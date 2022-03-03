Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi)

Haberler 03.03.2022 - 09:54
Survivor'da gönüllüler takımından Yasin, Evrim ve Gökhan'ın ünlüler takımından Aşkım'ın eleme adayı olduğu haftada bir isim daha yarışmadan ayrıldı.
Survivor'da Gökhan-Evrim-Yasin ve Aşkım'ın eleme potasında olduğu SMS sonucunda yarışmaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da oyunlarda ise iletişim ödülünü kadınlar ve erkeklerde kazanan gönüllüler takımı oldu.
Yarışmaların galipleri ailelerinden ve sevdiklerinden gelen mesajları okuma fırsatı yakaladılar.
İşte Survivor 2022'den öne çıkan bazı kareler...