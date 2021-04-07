Survivor'da kim elendi? (Survivor 6 Nisan 2021)

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SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM ALDI?

Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan market oyununda yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül patates, soğan, domates ve havuç olan erzak paketi olarak açıklandı.

Reşat sakatlığı nedeniyle oynayamazken ünlülerden eşitlik nedeniyle Çağrı oyun dışına çıktı. Üç kişinin çekici olurken bir kişinin de atıcı olduğu parkurda her karşılaşma öncesinde alınacak sayılar değişti.

Gün sonunda market oyununu 7-6 skorla kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler hem market hem de dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.