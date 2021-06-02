Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları)

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?



Aleyna Çalışkan kimdir sorusunun yanıtı, Survivor2021 izleyicileri tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu.. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşımdan beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.



ALEYNA ÇALIŞKAN EVLİ Mİ?



Henüz 22 yaşında olan Aleyna Çalışkan’ın medeni hali bekâr. Kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulununoyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?



Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, güçlü fiziği ve kaslı vücuduyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunan Aleyna Çalışkan’ın boyu ve kilosu en çok merak edilenler arasında yer almakta. Aleyna Çalışkan 1,67 boyunda ve 53 kilodur.



ALEYNA ÇALIŞKAN’IN INSTAGRAM’I NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, düzgün fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili bilgiler merak edilen Aleyna Çalışkan’ın Instagram adresi merak ediliyor. Aleyna Çakır’ın Instagram adresi ‘aleynaclsknn’ olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600'den fazla takipçisi bulunuyor.