Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları)

02.06.2021 - 06:52
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Eleme konseyindeN önce oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Bu hafta survivor'da iletişim ödülünü kazanan takımın yarışmacılarının beşer arkadaşı ile görüntülü sohbet edebileceği açıklandı. Sevdikleriyle iletişim kurabilmek için yarışmacıları yine zorlu parkurda kıran kırana mücadele verdi. Avantaj oyununda kırmızı takımdan İsmail – Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan ise Steven – Ayşe parkura çıktı. Oyunun ilk etabında avantajı kazanan kırmızı takım oldu.
SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Eleme heyecanının yaşandığı gecede ise ilk olarak SMS birincileri açıklandı. Mavi takım SMS birincisi Steven oldu. Steven mavi takımın ikinci adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi. Kırmızı takım SMS birincisi ise Berkay oldu. Berkay da potaya Batuhan'ı gönderdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Dora, Aleyna Çalışkan, Poyraz ve Batuhan oldu.
Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan Aleyna Çalışkan oldu. 22. haftada adaya veda eden Aleyna şaşkın olduğunu ve kendisini rüyanın içinde gibi hissettiğini söyledi.
ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?
Aleyna Çalışkan kimdir sorusunun yanıtı, Survivor2021 izleyicileri tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu.. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşımdan beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.
ALEYNA ÇALIŞKAN EVLİ Mİ?
Henüz 22 yaşında olan Aleyna Çalışkan’ın medeni hali bekâr. Kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulununoyor.
ALEYNA ÇALIŞKAN’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?
Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, güçlü fiziği ve kaslı vücuduyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunan Aleyna Çalışkan’ın boyu ve kilosu en çok merak edilenler arasında yer almakta. Aleyna Çalışkan 1,67 boyunda ve 53 kilodur.
ALEYNA ÇALIŞKAN’IN INSTAGRAM’I NE?
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, düzgün fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili bilgiler merak edilen Aleyna Çalışkan’ın Instagram adresi merak ediliyor. Aleyna Çakır’ın Instagram adresi ‘aleynaclsknn’ olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600'den fazla takipçisi bulunuyor.
SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
İzleyenlerin merakla beklediği Survivor düello oyununda eşleşmeleri ekran başındakiler yaptı. Oyun öncesi ödül yarışmacıların elektronik mağazada kullanabilecekleri 15 bin liralık hediye çeki olarak açıklandı. Bireysel oynanan oyunda Merve Aydın’ın elenmesi nedeniyle onunla eşleşen Aleyna Çalışkan oyun dışında kaldı. Eşleşmeler Berkay - Dora, İsmail - Steven, Batuhan - Poyraz, Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu olarak yapıldı.
Nefes kesen oyunda 5-0 kazanan Berkay olurken, İsmail Steven eşleşmesinde de heyecan tavan yaptı. Bu oyunda ise 5-3 skorla kazanan Steven oldu.
İSMAİL KANLAR İÇİNDE KALDI
Düello oyununda Steven ile eşleşen İsmail oyun sırasında bir anda kanlar içinde kaldı. Havuz engelinin olduğu oyunda yarışına devam eden İsmail'in burnu kanamaya başlayınca sunucu Murat Ceylan oyunu anında durdurdu. Doktor Metin Kuş ilk müdahalede bulunurken tüm yarışmacılar da endişeli anlar yaşadı.
Doktor kontrolü sonrası İsmail kısa bir süre dinlendirildi. Murat Ceylan daha sonra yaptığı açıklamada İsmail'in burnunda açık olduğunu söyledi. Yarışmacı kendisine geldikten sonra yeniden parkura gelerek oyuna devam etti.
KAPTANLAR KİM OLDU?
Survivor 2021'in 26 Mayıs tarihli 103. bölümünde gerçekleşen oylamada haftanın kaptanları Aleyna Çalışkan ve Ayşe seçildi.
POYRAZ VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK
Market oyunu öncesinde Batuhan ve Poyraz arasında seremonide gerilim dolu anlar yaşandı. Taktik ve stratejiye yönelik konuşmaların yaşandığı anlarda Batuhan mavi takımın kötü strateji uyguladığını ve Poyraz'ın takımı korumak istemediğini söyledi. Poyraz ise farklı bir durum algılanmaması gerektiğini söyleyerek "Kişi kendinden bilir işi" dedi. Poyraz kişisel çıkar olmadığını söyleyerek, yaptıklarını stratejinin kötü olduğunu belirtti.
ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yarışmacıların eğlenceli anlar yaşadığı Anlat Bakalım'da takımlar en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Oyun öncesi en çok kelime bilenin jelibon yiyeceği açıklandı. Hem komik hem de stresli anların yaşandığı oyunda kazanan mavi takım oldu. Mavi takım gecenin iki ödülünü de alırken, kırmızı takım adasına eli boş döndü.
BİREYSEL CHALLENGE EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
Survivor'da yapılacak olan bireysel challenge eşleşmeleri belli oldu. Seyirci oyları baz alınarak yapılan eşleşmeler şöyle;
Berkay - Dora
İsmail - Steven
Batuhan - Poyraz
Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu
Merve - Aleyna Çalışkan