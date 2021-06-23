Survivor'da kim elendi, Survivor Berkay kimdir? (22 Haziran ve yarı final ayrıntıları)

BERKAY'IN İLK SÖZLERİ

Survivor hayallerine şampiyonluk için kısa süre varken veda eden Berkay, "Burası beni gerçekten büyüttü olgunlaştığımı hissettim. Buraya gelmeden önce ve geldiğimde de iz bırakan yarışmacı olmak istemiştim. Umarım bunu izleyenlerde bırakmışımdır. İyi ki buraya gelmişim, çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirdim" dedi.





"TEK BİR HATA YAPTIN"

Acun Ilıcalı ise, "Hayatımda hep görmek istediğim iyi niyetli güzel kalpli insanlardan birisin. Ailen seni o kadar iyi yetiştirmiş ki bence gerçekten pırlantasın... Survivor'da tek bir hata yaptın bence, o hatayı da çıkınca ben sana anlatacağım. Belki Survivor'ı kaybettin ama o hatayı da iyi niyetli olarak yaptın. İnsanların gönlünde çok iyi yer edindiğini düşünüyorum. 5 6 hafta önce final koltuğunun bir tanesi Berkay'ındır diye düşünüyordum." dedi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından Berkay gözyaşlarına hakim olamadı.