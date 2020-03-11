Survivor'da kim elendi (Survivor 10 Mart 2020 ayrıntıları)

11.03.2020 - 07:25
Survivor'da yarışmacıların motive olmasını sağlayan iletişim oyununda her iki takım da ödülü kazanmak için parkurda kıran kırana mücadeleye girişti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede iletişim ödülünü Ünlüler Takımı 10'a 9 kazandı. Ödüle kavuşan yarışmacılar sevdiklerinden gelen resimli mesajlarla duygusal anlar yaşadı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Aşkım'ın eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 10 Mart Survivor'un son bölümünde SMS oylaması ile en çok oyu alan ilk isim Ersin ikinci isim ise Mert oldu. Ersin eleme adayı olarak İrem'in Mert ise Aycan'ın ismini verdi.
Konseyde yapılan oylama sonucu bu hafta adaya ve hayallerine veda eden isim İrem Akın oldu. Böylece İrem 4. haftada Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.
SURVİVOR' SONRADAN KATILAN VE ELENEN İREM AKIN KİMDİR?
İrem Akın, 21 yaşında Çorlu doğumludur. Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer alan, farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmiştir. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akın, boksta da kick boksta yakaladığı başarıya ulaşmayı hedefliyor.
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okuyan başarılı sporcu boksa 7 yaşında başlamıştır.
İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı. Beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de bunlarla sürekli kavga ediyordum. Erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O beni görmüş. Babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' demiş. Bu sayede kick boks ile spora başladım" diye kendini tanımlıyor.
İşte Survivor'da bu hafta yaşananlar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 9 Mart tarihli 16. bölümünde ödül oyunu kızarmış tavuk parçaları oldu. Yarışmacılar ödüle kavuşmak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecanlı oyunun ardından, ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 4 kazandı. Ödülü alan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.
PERFORMANS BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI
Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası performans birincileri yeniden parkurda karşı karşıya geldi. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı oyunda keyifli anlar yaşandı. Oyunu bu hafta kadınlar takımında Elif kazandı, erkeklerde ise Yasin kazandı.
Ödülü alan Elif Yıldırım Gören Ersin, Berkan, Sercan'ı ödüle götürdü. Mert'i seçmesine rağmen Mert ödülü kabul etmedi. Yasin Obuz ise Ceyhun, Nisa, Cemal Can'ı götürdü.
YASİN İLE BERKAN ARASINDA GERGİNLİK
Survivor'ın pazar günün yayınlanan 15. bölümde Ünlüler Takımı ile Gönüllüler Takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Ünlülerden Berkan ile Gönüllülerden Yasin eşleşti. Oyunu kazanan Berkan'ın sevinmesi Yasin'i rahatsız etti. Bunun üzerine ikili arasında laf dalaşı başladı. Ünlüler de Yasin'in bu çıkışını eleştirdi.
SURVIVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;
12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.
Okuduğu okullar:
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)
İŞTE SURVIVOR'DA BU HAFTA YAŞANANLAR...
CUMARTESİ NELER YAŞANDI?
Survivor 2020'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. 7 Mart 2020 tarihli Survivor 14. bölümde takımlar çok zorlu bir dokunulmazlık oyunu için karşılaştı.
Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Meryem, son bölümde iletişim oyununda sakatlanmıştı. Survivor'un bu akşamki bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı erzak oyunu için parkurda buluştu. Oyun öncesinde Meryem'in sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağı açıklandı.