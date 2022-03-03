Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi)

Survivor All Star'da kim elendi? sorusunun yanıtı belli oldu. Elemeye kalan Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'dan en az SMS oyunu alan Aşkım adaya veda etti. İşte ayrıntılar...

Haberler 03.03.2022 - 09:54

Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi) - 1

'da gönüllüler takımından Yasin, Evrim ve Gökhan'ın ünlüler takımından Aşkım'ın eleme adayı olduğu haftada bir isim daha yarışmadan ayrıldı.


Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi) - 2

Survivor'da Gökhan-Evrim-Yasin ve Aşkım'ın eleme potasında olduğu SMS sonucunda yarışmaya veda eden isim Aşkım oldu.


Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi) - 3

Survivor'da oyunlarda ise iletişim ödülünü kadınlar ve erkeklerde kazanan gönüllüler takımı oldu.


Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi) - 4

Yarışmaların galipleri ailelerinden ve sevdiklerinden gelen mesajları okuma fırsatı yakaladılar.

Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi) - 5

İşte Survivor 2022'den öne çıkan bazı kareler...

Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi) - 6
Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi) - 7
Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi) - 8
Survivor'da kim elendi? (Gökhan, Evrim, Yasin ve Aşkım'ın eleme konseyi) - 9

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER