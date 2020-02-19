Survivor'da kim elendi, kimler diskalifiye oldu? (18 Şubat 2020 Survivor eleme ayrıntıları)

Survivor'ın dün yayınlanan 3. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler zıpkın ödülü için yarıştı. Heyecanın tavan yaptığı yarışmada yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise Gönüllüler oldu.
Ada konseyinde seyircilerin oylarıyla Ceyhun ve Cemal Can, eleme adaylarını belirlemek için seçildi. Ceyhun, eleme adayı olarak Makbule ismini söylerken, Cemal Can ise Evrim Keklik’i eleme adayı olarak belirledi. İlk konseydi ismi belirlenen Fatma ile Makbule ve Evrim arasında SMS oylaması yapıldı. En düşük oyu alan Makbule Survivor tarihinİn en erken elenen ismi oldu.
SURVOVOR MAKBULE GÜNAYDIN KİMDİR?
Güçlü bir yapıya sahip olan Makbule Günaydın kendisini şu şekilde tanımlıyor:
Makbule Günaydın, Temmuz 1992 doğumluyum. Aslan burcuyum. İstanbul’da doğdum. Sonrasında ilkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındık. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapıyordum. Lisede Anadolu Lisesi kazandım ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdim. Lise hayatım boyunca 4 sene basketbol oynadım. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldum hep. Zorlu şartlarda geçti öğrencilik yıllarım ama yılmadan çalışınca insan başarıya mutlaka ulaşıyor. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandım. Ebelik bölümüne, bölümün aldığı puanın çok üzerinde bir puanla yerleştim. Seçimimdeki tek etken annemdi. Benden önceki 4 doğumunu kendi başına yapmak zorunda kalmış ve ilk hastanede doğan çocuğu ben olmuşum. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadım. Nöbetler, antrenmanlar, dersler, günlük çalıştığım figüranlık, palyaçoluk, komilik gibi harçlığımı kazandığım işler döngüsünde yoğun bir üniversite hayatı geçirdim.
Üniversiteden mezun olduğum sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandım. Atanır atanmaz hem görevime başladım hemde tekrar spor yapmaya. Fitness, pilates yaptım bireysel olarak. Spor yaparken gittiğim salonda spor eğitmeni olan eşimle tanıştım yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından 14 ay önce evlendim. Son 2 yıldır sabah 8 akşam 5 ebelik yapıyorum. Akşam 5'ten 9'a kadar ve Cumartesi günleri pilates eğitmenliği yapıyorum. Hayatım yoğun bir tempoda geçiyor fakat bundan şikayetçi değilim. Enerjim varken enerjimi doğru şekilde kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de bütün enerjimi Survivor’ı kazanmaya adayacağım.
SURVIVOR ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR?
Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana'da doğmuştur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.
Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.
2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Şaziye, sayısız kez giydiği milli takım formasıyla ülkesinin basketbol takımının başarılarına katkı sağladı. İvegin, Almeria, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli takım kadrosunda yer aldı. Milli takımın Avrupa 2. olduğu EuroBasket Kadınlar 2011'de de katkı sağladı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kadın milli basketbol takımı kadrosunda yer aldı ve takımın 5. olmasına katkıda bulundu.
İşte Survivor'ın ilk iki bölümünde yaşananlar
SURVIVOR'DA PAZARTESİ
Survivor Ünlüler-Gönüllüler takımları ödül oyunundahaftalık erzak ödülü için mücadele etti. Yapılan yarışın ardından Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu. Gönüllüler takımı böylece kişi başı 3 adet yumurta kazandı.
SURVIVOR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Survivor'ın ilk bölümü pazar günü büyük bir heyecanla başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor 2020'de takımlar dokunulmazlık ve ödül oyunu için yarıştılar. Ünlüler kadrosunda bulunan oyuncu Uğur Pektaş, dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlandı. Yarışmacı daha sonra sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Günün sakatlanan bir diğer ismi ise Sercan Yıldırım oldu. Bacağına dikiş atılan eski futbolcu yarışmalarda yer aldı.
Ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimler var? (Yarışmacı detayları)
Baraka ödülü için karşı karşıya gelen takımlardan kazanan ünlüler oldu. Ünlüler takımı ip, çivi ve çekiç ödüllerini adaya götürmeye hak kazandı.
Ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimler var? (Yarışmacı detayları)
Survivor yarışmasının bu sezonki ilk dokunulmazlık oyunu daha ilk bölümde gerçekleşti. Ünlüler Gönüllüler arasındaki mücadelede 9-9 tamamlanan parkur oyunlarının ardından bayrak yarışına kaldı. Yapılan son oyunda ise Sercan Yıldırım ve Elif Yıldırım Gören ikilisi Meryem ve Ardahan'ı yenerek dokunulmazlık sembolünü Ünlüler Takımı'na kazandırmayı başardı.
Ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimler var? (Yarışmacı detayları)
PERFORMANS LİGİ NEDİR?
Survivor'ın yeni sezonunda Performans Ligi uygulamasına geçileceğini söyleyen Ilıcalı, yeni kuralın nasıl uygulanacağını şöyle anlattı.
Survivor'da bu yıl haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak. Mağlubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak. Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak. Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.