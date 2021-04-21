Survivor'da kim elendi, SMS sıralaması nasıl? (İsmail Balaban'ın cezası ne? - 20 Nisan 2021 ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi, İsmail Balaban'ın cezası ne oldu, Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl? sorularının cevapları belli oldu. İletişim ödülünü ünlülerin kazandığı son bölümde, prodüksiyon ekibinden bir kişinin yemeğini yediği tespit edilen İsmail Balaban'a 3 yemek ödülü cezası verildi. Burnu kırılan Merve Aydın'ın durumunun ise ilerleyen günlürde belli olacağı açıkladı. SMS birincisi olan Steven Reşat'ı, Sergen ise İsmail'i eleme adayı seçti. Cumartesi günkü SMS mücadelesi sonuçlarına göre Dora, İlayda, Reşat ve İsmail'den adaya veda eden yarışmacı Reşat oldu. İşte Survivor 2021'in 20 Nisan tarihli 74. yeni bölümünde yaşananlar...

Abone ol Paylaş









21.04.2021 - 14:16

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?



Eleme heyecanı öncesi survivor'da yeni bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Oyun öncesi iletişim ödülü, ünlüler takımı kazanırsa seçtikleri bir arkadaşları ile WhatsApp üzerinden konuşabilme şansı olarak açıklandı. Gönüllülerde ise seçtikleri iki kişi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşabilme olarak belirlendi. Ayrıca kazanan takımın Görevimiz Tatil filmini izleyebilecekleri de belirtildi.



Eleme heyecanı öncesi'da yeni bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Oyun öncesi iletişim ödülü, ünlüler takımı kazanırsa seçtikleri bir arkadaşları ile WhatsApp üzerinden konuşabilme şansı olarak açıklandı. Gönüllülerde ise seçtikleri iki kişi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşabilme olarak belirlendi. Ayrıca kazanan takımın Görevimiz Tatil filmini izleyebilecekleri de belirtildi.

Sevdikleriyle iletişim kurmak için parkura gelen yarışmacılar kazanmak için canını dişine taktı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı oyunda skor 3-3 oldu. Ünlüler takımı, üst üste sayılar alarak rakibi arasındaki farkı açtı ve ilerleyen dakikalarda skor 9-4 oldu. Gönüllüler takımı son anda rakibine mağlup oldu ve İsmail, Steven'ı yenerek skoru 10-5 yaptı. Böylece Survivor'da iletişim oyununu ünlüler takımı kazandı.

İSMAİL BALABAN'IN CEZASI NE?



İsmail Balaban'ın prodüksiyon ekibinden bir kişinin yemeğini yediği tespit edildi. Acun Ilıcalı "Ekibimdeki herkes ben demektir sen benim gözümün önünde baka baka yemek yemişsin anlamına gelir, bu kabul edilemez bir durum, buna göz yumamayız." dedi.



Acun Ilıcalı "Bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki 3 yemek ödülünü yemiyorsun. Senin yaptığın hareketle, Batuhan, Hanzade ya da İlayda'nın yaptığı aynı şey değil. Ceza aynı olmamalı" dedi.



MERVE AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU



Eleme konseyinin yapıldığı 20 Nisan gecesi Merve'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmacının durumunun kritik olduğunu belirtti. Ilıcalı ayrıca gönüllülere de bir müjde verdi. Merve'nin durumunun oyunlar için zorlayıcı olabileceğini dile getiren Ilıcalı, yarışmacılara, gelen sonuca göre bir iki gün içerisinde açıklama yapacağını belirtti. Ilıcalı ayrıca Poyraz'ın da yarından itibaren yarışlara geri döneceğini söyledi.





SURVİVOR 15. HAFTA SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Yarışmacıların adadaki kaderini belirleyen SMS sıralaması her iki takımda da belli oldu. Bu hafta Survivor SMS birincisi ünlülerde Sergen oldu, gönüllülerde ise Steven oldu. Dora ve İlayda'nın eleme potasında olduğu Survivor 2021'in 20 Nisan tarihli 74. yeni bölümünde SMS birincisi olan Steven Reşat'ı, Sergen ise İsmail'i eleme adayı seçti. Cumartesi günkü SMS mücadelesi sonuçlarına göre adaya veda eden yarışmacı Reşat oldu. Reşat gözyaşlarını tutamazken, Acun Ilıcalı'ya "Gönderme beni abi" diyerek yaşadıklarına inanamadığını söyledi.







SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?



1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. 2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.



SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU



2016 yılında sosyal medyada yayılan bir videoyla adeta Türkiye’nin gündemine oturan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, herkes tarafından dikkat çeken bir isim oldu. ‘Yirmağa gideyirum’ sözleriyle dikkat çeken bir videoyu sosyal medyada paylaşan ve adeta herkesi gülmekten kırıp geçiren Sultan Reşat Hacıahmetoğlu için binlerce caps yapılmıştı.



SURVİVOR REŞAT'IN SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?



Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında dikkatleri üzerine çeken Sultan Reşat Hacıahmetoğlu'nun sosyal medya hesabında da birbirinden ilginç paylaşımlar mevcut... 560 binden fazla takipçisi bulunan Survivor Reşat'ın Instagram kullanıcı adı 'resathao'dur. Renkli bir kişiliğe sahip olan Reşat Hacıahmetoğlu, günlük hayatına dair fotoğraf paylaşımlarında bulunmuştur.







19 NİSAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'ın 19 Nisan'da yayınlanan bölümünde ödül oyunu, kazanan takıma üç gün boyunca kampta kullanabileceği buzdolabı; içinde peynir, yumurta, zeytin, bal gibi kahvaltılıklar ile çeşitli meyve ve sebzeler olarak açıklandı. Sonrasında kazanan takımın, oyun alanından iki lüks araçla Karayipler’in en lüks semtinde yer alan bir villaya giderek yemek yeme ve geceyi orada geçirme hakkı kazanacağı ilan edildi. Ödül oyunu çok çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, sezonun ilk kalmalı büyük ödülünü kazanmak için yoğun çaba sarf etti.

19 NİSAN Ünlülerden İsmail ve İlayda, Gönüllülerden Ayşe ve Reşat’ın çıktığı bayrak yarışını kazanan Gönüllüler Takımı, büyük ödülün sahibi oldu.

19 NİSAN SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın sembol oyununu kazananlar belli oldu. Merve Aydın'sız yarışan ünlüler takımından Melis ve İsmail sembolü aldı. Toplamda 6 kişi kalan yarışmacılar sosisli penne yemeğini kazandı.

18 NİSAN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Ünlüler takım ile Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kritik dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı oldu. Ada konseyi, dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı için toplandı. Yapılan ada oylamasında adı en çok yazılan isim, ikinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor Türkiye'nin 18 Nisan Pazar günü ekrana gelen 72. yeni bölümünde ünlüler takımı için toplanan ada konseyinde eleme potasına girecek isim için oylama yapıldı. Erkek ve kadın yarışmacıların yazıldığı oylamada İsmail, Batuhan, Çağrı ve İlayda kutudan çıkan isimler oldu. Acun Ilıcalı tarafından açılan ve kutudan çıkan isimlerin oranı ise İsmail 1, Çağrı 1, Batuhan 1 ve İlayda 3 kere şeklindeydi. Böylece Survivor 2021'de haftanın 2. eleme adayı İlayda oldu.

17 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sergen - Melis, gönüllüler takımından Reşat - Aleyna çiftleri parkura geldi. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı parkurda kazanan takım ünlüler oldu.

Yarışmacılar sonraki turda ise gerçek oyunda karşı karşıya geldi. Oyunda yarışmacılar, havuza kurulu parkurda ilk önce dikey ağa tırmanıp halkaları almaya çalıştı. Mücadeleye iyi başlayan gönüllüler takımı oyunu önde götürürken, ilerleyen dakikalarda ünlüler atağa geçti. Nefes kesen karşılaşmada ünlüler skoru 5-5 yaptı. En iyi yarışmacılar oyunun sonuna doğru parkura geldi. Karşılaşmada, 10-8 skorla ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR’DA MARKET OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ? Çok çekişmeli geçen oyunda iki takımda büyük efor sarf etti. Parkurda ikişer yarışmacının yer aldığı oyunda skor 6-6 olunca en iyiler oyunu oynandı. Melis – İsmail ikilisi karşısına Steven – Ayşe çıktı. En iyiler mücadelesinde kazanan ünlüler skoru 7-6 yaptı ve market oyununu 4 hafta sonra kazanmış oldu. Survivor 2021’de market oyununu kazanan ünlüler takımının alacağı pakette turşu, yeşil mercimek ve salça bulunuyor. Ayrıca kişi başına ikişer sosis kazandılar.

SURVİVOR’DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor’da ada konseyi dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı için toplandı. Gönüllüler takımında ada oylaması sadece erkek yarışmacılar için yapıldı. SMS halk oylaması sonrasında yapılan ada oylamasında ismi yazılanlar; Dora, Steven, Reşat ve Poyraz oldu. Oylamada adı en çok yazılan Dora, Survivor 2021’de haftanın 1. eleme adayı oldu.

15 NİSAN SURVİVOR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?



Sur vivor'ın son bölümünde kaptanlık için ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları oyunlardan önce oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için herkes seçtikleri adayların isimlerini söyledi. Ünlüler takımında oylama ile Melis kaptan seçilirken, gönüllülerde ise Poyraz, bir kez daha takım kaptanlığına getirildi.

15 NİSAN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2021'in 15 Nisan tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar ödül oyunu için parkura geldi. Büyük rekabetin giderek arttığı Survivor’da yarışmacılar, parkurda kazanmak için adeta canını dişine taktı.

15 NİSAN Ünlüler takımından Batuhan - Melis, Gönüllüler takımından Steven - Ayşe ilk olarak avantaj oyununa çıktı. Steven'in atışlardaki başarısı ile gönüllüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu. Böylece gönüllüler oyunda seçim yapma hakkını elde etti.





15 NİSAN Bir sonraki oyunda ise bu kez yarışmacılar gerçek oyun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Gönüllüler takımında sakatlığı devam eden Poyraz ve Berkay, Ünlüler takımında Merve ve Çağrı, ödül oyununda yer alamadı.

15 NİSAN Ünlüler takımı oyunun ilk dakikalarına iyi başlarken, gönüllüler sonradan atağa geçti. Ancak ünlüler yeniden parkurda galibiyeti ele aldı ve skor 10-3 oldu. Ödülü kazanan ünlüler takımı böylece, piliç kızarmış but, salata, patates ve kola içeceğini kazandı. Kazanan takım yarışmacıları, ayrıca Konuşanlar programının bir bölümünü de izleme şansını elde etti.





15 NİSAN DORA'YA ÜÇ ÖDÜL CEZASI

Survivor'da kural ihlallerine bir yenisi eklendi. Oyun parkurunda Acun Ilıcalı gönüllüler takımından Dora'nın yiyecek temin ettiğini öğrendiklerini söyledi. Üç ödül cezası alan Dora ise yarışmacılardan ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Öte yandan yiyeceğini iyi niyetle Hanzade ile paylaşan İlayda'nın cezasında ise bir ödül oyunu indirime gidildi.





15 NİSAN ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı oyunda ünlüler ve gönüllüler en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Keyifli anların yaşandığı oyunda günün rekorunu 8 kelime bilen Aleyna Kalaycıoğlu - Aleyna Çalışkan ikilisi kırdı. Komik ve eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunda gönüllüler rakibini mağlup etti. Kazanan gönüllüler takımı böylece mini kek ödülünü almış oldu.