Survivor'da kim elendi? (Survivor 6 Nisan 2021)

07.04.2021 - 07:20 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 07:28
Bu hafta oyun öncesi ödül yarışmacıların sevdiklerinden gelen e-postalar olarak açıklandı. Yarışmacıların sevdikleriyle teknolojik yollardan iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyununda bu hafta ödül için ünlüler ve gönüllüler adeta canını dişine taktı.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk etapta avantaj için yarışmacılar parkura geldi. Oyunda atışlara daha önce gelen Steven, atış avantajını iyi kullandı. Gerçek oyunda ise zorlu anlar yaşandı.
Son karşılaşmada Berkay, Çağrı’yı yenerek skoru 10-8 yaptı. Bu skorun ardından survivor'da iletişim ödülünün sahibi gönüllüler oldu. Ödülü kazanan gönüllüler ailelerinden gelen mesajları okurken gözyaşlarına hakim olamadı.
YARIŞMACILARA CEZA YAĞDI
Eleme konseyinde Acun Ilıcalı bu hafta sıra dışı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı ünlüler ve gönüllüler takımında Batuhan, İlayda, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kural dışı madde temin ettiklerini söyledi. Kendilerine söz hakkı verilen yarışmacılar hatalarını kabul ederek bir kez daha böyle bir durumun olmayacağını söyledi.
Hanzade'ye oyun öncesi yiyecek verdiği iddia edilen İlayda da yiyeceğini paylaştığını kabul ederek, bir daha bu durumun olmayacağını belirtti.
BATUHAN AĞLADI
Batuhan ise bir içeceği çantasına attığını söyledi. Batuhan "O içeceğin türünün ne olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi.
Cezaları açıklayan Acun Ilıcalı "Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda ve Batuhan üçer ödülden faydalanmayacaksınız" dedi. Yaptırımlara karşı çıkan Batuhan ise cezanın çok ağır olduğuna itiraz etti.
Bu hafta eleme potasına giren ve adaylığı düşen Batuhan, konseyde Acun Ilıcalı'nın yaptırımları sonrası gözyaşlarını tutamadı. SMS birincisi olan Batuhan, bir kez daha böyle bir olayın yaşanmayacağını belirterek, özür diledi.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Seyirci oylamasına göre rakiplerinden daha az oy alarak Survivor 2021'e veda eden isim Doğan oldu.
Survivor'ın 13. haftasında SMS birincisi olan Batuhan'ın adaylığının düşmesi nedeniyle Batuhan isim vermedi. Onun yerine Çağrı potaya girdi. Adadan ayrılan Doğan üzgün olduğunu söyleyerek, duygularına hakim olamadı.
Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu Spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnu Spor'un tüm alt kategorilerinde forma terletti.
Twitch ve Instagram paylaşımlarıyla adını duyuran Keser'in Instagram'da yaklaşık 300 bin takipçisi bulunuyor.
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 29 yaşındaki Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu.
Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.
5 NİSAN SURVİVOR ÖDÜLÜ NEYDİ?
Yarışı kazanan takım, tekne ile bir restorana gidecek ve yemek yiyecekti. Müzik dinlemek ise serbest olacaktı. Ardından soğuk kahve yanında browni yeme fırsatları olacaktı.
Heyecanın dorukta olduğu basketbol oyununun ödülü de cheescake oldu.
Ünlüler takımı uzan zamandır dokunulmazlık da dahil oyun kazanamadığı için 5 Nisan ödül oyununda ünlülerin hırsı oldukça fazlaydı. İlk 5 sayıyı alan ünlüler takımı tadım yapma hakkı kazandı. Oyunun kazananı Melis'in sayısı ile ünlüler oldu.
SURVİVOR BASKETBOL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Acun Medya ve Survivor 2021 takımı dikkat çeken basketbol oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Bu kez Acun Ilıcalı takımına bir dünya yıldızı olan NBA eski oyuncularından, Adriana Lima'nın eski eşi Marko Jaric'i dahil etti. İki takımın da başa baş yarışında oyunun kazananı 38-39 skor ile Acun Medya oldu.
survivor SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Zorlu denge oyununda sembolü kazanmak için ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar bireysel mücadelelerini yürüttü. Oyunun ödülü ise elmalı turta oldu. Oyunu kazananlar ünlüler takımından Melis ve Sergen oldu. Yanlarında; İlayda, Merve, Batuhan ve İsmail'i götürdüler.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ünlüler takımında son günlerde büyük gerilim yaşanırken bu durumun parkurlara yansıdığı da görülüyor. İlk dokunulmazlık oyunu cumartesi akşamı yapıldı ve kazanan gönüllüler oldu. Yarışma 9 - 8 gönüllülerin üstünlüğü ile devam etti ve Steven'ın sayısı ile gönüllüler ikinci dokunulmazlığı aldı.
HAFTANIN 2. ELEME ADAYI BELİRLENDİ
Ünlüler takımı başa baş rekabetin ardından ikinci dokunulmazlığın kaybedeni oldu. Kırmızı ekipten Batuhan ve Sergen birlikte eleme potasına gitti.
SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM ALDI?
Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan market oyununda yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül patates, soğan, domates ve havuç olan erzak paketi olarak açıklandı.
Reşat sakatlığı nedeniyle oynayamazken ünlülerden eşitlik nedeniyle Çağrı oyun dışına çıktı. Üç kişinin çekici olurken bir kişinin de atıcı olduğu parkurda her karşılaşma öncesinde alınacak sayılar değişti.
Gün sonunda market oyununu 7-6 skorla kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler hem market hem de dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.
ALEYNA'DAN İTİRAF: SANCAKAY POYRAZ'DAN HOŞLANIYORDU
Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu. Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan gelen itiraf şaşkınlık yarattı.
Aleyna, Poyraz ile elemelerde iyi geçindiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerin değiştiğini dile getirdi. Poyraz'la arasının bozulma nedeninin daha önce elenen yarışmacı Sancakay olduğunu söyleyen Aleyna, "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu" dedi.
Aleyna'nın sözleri karşısında Poyraz gülerek "Ben aşk adasına gelmedim" derken, ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar da gülerek tepki verdi.