" dedi.
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Dalaka ise "Seda'yı tebrik ederim. Oynadığımız onca oyun sonrasında onu tebrik edememiştim. Son dörtlüde 2 kadının yer almasına sevindim. Survivor’ın kazanmayı çok istiyorum. Asla inancımı kaybetmiyorum. İstediğim şey için düştüğüm anda tekrar kalkıp yola devam ediyorum" diye konuştu.
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Survivor Türkiye Yunanistan'ın son ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda Dimitra ile Panagiotis eleme potasına giren isimler oldu.
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Dalaka'nın Survivor finalisti olması nedeniyle Dimitra ve Panagiotis oylama yapılmadan eleme adayı oldular.
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En az SMS oyunu alan Panagiotis Konstantinidis Survivor'dan elendi.
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PANAGIOTIS KONSTANTINIDIS KİMDİR?
Panagiotis Konstantinidis 24 yaşında ve Atina’da yaşıyor.
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Atletlere özel beslenme uzmanı olarak çalışıyor
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Başlıca uğraştığı spor dövüş sanatları. Hayatında en mutlu olduğu an Balkan Şampiyonası'nda karatede aldığı altın madalya.