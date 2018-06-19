Survivor'da kim elendi? (Survivor 18 haziran eleme ve konsey detayları)

1 Survivor 102. bölümde ödül oyunları oynandı.Hamburger ve patates kızartmalı ödülü kazanan Anıl yanına Hilmi, Nagihan ve Hakan'ı alarak ödül için Punta Canta'ya gitti. 18 Haziran'daki ikinci oyunda ise yarışmacılar Anadolu lezzetleri için mücadele etti. Ödülü kazanan Nagihan; Anıl, Hilmi ve Hakan'ı seçerek ödülü birlikte almaya hak kazandı. 102. bölümde ödül oyunları oynandı.Hamburger ve patates kızartmalı ödülü kazanan Anıl yanına Hilmi, Nagihan ve Hakan'ı alarak ödül için Punta Canta'ya gitti. 18 Haziran'daki ikinci oyunda ise yarışmacılar Anadolu lezzetleri için mücadele etti. Ödülü kazanan Nagihan; Anıl, Hilmi ve Hakan'ı seçerek ödülü birlikte almaya hak kazandı.

2 Sema Survivor'a veda etti. Kıbrıs finaline sayılı günler kalan yapılan ada konseyinde ise Murat, Turabi ve Sema'dan en az SMS oyunu alanSurvivor'a veda etti.

3 Sema karar sonrası "Çok değişik bir his. Son haftalardaki başarızlığım bugün Survivor'a veda etmeme neden oldu. Bu hafta kaybettim Nagihan ismimi söyledi. Yapabileceği doğru şeyi yaptı. Burada olduğum için şanslı hissettim. Gurur duydum All Star'da olduğum için. Benim yolum bu kadarmış. Elimden geleni yaptım ama çok başarılı finaller yapamadım. Turabi sakat Adem yalnız kalacak. Bugün gidiyorum ama hayallerimin yenisine devam edeceğim" dedi.

4 Son bölümde ayrıca Acun Ilıcalı, Damla'nın koşabilecek durumda olduğunu dile getirdi. Ilıcalı Turabi'nin sağlık durumu hakkında ise şu an için oynama şansı gözükmediğini ancak raporların kurul tarafından değerlendirildiğini ve olumsuz bir durum çıkarsa oynayamayacağını açıkladı. Survivor'da perşembe günü bir eleme daha yapılacak büyük final ise 29 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşecek.

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Survivor 101. bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysele dönen mücadelede kadınlarda Nagihan, erkeklerde Adem birinci oldu. Ada konseyinde adı en çok yazılan Turabi birinci, Nagihan'ın ismini verdiği Sema ikinci, Adem'in ismini verdiği Murat ise üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.

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Son bölümde ayrıca sakatlıkları bulunan Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, "İkinizin sakatlıkları ağır. Doktorumuzla konuşacağız. Onun ne dediği çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

7 Turabi bu sözler sonrası, "Abi ben oynarım" derken gözyaşlarına hakim olamayan Damla ise, "Ağrım ve acım olduğu için çok mutsuzum. Son haftalarda bunu yaşamak çok üzücü. Zaman azaldıkça insanların aklında kalanlar son performanslar. Takımın yanında olamadığım için kendimi yetersiz hissediyorum. En kısa sürede geri dönmek istiyorum. Baktım iyileşmiyor bu ayakla çıkmak oynamak istiyorum" sözlerini dile getirdi.

8 Survivor’ın 16 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümü tekrar vizyona giren Ayla filminin uzatılmış versiyonunu izleme ödüllü iletişim ödülü yarışması ile başladı. Nefes nefese geçen mücadeleyi kadınlarda Nagihan erkekler de ise Hilmi Cem kazandı. Böylece gönüllüler takımı aileleriyle görüşme hakkı kazandı.

Günün ikinci mücadelesinde iki takım kol saati ödüllü sembol mücadelesinde karşılaştı. Sembol oyununun sahibi kadınlarda Nagihan erkeler de ise Anıl oldu.

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Survivor’ın 15 Haziran cuma günkü bölümü Arda Türkmen ile bayram sofrası ödülü ile başladı. Kadınlarda Nagihan erkeklerde ise Adem ödülü kazanan isimler oldu. Adem yanına Sema’yı Nagihan ise Hakan’ı aldı. Sembol oyununda ise erkelerde Anıl kadınlarda Nagihan günün kazanan isimleri oldu.

10 Survivor 2018'in 18. haftası ödül ve New York oyunuyla başladı. Final için geri sayım başlayan Survivor'ın 98. bölümündeki mücadelelerde sakatlıkları bulunan Damla ve Turabi yarışamadı. Kuzu tandır ödüllü oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu.Yarışmacılar yanlarına seçtikleri bir arkadaşıyla birlikte yemek ödülünü değerlendirdi. Hilmi Cem takım arkadaşı Murat'ı seçerken Nagihan da karşı taraftan Sema'nın ismini verdi.