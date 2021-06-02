Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2021'in 1 Haziran Salı akşamı TV8'de yayınlanan bölümünde rakibini parkurda mağlup eden kırmızı takım iletişim ödülünün sahibi oldu. Haftanın eleme konseyinde SMS birincileri Steven ve Berkay olurken, potaya Batuhan ve Poyraz girdi. 22. haftada eleme adayları Dora, Aleyna Çalışkan, Poyraz ve Batuhan'dan Survivor SMS oy sıralamasına göre adadan elenen isim Aleyna Çalışkan oldu.

02.06.2021 - 06:52

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 1

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?


Eleme konseyindeN önce oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Bu hafta survivor'da iletişim ödülünü kazanan takımın yarışmacılarının beşer arkadaşı ile görüntülü sohbet edebileceği açıklandı. Sevdikleriyle iletişim kurabilmek için yarışmacıları yine zorlu parkurda kıran kırana mücadele verdi. Avantaj oyununda kırmızı takımdan İsmail – Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan ise Steven – Ayşe parkura çıktı. Oyunun ilk etabında avantajı kazanan kırmızı takım oldu.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 2
Sonraki etapta ise yarışmacılar bu kez gerçek iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Parkurda türlü engelleri aşan yarışmacılar, finalden önce mekanizmayı sonuna kadar çevirmek için elinden geleni yaptı. Üç sayı geride iken aldığı üst üste sayılar ile 9-7 öne geçen kırmızı takım iletişim oyununun kaderini belirledi. Böylece kırmızı takım 10-8 skorla iletişim oyununun sahibi oldu. İsmail Balaban ve Aleyna Çalışkan'ın performansı ise göz doldurdu.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 3

SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Eleme heyecanının yaşandığı gecede ise ilk olarak SMS birincileri açıklandı. Mavi takım SMS birincisi Steven oldu. Steven mavi takımın ikinci adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi. Kırmızı takım SMS birincisi ise Berkay oldu. Berkay da potaya Batuhan'ı gönderdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Dora, Aleyna Çalışkan, Poyraz ve Batuhan oldu.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 4

Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan Aleyna Çalışkan oldu. 22. haftada adaya veda eden Aleyna şaşkın olduğunu ve kendisini rüyanın içinde gibi hissettiğini söyledi.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 5
Aleyna Çalışkan'ın vedasının ardından kırmızı takım yarışmacıları duygusal anlar yaşarken; Acun Ilıcalı, Aleyna'nın karakteri ile beğeni toplayan yarışmacı olduğunu dile getirdi. Mavi takımda eleme potasında yer alan Dora ise adada kaldığı için sevinç yaşarken kameralara yansıdı.
Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 6

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan kimdir sorusunun yanıtı, Survivor2021 izleyicileri tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu.. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşımdan beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN EVLİ Mİ?

Henüz 22 yaşında olan Aleyna Çalışkan’ın medeni hali bekâr. Kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulununoyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, güçlü fiziği ve kaslı vücuduyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunan Aleyna Çalışkan’ın boyu ve kilosu en çok merak edilenler arasında yer almakta. Aleyna Çalışkan 1,67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA ÇALIŞKAN’IN INSTAGRAM’I NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan, düzgün fiziğiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili bilgiler merak edilen Aleyna Çalışkan’ın Instagram adresi merak ediliyor. Aleyna Çakır’ın Instagram adresi ‘aleynaclsknn’ olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600'den fazla takipçisi bulunuyor.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 7

31 MAYIS

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

31 Mayıs Survivor 107. bölümde ada hayatından bir süreliğine uzaklaşmak ve eğlence dolu aktivitelerin yer alacağı ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, parkurda son ana kadar mücadele etti. Survivor’da büyük ödül için yarışmacılar farklı bir parkurda yarıştı. Birçok engeli aşan yarışmacıları farklı bir atış bekliyordu. Önce gömülü üç topu kazarak bulmaları, sonrasında platformu tamamlayıp istenilen şekilde iki atış yapılması gerekiyordu.

Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım, 3-1 üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Mavi takım, üst üste aldığı sayılar sonrasında 5-3 öne geçti. Oyunda üstünlüğü iki takım arasında gitti geldi. Son olarak 8-8 beraberliğe ulaşıldı. Steven ile Poyraz’ın aldığı sayılar, 10-8 skorla ödül oyununu kazanan Mavi takım oldu.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 8

31 MAYIS

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın performans oyununda yarışmacılar, platformda bir çubukla başlarının üstündeki kovayı düşürmemeye çalıştı. Performans oyununda ilk olarak kadın yarışmacılar çıktı. Yarışmacılar, dengede durup mekanizmayı dengede tutmaya çalışırken komutla sağlarındaki küpleri sol taraflarına yatay veya dikey olarak yerleştirdiler. İlk elenen Aleyna Çalışkan olurken Ayşe’nin düşürmesi ile sembolü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

Erkek yarışmacılarda Dora, ilk elenen isim oldu. Onu takip eden Steven oldu. Devamında Poyraz, Berkay ve İsmail’in elenmesiyle erkeklerde kazanan Batuhan oldu.

PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor’da bu akşam sembolü kazanan yarışmacı, seçtiği bir arkadaşı ile birlikte club sandviç yeme şansını elde etti. Aleyna, ödül için Aleyna Çalışkan’ı, Batuhan da İsmail Balaban’ı seçti.
Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 9

30 MAYIS

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu yine kıran kırana geçti ve iki takım da sık sık berabere mücadele yürüttü.

Dokunulmazlık oyunları ve eleme konseyinin gerginliği iki takımda da sürüyor. Final öncesi eksilmek istemeyen yarışmacılar büyük performans sergiledi.

Dora'nın ardından ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise Aleyna Çalışkan'ı aday gösterdi.
Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 10

29 MAYIS

Survivor'da eleme adayı kıran kırana mücadele sonrası belli oldu. Adım adım büyük finale giden Survivor 2021'in 29 Mayıs akşamı son bölümünde yarışmacılar ilk etapta dokunulmazlık oyununu almak için parkurda karşılaştı.
Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 11
Heyecanlı anların ardından bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takımda yapılan oylamada ise en çok ismi yazılan Dora, Survivor'da ilk eleme adayı seçildi.

Yarışmacılara sürpriz açıklama yapan Acun Ilıcalı, ada birleşmesinin 8 yarışmacı sayısına düştükten sonra olacağını söyledi.
Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 12

27 MAYIS

SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in 27 Mayıs tarihli 104. bölümü her hafta perşembe günleri oynanan ödül oyunu heyecanına sahne oldu. Oyun öncesi ödül yiyecek ve Exxen'den Enis Arıkan'ın programını izleme fırsatı olarak açıklandı. Bu sezon ilk defa çıktıkları parkurda yarışmacılar kazanmak için elinden geleni yaptı. Mavi takım, farkı koruyarak skoru 7-3 yaparken oyunun ilerleyen anlarında skor 8-8 oldu. Eşitlikler sağlanınca bayrak yarışına giden oyunda heyecan da arttı.

Mavi takım komple çıkarken Kırmızı takımda Aleyna Çalışkan bayrak yarışının dışında kaldı. Her yarışmacının ikişer top alması gereken oyunda mavi takım parkurda rakibini mağlup etti. Zorlu anların ardından 10-9 skorla ödül oyununu kazanan mavi takım oldu. Öte yandan ödül oyununda skor 8-8 iken Batuhan'ın attığı topun bambunun altından geçtiği iddia edildi. Kamera kayıtlarına bakılmasının ardından Batuhan'ın attığı sayı yeniden verildi.
Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 13

27 MAYIS

SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

İzleyenlerin merakla beklediği Survivor düello oyununda eşleşmeleri ekran başındakiler yaptı. Oyun öncesi ödül yarışmacıların elektronik mağazada kullanabilecekleri 15 bin liralık hediye çeki olarak açıklandı. Bireysel oynanan oyunda Merve Aydın’ın elenmesi nedeniyle onunla eşleşen Aleyna Çalışkan oyun dışında kaldı. Eşleşmeler Berkay - Dora, İsmail - Steven, Batuhan - Poyraz, Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu olarak yapıldı.

Nefes kesen oyunda 5-0 kazanan Berkay olurken, İsmail Steven eşleşmesinde de heyecan tavan yaptı. Bu oyunda ise 5-3 skorla kazanan Steven oldu.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 14

27 MAYIS

İSMAİL KANLAR İÇİNDE KALDI

Düello oyununda Steven ile eşleşen İsmail oyun sırasında bir anda kanlar içinde kaldı. Havuz engelinin olduğu oyunda yarışına devam eden İsmail'in burnu kanamaya başlayınca sunucu Murat Ceylan oyunu anında durdurdu. Doktor Metin Kuş ilk müdahalede bulunurken tüm yarışmacılar da endişeli anlar yaşadı.

Doktor kontrolü sonrası İsmail kısa bir süre dinlendirildi. Murat Ceylan daha sonra yaptığı açıklamada İsmail'in burnunda açık olduğunu söyledi. Yarışmacı kendisine geldikten sonra yeniden parkura gelerek oyuna devam etti.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 15

26 MAYIS

KAPTANLAR KİM OLDU?

Survivor 2021'in 26 Mayıs tarihli 103. bölümünde gerçekleşen oylamada haftanın kaptanları Aleyna Çalışkan ve Ayşe seçildi.

POYRAZ VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK

Market oyunu öncesinde Batuhan ve Poyraz arasında seremonide gerilim dolu anlar yaşandı. Taktik ve stratejiye yönelik konuşmaların yaşandığı anlarda Batuhan mavi takımın kötü strateji uyguladığını ve Poyraz'ın takımı korumak istemediğini söyledi. Poyraz ise farklı bir durum algılanmaması gerektiğini söyleyerek "Kişi kendinden bilir işi" dedi. Poyraz kişisel çıkar olmadığını söyleyerek, yaptıklarını stratejinin kötü olduğunu belirtti.


Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 16

26 MAYIS

SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftalık erzak paketini kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda Murat Ceylan ödülün kebap ve yiyecek paketi olduğunu duyurdu. Hız ve atışların önem arz ettiği oyunda mavi takım rakibine göz açtırmadı.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 17

26 MAYIS

Mavi takım yarışmacılarının performansı göz doldururken Ayşe'nin son atışı oyunun kaderini belirledi. Rakibine üstün gelen Ayşe market oyununu takımına kazandırdı. Böylece bu haftanın market oyununu mavi takım kazandı.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 18

26 MAYIS

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların eğlenceli anlar yaşadığı Anlat Bakalım'da takımlar en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Oyun öncesi en çok kelime bilenin jelibon yiyeceği açıklandı. Hem komik hem de stresli anların yaşandığı oyunda kazanan mavi takım oldu. Mavi takım gecenin iki ödülünü de alırken, kırmızı takım adasına eli boş döndü.

Survivor'da kim elendi, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? (Survivor 1 Haziran 2021 ayrıntıları) - 19

26 MAYIS

BİREYSEL CHALLENGE EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Survivor'da yapılacak olan bireysel challenge eşleşmeleri belli oldu. Seyirci oyları baz alınarak yapılan eşleşmeler şöyle;

Berkay - Dora

İsmail - Steven

Batuhan - Poyraz

Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu

Merve - Aleyna Çalışkan

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