Survivor'da kim elendi, SMS birincisi kim oldu? (16 Mart 2021 ayrıntıları)

SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Survivor’da 10. Haftada SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta gönüllülerde SMS birincisi Ayşe olurken, ikinci olan isim Poyraz oldu. Dora üçüncü Aleyna Çalışkan ise dördüncü sırada yer aldı. En az SMS oyunu ise Steven aldı.



SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan ve Hanzade'nin eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi Ayşe seçildi.



Survivor’da 10. hafta birincisi olan Ayşe, eleme adayı olarak Yunus Emre’nin ismini verdi. Acun Ilıcalı gün sonunda oy sonuçlarını açıkladı. Cumartesi günkü oylama baz alınarak halktan gelen SMS sonuçlarına göre Survivor 2021'e veda eden isim Yunus Emre oldu. Adadan ayrılan Yunus Emre büyük üzüntü yaşadı.



Yunus Emre, en büyük hayalinin Survivor olduğunu dile getirirken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.







