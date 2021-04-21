Survivor'da kim elendi, SMS sıralaması nasıl? (İsmail Balaban'ın cezası ne? - 20 Nisan 2021 ayrıntıları)

21.04.2021 - 14:16
SURVİVOR 15. HAFTA SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Yarışmacıların adadaki kaderini belirleyen SMS sıralaması her iki takımda da belli oldu. Bu hafta Survivor SMS birincisi ünlülerde Sergen oldu, gönüllülerde ise Steven oldu. Dora ve İlayda'nın eleme potasında olduğu Survivor 2021'in 20 Nisan tarihli 74. yeni bölümünde SMS birincisi olan Steven Reşat'ı, Sergen ise İsmail'i eleme adayı seçti. Cumartesi günkü SMS mücadelesi sonuçlarına göre adaya veda eden yarışmacı Reşat oldu. Reşat gözyaşlarını tutamazken, Acun Ilıcalı'ya "Gönderme beni abi" diyerek yaşadıklarına inanamadığını söyledi.
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın sembol oyununu kazananlar belli oldu. Merve Aydın'sız yarışan ünlüler takımından Melis ve İsmail sembolü aldı. Toplamda 6 kişi kalan yarışmacılar sosisli penne yemeğini kazandı.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Ünlüler takım ile Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kritik dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı oldu. Ada konseyi, dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı için toplandı. Yapılan ada oylamasında adı en çok yazılan isim, ikinci eleme adayı oldu.
SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Türkiye'nin 18 Nisan Pazar günü ekrana gelen 72. yeni bölümünde ünlüler takımı için toplanan ada konseyinde eleme potasına girecek isim için oylama yapıldı. Erkek ve kadın yarışmacıların yazıldığı oylamada İsmail, Batuhan, Çağrı ve İlayda kutudan çıkan isimler oldu. Acun Ilıcalı tarafından açılan ve kutudan çıkan isimlerin oranı ise İsmail 1, Çağrı 1, Batuhan 1 ve İlayda 3 kere şeklindeydi. Böylece Survivor 2021'de haftanın 2. eleme adayı İlayda oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sergen - Melis, gönüllüler takımından Reşat - Aleyna çiftleri parkura geldi. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı parkurda kazanan takım ünlüler oldu.
Yarışmacılar sonraki turda ise gerçek oyunda karşı karşıya geldi. Oyunda yarışmacılar, havuza kurulu parkurda ilk önce dikey ağa tırmanıp halkaları almaya çalıştı. Mücadeleye iyi başlayan gönüllüler takımı oyunu önde götürürken, ilerleyen dakikalarda ünlüler atağa geçti. Nefes kesen karşılaşmada ünlüler skoru 5-5 yaptı. En iyi yarışmacılar oyunun sonuna doğru parkura geldi. Karşılaşmada, 10-8 skorla ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı.
SURVİVOR’DA MARKET OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?
Çok çekişmeli geçen oyunda iki takımda büyük efor sarf etti. Parkurda ikişer yarışmacının yer aldığı oyunda skor 6-6 olunca en iyiler oyunu oynandı. Melis – İsmail ikilisi karşısına Steven – Ayşe çıktı. En iyiler mücadelesinde kazanan ünlüler skoru 7-6 yaptı ve market oyununu 4 hafta sonra kazanmış oldu. Survivor 2021’de market oyununu kazanan ünlüler takımının alacağı pakette turşu, yeşil mercimek ve salça bulunuyor. Ayrıca kişi başına ikişer sosis kazandılar.
SURVİVOR’DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor’da ada konseyi dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı için toplandı. Gönüllüler takımında ada oylaması sadece erkek yarışmacılar için yapıldı. SMS halk oylaması sonrasında yapılan ada oylamasında ismi yazılanlar; Dora, Steven, Reşat ve Poyraz oldu. Oylamada adı en çok yazılan Dora, Survivor 2021’de haftanın 1. eleme adayı oldu.
SURVİVOR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?
Survivor'ın son bölümünde kaptanlık için ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları oyunlardan önce oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için herkes seçtikleri adayların isimlerini söyledi. Ünlüler takımında oylama ile Melis kaptan seçilirken, gönüllülerde ise Poyraz, bir kez daha takım kaptanlığına getirildi.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'in 15 Nisan tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar ödül oyunu için parkura geldi. Büyük rekabetin giderek arttığı Survivor’da yarışmacılar, parkurda kazanmak için adeta canını dişine taktı.
Bir sonraki oyunda ise bu kez yarışmacılar gerçek oyun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Gönüllüler takımında sakatlığı devam eden Poyraz ve Berkay, Ünlüler takımında Merve ve Çağrı, ödül oyununda yer alamadı.
DORA'YA ÜÇ ÖDÜL CEZASI
Survivor'da kural ihlallerine bir yenisi eklendi. Oyun parkurunda Acun Ilıcalı gönüllüler takımından Dora'nın yiyecek temin ettiğini öğrendiklerini söyledi. Üç ödül cezası alan Dora ise yarışmacılardan ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Öte yandan yiyeceğini iyi niyetle Hanzade ile paylaşan İlayda'nın cezasında ise bir ödül oyunu indirime gidildi.
ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı oyunda ünlüler ve gönüllüler en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Keyifli anların yaşandığı oyunda günün rekorunu 8 kelime bilen Aleyna Kalaycıoğlu - Aleyna Çalışkan ikilisi kırdı. Komik ve eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunda gönüllüler rakibini mağlup etti. Kazanan gönüllüler takımı böylece mini kek ödülünü almış oldu.