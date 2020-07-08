Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? (Survivor Sercan Yıldırım kimdir - 7 Temmuz ayrıntıları)

survivor 2020'nin son ödül oyununda, yarışmacılar Dominik Cumhuriyeti'nin en popüler ve lüks otelinde konaklamak için mücadele etti. Seçime mavi takım başladı ve ilk tur eşleşmesi Yasin - Berkan, Elif - Sercan, Barış - Cemal Can şeklinde oldu. Oyunun başında skor iki takım arasında gidip geliyordu. Fakat 2-2’den sonra mavi takım arayı açtı. Mücadelenin sonunda 10-3 skorla Survivor büyük ödül oyununu kazanan mavi takım oldu.
ELEME KONSEYİ
Bu hafta Sercan, Berkan ve Yasin'in eleme potasında olduğu konseyde halkta gelen SMS sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı, noter tasdikli sonuçları açıkladı. Bu haftaki SMS oylamasına göre, Survivor 2020'den elenen isim Sercan oldu.
"ELENDİĞİN İÇİN ÜZGÜNÜM"
Sercan "Burada tartışsak da kavga etsek de her bir yarışmacı arkadaşımı ayrı ayrı seviyorum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. Sercan'ın elenmesiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise "Üzgün müyüm üzgünüm. Bence daha da ilerileri gitmeyi hak eden biriydin. Ama takdir halkımızın" diye konuştu.
Survivor Sercan kimdir? Survivor 2020'den elenen Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?
Survivor 2020’de büyük finale az bir zaman gözler dün akşam yapılan konseydeydi. Survivor Sercan’ın da eleme adaylarından biri olduğu bu hafta kim elenecek merakla bekleniyordu. Survivor Sercan Yıldırım, özellikle çeyrek finalde oynanan 9 bireysel dokunulmazlık oyunundan altısını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Fakat buna rağmen eleme potasına girmekten kurtulamadı. Bu hafta, Survivor'da Berkan ve Yasin ile birlikte eleme adayı olan Sercan, SMS sıralamasına göre daha az oy aldığı için Survivor 2020'ye veda etti. Peki, Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kendi anlatımıyla Survivor Sercan’ın hayat hikayesi ve merak edilenler haberimizde.
SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Survivor Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 (30 yaşında) tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri top oynamayı seven ve henüz 7 yaşındayken Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, Temmuz 2006 yılında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda en değerli oyuncu seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sercan Yıldırım 2008-2009 yılında ise kariyer patlaması yaşadı ve Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşayarak kariyerinde başarısını taçlandırdı.
Bursaspor’ un şampiyonluğu ile adını duyuran futbolcu, başarılı performansı sonrasında 3 milyon euro bedel ile 2011 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor gibi takımların formalarını giydi. Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer oldu ve halen forvet ve kanat mevkilerinde oynuyor.
Sercan Yıldırım, profesyonel kariyerine adım atmadan önce de, bir çok yaş kategorilerinde başarılı bir performans göstermiştir. Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı oynanan maçlarda mücadele eden Türkiye adına bir gol atmayı başardı. Yapılan bu turnuvanın ardından da sergilemiş olduğu performans ile 17 yaş altı milli takımı kadrosuna davet edildi.
Türkiye 16 yaş altı millî takım ile 2016 yılında Portekiz’de bir turnuvaya katılarak yetenek avcılarının dikkatini çeken Sercan Yıldırım, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol atarak En Değerli Genç Oyuncu unvanını almaya hak kazandı. Genç ve başarılı futbolcu, Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United üst kurulu tarafından takip edilmeye ve izlenmeye başladı.
Yaş olarak kendisinden iki yıl daha büyük olan rakiplere karşı mücadele veren Sercan Yıldırım, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında boy gösterdi. Genç yıldız, 2006 yılının başlarında ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başlayarak Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile birlikte İzmir’deki Ege Turnuvası’na da katıldı ve üstün bir performans sergiledi.
Genç futbolcunun oynamış olduğu hemen hemen tüm maçlarda gol atmayı başardı. Sergilediği bu başarının ardından sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda kale ağlarını birer kez sarstı. 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta da attığı gollerle milli takımı 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta atmış olduğu altı golle tamamlayan genç yıldız Sercan Yıldırım, o dönem Gol Kralı ve En Değerli Oyuncu olmayı başararak kariyerinde bir basamak daha tırmandı.
Sercan Yıldırım, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve oynadığı müsabakalarda 33 gol atarak gözde futbolcu olmayı başardı.
SERCAN’IN SURVIVOR 2020’DEKİ PERFORMANSI
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım başarılı performansı ile de adından söz ettiriyor. Survivor genel performans tablosunda Sercan Yıldırım, yüzde 59 başarı oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Survivor Sercan, 423 oyuna çıkmış, 248 oyunu kazandı.
Acun Ilıcalı Survivor konseyinde final gününe dair açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi;
“Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak.
FİNAL İKİ GÜN SÜRECEK
İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13’ü akşamı Türkiye’de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız. Bundan sonra sizi neler bekliyor? Çarşamba, Perşembe yeni dokunulmazlıklar oynanacak. Perşembe akşamı eleme olacak. Ve 4 yarışmacı kalacak. Cuma ve Cumartesi canlı yayınlanacak iki oyun, iki konsey sizi bekliyor. Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul’daki yarışmacılarla Survivor’da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul’da Büyük Finalde yerlerini alacak.
Büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek. Ve Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor’ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor’ı ortaya çıkacak.
SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Survivor 2020’nin 127. yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Survivor'da üçlü olarak gerçekleştirilen dokunulmazlık mücadelesinin ilk ayağında yarışmaya veda eden isimler Yasin ve Berkan oldu. Üçlü mücadelelerin ardından Elif ve Cemal Can arasında ikili mücadelenin kazananı Cemal Can Canseven oldu ve dokunulmazlık oyununda ilk finalist olan isim oldu. Sercan ve Barış arasındaki mücadelede, Barış Murat Yağcı kazanan taraf oldu ve dokunulmazlık mücadelesinde ikinci finalist oldu. Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kazanan Cemal Can Canseven, ada konyesinde ikinci eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın ismini verdi. Ve eleme adayı Sercan Yıldırım oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu Elif - Cemal Can - Berkan mücadelesiyle başladı. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Elif, dokunulmazlığa veda eden de ilk isim oldu.
Sercan - Yasin - Barış mücadelesi de ikinci oyun oldu. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Barış oldu. Barış dokunulmazlığa veda eden ikinci isim oldu.
Bir sonraki mücadele 2'li olarak yapıldı. Berkan ve Cemal Can karşı karşıya geldi. 3 olanın kazandığı oyunun galibi Cemal Can oldu.
Diğer 2'li mücadele ise Sercan - Yasin arasındaydı. Yine 3 olanın kazandığı oyunun galibi Sercan oldu.
Dokunulmazlığı kazananın belirlendiği karşılaşma Cemal Can ve Sercan arasında yapıldı. Dokunulmazlık finalinde ise 5 olan kazandı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını 5 - 1 skorla Sercan kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden Cemal Can büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve gözyaşlarını zor tuttu.
YASİN SAKATLANDI
Survivor'da oynanan ödül oyununda Yasin parkurda sakatlık geçirdi. Bacağından sakatlanan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasin'in sağlık durumu ilerleyen günlerde belli olacak.